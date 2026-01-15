Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunieron en el marco del traspaso de mando en Chile

Gabriel Boric y José Antonio Kast mantuvieron una reunión clave en La Moneda para coordinar la transición presidencial (Reuters)

Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunieron en el Palacio de La Moneda para coordinar el traspaso de mando previsto para el 11 de marzo y avanzar en dos proyectos legislativos centrales: la ley de Sala Cuna universal, que busca ampliar el acceso a guarderías, y el nuevo Fondo de Educación Superior (FES), destinado a reemplazar el actual sistema de financiamiento universitario.

Ambas iniciativas, prioritarias para la gestión saliente, requieren acuerdos políticos y viabilidad fiscal antes del cambio de gobierno.

El encuentro duró más de una hora y constituyó el segundo diálogo formal entre el presidente saliente y el mandatario electo.

La cita tuvo lugar un mes después del primer contacto oficial entre ambos, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial celebrada el 14 de diciembre, en la que superó a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

José Antonio Kast remarcó la necesidad de asegurar la viabilidad fiscal de los proyectos en discusión (EFE)

Dentro de los ejes principales de la reunión, la ley de Sala Cuna universal responde a una demanda histórica por facilitar la incorporación de más mujeres al mundo laboral.

AFP detalló que la legislación vigente solo obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a ofrecer este beneficio, lo que ha propiciado prácticas de evasión mediante la contratación de plantillas menores. La reforma propuesta busca ampliar la cobertura y garantizar el acceso igualitario a este servicio para las familias chilenas.

Por su parte, la nueva propuesta de financiamiento universitario pretende reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema implementado en 2006 y ampliamente criticado por las altas tasas de interés que impuso a los estudiantes.

Boric, exlíder estudiantil y participante en las movilizaciones de 2011, impulsa el FES como un modelo que elimina la intermediación bancaria y cubre la totalidad del arancel estudiantil, a diferencia del CAE, que establece límites de pago para el financiamiento.

El presidente saliente insiste en la urgencia de avanzar con las reformas sociales antes del cambio de mando

Al término de la reunión, Kast ofreció declaraciones a la prensa en las que subrayó la importancia de asegurar la viabilidad fiscal de los proyectos en discusión: “Para nosotros, las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno”.

Además, señaló que el avance de estas iniciativas depende de la disponibilidad presupuestaria y de la voluntad política de las bancadas de derecha y ultraderecha, que han manifestado discrepancias técnicas.

Durante las últimas semanas, Kast y el Partido Republicano endurecieron su postura frente a varios proyectos pendientes en el Congreso, especialmente aquellos incluidos en la agenda de Boric.

El presidente electo endureció su postura frente a iniciativas clave impulsadas por Boric en el Congreso (Reuters)

El presidente electo adelantó que la próxima semana dará a conocer la nómina de sus ministros, en la que se prevé la inclusión de figuras de su partido y de la coalición de derecha tradicional Chile Vamos, que respaldó su candidatura en el balotaje.

En tanto, el Partido Nacional Libertario (PNL), encabezado por Johannes Kaiser, anunció que no formará parte del futuro gabinete.

Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, anunció que no integrará el futuro gabinete de Kast (Reuters)

Esta decisión se produce mientras Kast planifica una nueva reunión con Boric antes del 11 de marzo para ultimar detalles del traspaso administrativo y garantizar la continuidad de la gestión pública.

Ambos equipos acordaron mantener abiertos los canales de comunicación durante las semanas siguientes, con el objetivo de coordinar la entrega de información relevante sobre las distintas carteras ministeriales.

(Con información de EFE y AFP)