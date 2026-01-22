Detuvieron a un sospechoso de iniciar de forma intencional los incendios forestales en Chile: tenía cinco litros de combustible

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero (Alex Brandon/REUTERS)

Las autoridades de Chile detuvieron el miércoles a una persona acusada de provocar un incendio en la misma zona donde brigadistas combaten los extensos incendios forestales que causaron la muerte de 20 personas en el sur del país.

Según informó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en la madrugada se logró establecer que “se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo”.

El funcionario detalló que se detuvo al presunto responsable y se le incautó un bidón de cinco litros de combustible. La detención tuvo lugar en la zona de Perquenco, en la región de La Araucanía.

El martes, el mismo ministro había denunciado el hallazgo de restos de elementos utilizados para iniciar incendios en Concepción, región del Biobío. Entre los objetos encontrados se identificaron “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparenta su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”.

La catástrofe inició el sábado pasado con múltiples focos simultáneos en la región de Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, y afectaron desde entonces a otras dos regiones vecinas. En pocas horas, las llamas arrasaron poblados completos debido a las altas temperaturas del verano y los fuertes vientos. Las localidades más golpeadas son Lirquén y Penco, donde se concentra la mayoría de las víctimas fatales.

Vista aérea de vehículos de bomberos y rescate estacionados a lo largo de una carretera mientras un incendio forestal arde en la región del Biobío (REUTERS/Adriano Machado)

En la localidad de Lirquén, comenzaron a instalarse el miércoles baños químicos y generadores eléctricos para atender las necesidades de los damnificados por los incendios forestales. En el sector de Punta de Parra, otra de las zonas más afectadas, fueron entregados colchones, tractores y madera destinados a las tareas iniciales de reconstrucción.

Las labores de los bomberos continúan, aunque el descenso de la temperatura registrado en los últimos días ralentizó el avance del fuego, según informaron los equipos de emergencia.

En las últimas horas, los esfuerzos se concentraron en combatir un foco activo en la localidad de Florida. Carlos Zulieta, bombero, informó a la AFP: “Logramos bajar un poco la intensidad del fuego. Bajamos la carga calórica y está más lento ahora el avance”.

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, informó en rueda de prensa que aún existen denuncias de personas desaparecidas en las zonas afectadas por los incendios. Las autoridades continúan las labores de búsqueda antes de iniciar la remoción de escombros.

Bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en la región del Biobío, donde múltiples incendios forestales han provocado evacuaciones de emergencia, en Florida, Chile (REUTERS/Adriano Machado)

El funcionario de Gabriel Boric detalló que, bajo las directrices del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal están revisando áreas donde eventualmente podrían hallarse cuerpos.

Desde el sábado pasado, varios megaincendios arrasaron más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío. Hasta el momento, el fuego ha destruido más de 700 hogares.

“El número de viviendas destruidas va a ser mayor, pero esto es lo que se ha podido registrar en la medida que se ha entrado al terreno y se han estado elaborando los registros correspondientes”, advirtió Elizalde.

Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 44 incendios activos, de los cuales 18 son considerados megaincendios por su gran extensión, alta intensidad, rápida propagación y capacidad para generar fenómenos meteorológicos propios.

Una persona rocía agua mientras las llamas queman la vegetación de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

En febrero de 2024, varios incendios se desataron en los alrededores de Viña del Mar, dejando 138 muertos. Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales habían iniciado intencionalmente el fuego, que se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas estivales.

Para brindar asistencia a los afectados por la nueva emergencia en el sur de Chile, el gobierno anunció la entrega de bonos de casi 700 y 1.500 dólares. Hasta el martes, el número de beneficiarios superaba las 7.500 personas.

(Con información de AFP y Europa Press)