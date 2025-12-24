América Latina

Nasry Asfura dijo que está “preparado para gobernar” Honduras tras ser declarado presidente electo: “No te voy a fallar”

El candidato conservador celebró la decisión del órgano electoral. “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, afirmó

Guardar
FOTO DE ARCHIVO- Nasry Asfura,
FOTO DE ARCHIVO- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, habla sosteniendo una bandera hondureña durante el mitin de cierre de su campaña electoral en Tegucigalpa, Honduras 21 de noviembre 2021 (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El conservador Nasry Asfura afirmó este miércoles que está “preparado para gobernar” Honduras, poco después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara presidente electo con el 40,26% de los votos, según resultados difundidos por el organismo tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Asfura celebró la decisión del ente electoral y expresó su respaldo a las autoridades que condujeron el proceso. “Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE (…) Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió. En el mismo mensaje añadió: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios bendiga Honduras!”.

La proclamación fue anunciada de manera virtual por dos de las tres consejeras del CNE —Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López— junto con el consejero suplente Carlos Cardona, en una decisión que se produjo cuando el escrutinio ordinario estaba prácticamente concluido (99,93% de las actas contabilizadas), pero sin que hubiera finalizado el escrutinio especial de al menos 333 actas con inconsistencias.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer
FOTO DE ARCHIVO. Una mujer abraza a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, mientras participa en una entrevista televisiva en Tegucigalpa, Honduras. 26 de noviembre de 2021 (REUTERS/Jose Cabezas)

Ese recuento especial, que comprende 2.792 actas observadas, comenzó con cinco días de retraso y ha avanzado a un ritmo lento, según denunciaron integrantes del propio organismo. Entre la noche del martes y la mañana del miércoles apenas se procesaron 62 actas, pese a que el Centro Logístico Electoral cuenta con al menos 150 mesas habilitadas para el conteo, con presencia de partidos, observadores y la Fiscalía.

La decisión de avanzar hacia la declaratoria antes de concluir el escrutinio especial profundizó las tensiones políticas. El consejero Marlon Ochoa se opuso a la medida y advirtió durante una sesión virtual del pleno que se consumaría un “golpe de Estado electoral”, tras lo cual se retiró de la reunión. Desde el CNE se recordó, no obstante, que el plazo legal para anunciar resultados oficiales vence el 30 de diciembre.

El clima de incertidumbre se trasladó a las calles y a las instituciones. La Empresa Nacional de Artes Gráficas, responsable de publicar la declaratoria en el diario oficial La Gaceta, amaneció resguardada por un fuerte dispositivo policial. Autoridades de la entidad señalaron que la publicación requeriría la firma de los tres consejeros, una condición que no estaba garantizada en ese momento.

19/12/2025 Observadores electorales presencian el
19/12/2025 Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de Honduras POLITICA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN X

La oposición de izquierda, encabezada por el partido Libertad y Refundación (Libre), rechazó los resultados preliminares. El ex presidente Manuel Zelaya denunció un “golpe electoral” y llamó a la movilización de sus bases, mientras la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en tercer lugar con menos del 20% de los votos y no reconoce el cómputo difundido por el CNE. También el candidato liberal Salvador Nasralla, segundo con el 39,53%, exige un recuento “voto por voto”, una opción descartada por la autoridad electoral por no estar prevista en la normativa vigente.

En paralelo, la proclamación de Asfura recibió un respaldo inmediato de Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al candidato conservador pocos minutos después de confirmarse la victoria, subrayando el interés de la administración estadounidense en una transición ordenada en Honduras.

Asfura, del Partido Nacional, llega a la presidencia tras un proceso marcado por demoras, cuestionamientos técnicos y una polarización que se mantiene abierta. Su mensaje de victoria buscó transmitir certidumbre institucional y cierre político, al tiempo que reconoció al órgano electoral cuya actuación es hoy objeto de disputa.

Temas Relacionados

HondurasNasry AsfuraElecciones en HondurasElecciones Honduras 2025CNE de HondurasÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Nasry “Tito” Asfura, el ex alcalde de Tegucigalpa que llega a la presidencia de Honduras con un contundente respaldo de Trump

Tras años dedicados a la obra pública y la administración municipal, el representante del Partido Nacional promete transparencia, descentralización y una alianza estratégica con Estados Unidos como ejes de su plataforma

Nasry “Tito” Asfura, el ex

El CNE de Honduras proclamó a Nasry “Tito” Asfura como presidente electo tras concluir el escrutinio especial

La decisión pone fin a más de tres semanas de incertidumbre política y denuncias cruzadas tras una de las elecciones más ajustadas del país

El CNE de Honduras proclamó

Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales tras meses de una intensa agenda internacional

El Decreto Ejecutivo 264 confirma que el presidente ecuatoriano estará fuera del país el 26 y 27 de diciembre

Daniel Noboa viajará nuevamente a

La Justicia de Chile sentenció a cadena perpetua a barristas de Santiago Wanderers que asesinaron a dos hinchas de Colo-Colo

La sentencia incluye compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos y la pérdida de derechos políticos de los responsables

La Justicia de Chile sentenció

Nuevo atentado en La Araucanía chilena: al menos tres camiones fueron incendiados por encapuchados

El hecho ocurrió en la comuna de Nueva Imperial y los vehículos pertenecen a una empresa forestal

Nuevo atentado en La Araucanía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina felicitó a Nasry

La Argentina felicitó a Nasry Asfura tras ser electo presidente de Honduras

Cancillería del Perú se pronuncia sobre decisión de Ecuador de mantener un solo paso fronterizo autorizado

Rosario: 39 allanamientos y 16 detenidos en una operación antidroga

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: tránsito lento en Boulevard Miguel Alemán de Toluca

ATU retira más de 1.600 vehículos en Lima y Callao tras dos meses de estado de emergencia

INFOBAE AMÉRICA
Tailandia rechaza trasladar a Malasia

Tailandia rechaza trasladar a Malasia las conversaciones de este miércoles con Camboya

Salen a la luz los motivos de la ruptura ¿definitiva? de Alejandro Sanz y Candela Márquez

El impacto de la orden de suspensión de Trump no afectará al 80% del proyecto eólico marino de Iberdrola

OpenAI trabaja para frenar las vulnerabilidades de inyección de código en su navegador ChatGPT Atlas

El Barça visitará Anoeta el domingo 18 de enero y el Real Madrid recibirá al Levante el sábado 17

ENTRETENIMIENTO

Una mujer revela que James

Una mujer revela que James Ransone evitó que fuera víctima de una agresión sexual: “Corrió hacia mis gritos”

James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

Zoe Saldaña llama“racista” a Neytiri, su personaje en ‘Avatar’

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

Macaulay Culkin reveló la verdadera razón por la que abandonó Hollywood desde joven