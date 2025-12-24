Nasry Asfura dijo que está “preparado para gobernar” Honduras tras ser declarado presidente electo: “No te voy a fallar”

FOTO DE ARCHIVO- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, habla sosteniendo una bandera hondureña durante el mitin de cierre de su campaña electoral en Tegucigalpa, Honduras 21 de noviembre 2021 (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El conservador Nasry Asfura afirmó este miércoles que está “preparado para gobernar” Honduras, poco después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara presidente electo con el 40,26% de los votos, según resultados difundidos por el organismo tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Asfura celebró la decisión del ente electoral y expresó su respaldo a las autoridades que condujeron el proceso. “Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE (…) Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió. En el mismo mensaje añadió: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios bendiga Honduras!”.

La proclamación fue anunciada de manera virtual por dos de las tres consejeras del CNE —Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López— junto con el consejero suplente Carlos Cardona, en una decisión que se produjo cuando el escrutinio ordinario estaba prácticamente concluido (99,93% de las actas contabilizadas), pero sin que hubiera finalizado el escrutinio especial de al menos 333 actas con inconsistencias.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer abraza a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, mientras participa en una entrevista televisiva en Tegucigalpa, Honduras. 26 de noviembre de 2021 (REUTERS/Jose Cabezas)

Ese recuento especial, que comprende 2.792 actas observadas, comenzó con cinco días de retraso y ha avanzado a un ritmo lento, según denunciaron integrantes del propio organismo. Entre la noche del martes y la mañana del miércoles apenas se procesaron 62 actas, pese a que el Centro Logístico Electoral cuenta con al menos 150 mesas habilitadas para el conteo, con presencia de partidos, observadores y la Fiscalía.

La decisión de avanzar hacia la declaratoria antes de concluir el escrutinio especial profundizó las tensiones políticas. El consejero Marlon Ochoa se opuso a la medida y advirtió durante una sesión virtual del pleno que se consumaría un “golpe de Estado electoral”, tras lo cual se retiró de la reunión. Desde el CNE se recordó, no obstante, que el plazo legal para anunciar resultados oficiales vence el 30 de diciembre.

El clima de incertidumbre se trasladó a las calles y a las instituciones. La Empresa Nacional de Artes Gráficas, responsable de publicar la declaratoria en el diario oficial La Gaceta, amaneció resguardada por un fuerte dispositivo policial. Autoridades de la entidad señalaron que la publicación requeriría la firma de los tres consejeros, una condición que no estaba garantizada en ese momento.

19/12/2025 Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de Honduras POLITICA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN X

La oposición de izquierda, encabezada por el partido Libertad y Refundación (Libre), rechazó los resultados preliminares. El ex presidente Manuel Zelaya denunció un “golpe electoral” y llamó a la movilización de sus bases, mientras la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en tercer lugar con menos del 20% de los votos y no reconoce el cómputo difundido por el CNE. También el candidato liberal Salvador Nasralla, segundo con el 39,53%, exige un recuento “voto por voto”, una opción descartada por la autoridad electoral por no estar prevista en la normativa vigente.

En paralelo, la proclamación de Asfura recibió un respaldo inmediato de Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al candidato conservador pocos minutos después de confirmarse la victoria, subrayando el interés de la administración estadounidense en una transición ordenada en Honduras.

Asfura, del Partido Nacional, llega a la presidencia tras un proceso marcado por demoras, cuestionamientos técnicos y una polarización que se mantiene abierta. Su mensaje de victoria buscó transmitir certidumbre institucional y cierre político, al tiempo que reconoció al órgano electoral cuya actuación es hoy objeto de disputa.