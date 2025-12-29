América Latina

Gobierno uruguayo explicó aumento de la violencia de fin de año: “factores criminógenos” hacen que aumenten homicidios

La seguidilla de asesinatos en el país motivó una explicación del ministro del Interior, Carlos Negro, que relacionó los episodios a las “épocas violentas” que se viven

El director de Investigaciones, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

Las fiestas de fin de año son, en algunas zonas de Uruguay, escenario de conflictos. Los números de homicidios de los últimos días lo reflejan: en la previa de la Navidad y durante el 25 de diciembre hubo siete homicidios en el país y esa cantidad de asesinatos aumenta si se amplía el rango de días. Las autoridades tienen una explicación para este fenómeno: hay factores “criminógenos” que se suman durante estas festividades.

Así lo expresó el ministro del Interior actual, Carlos Negro, pero una explicación similar había dado hace un año su predecesor, Nicolás Martinelli, que encabezaba esa cartera antes del cambio del signo de gobierno en el país.

Uno de los asesinatos que ocurrió en Uruguay estuvo estrictamente ligado a la celebración navideña. Un hombre de 38 años se alcoholizó a falta de pocas horas para esa fecha religiosa y comenzó una discusión con la familia. Estaban en el barrio Peñarol, en el noroeste de Montevideo, cuando los familiares lo echaron de la celebración. En la calle se peleó con otro hombre y fue apuñalado. Su hermano y un vecino lo trasladaron a un centro de salud, pero el hombre murió a las 00.10 del 25 de diciembre.

En Malvín Norte ocurrió uno de los siete crímenes en vísperas a la Navidad (Captura Subrayado/Canal 10)

La navidad violenta también incluyó el asesinato de hermanos, una ráfaga de al menos 10 tiros sobre un hombre y los disparos contra dos adolescentes.

Los crímenes fueron en distintos puntos de Montevideo: Malvín Norte, Cruz de Carrasco, Punta de Rieles, Cerro Norte, Peñarol y Tres Ombúes.

El ministro Negro se refirió a esta situación en las últimas horas y expresó, en una rueda de prensa, que se trata de una “manifestación de las épocas violentas que vivimos”.

“Estamos en fechas que tradicionalmente concentran episodios como estos. Por lo que estamos atentos al fenómeno de la violencia, tratando de desplegar la tarea investigativa que nos obliga las circunstancias. Pero también siendo conscientes de que son fechas muy difíciles, muy complejas, donde se junta diferentes factores criminógenos que hacen que los homicidios a veces aumenten tanto en Navidad como en Año Nuevo”, explicó Negro.

Dos hermanos fueron asesinados en el barrio Tres Ombúes de Montevideo (Captura Telenoche Canal 4)

Negro dijo, en tanto, que la seguridad pública en Uruguay está atravesando un proceso de deterioro desde hace décadas y que la apuesta de su gestión es a implementar un plan nacional de seguridad que trascienda gobiernos y se convierta en política de Estado.

“Enfrentar desde el ministerio y con la Policía la situación de seguridad que vive el país, que como todos sabemos vienen en un proceso de deterioro desde hace muchísimos años, décadas quizás, por lo que haber gestionado el tema de la seguridad pública al frente del ministerio este año nos tiene muy entusiasmados y con ganas de mejorar aún más”, señaló.

Hace exactamente un año, Martinelli –el ministro del Interior de Luis Lacalle Pou– había relacionado la ola de violencia de fin de año con las festividades. Entre la Navidad y fin de año hubo al menos nueve asesinatos y él consideró que se trataba de una situación “trágica” y “lamentable”.

El Ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Las fechas de verano, los meses de diciembre, enero y febrero, donde los días son más largos, donde hace más calor y la gente consume más alcohol, más drogas… En ellos se generan mayores episodios de violencia”, dijo Martinelli entonces en una rueda de prensa. Lo que se estaba dando, explicó, en una “situación que se da en forma regular en los meses de verano”.

La violencia continuó en Uruguay en los últimos días. El sábado, un hombre fue acribillado a balazos en el barrio Piedras Blancas de Montevideo. En la zona se encontraron más de 20 casquillos de bala. En Quebracho (Paysandú, en el litoral de Uruguay) un hombre de 49 años fue asesinado a balazos.

