Nasry “Tito” Asfura, el ex alcalde de Tegucigalpa que llega a la presidencia de Honduras con un contundente respaldo de Trump

Nasry “Tito” Asfura, el empresario y ex alcalde de Tegucigalpa que aspira reconstruir Honduras desde el Palacio Presidencial (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Conocido por generaciones de hondureños como “Tito” o “Papi a la orden”, Nasry Juan Asfura Zabla ha cultivado durante décadas una imagen de gestor y hombre cercano a la gente, respaldado por una carrera que conecta el emprendimiento privado y la experiencia de gobierno local.

Nieto de inmigrantes palestinos y nacido en Tegucigalpa en 1958, Asfura fue construyendo su perfil público desde la década de 1990, participando primero como asistente y luego como regidor en la alcaldía de la capital. Su apellido y su eslogan cruzaron fronteras municipales para posicionarse, tras años de administración y obra pública, en el centro del principal partido conservador de Honduras.

El origen de su célebre apodo, “Papi a la Orden”, se remonta a 2004 cuando Asfura hacía campaña para la alcaldía de Tegucigalpa. Mientras inspeccionaba obras en la zona de La Vega, un taxista lo felicitó por el avance de los trabajos y recibió de Asfura la respuesta: “¡Ya vas a ver, Papi, que vamos a estar a la orden!” Poco después, otro conductor se le acercó y recibió el mismo mensaje: “Ya vas a ver, Papi, lo que vamos a hacer a la Orden”.

“Papi a la orden”, el eslogan que acompaña cada encuentro de Asfura con vecinos y comerciantes en sus giras de campaña (REUTERS/Leonel Estrada)

Esa frase quedó registrada en un video promocional de campaña que su equipo de marketing decidió convertir en lema. “Al principio no estaba convencido de usarla, temía que se prestara a burlas”, admitió. Sin embargo, el apodo y la consigna terminaron por definir su marca política de cercanía.

Con cuatro décadas de matrimonio con Lissette del Cid, tres hijas y tres nietas, el aspirante presidencial se volcó a la construcción antes de saltar a la política. Su desembarco nacional ocurrió en 2009 como diputado y luego como director del Fondo Hondureño de Inversión Social, un cargo que le permitió profundizar su apuesta por la infraestructura y el desarrollo urbano.

El paso más relevante, sin embargo, llegó con el liderazgo de Tegucigalpa, la ciudad que gobernó entre 2014 y 2022. Durante dos mandatos impulsó una agenda enfocada en la pavimentación y en la descentralización de servicios.

El sello de su campaña presidencial y de sus recorridas por el país es la cercanía con los electores.

Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente por el Partido Nacional, durante la presentación de su Plan de Gobierno el pasado 11 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras (Infobae)

“Estoy recorriendo Honduras en mi propio carro, no volando en helicóptero. Conozco el estado de las carreteras. Nadie me va a venir a contar cuentos”, declaró en sus redes en octubre.

Asfura ha puesto el empleo, la educación y la salud en el núcleo de su agenda, aclarando que deben abordarse como eslabones imprescindibles para cualquier desarrollo económico y social.

“Si rompemos uno, no hay forma de que el país avance”, sostuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Propone fortalecer la independencia de los poderes, descentralizar recursos municipales y auditar cada institución.

“Quiero un gobierno sin injerencias, donde se respete la independencia y se controle el uso de fondos públicos”, dijo.

En el plano externo y estratégico, Asfura ha reiterado la importancia de consolidar una relación sólida con Estados Unidos.

“La estabilidad y la confianza no son solo palabras bonitas, son el cimiento de nuestro futuro. Y en el corazón de esa estabilidad está la relación vital y estratégica entre Honduras y Estados Unidos”, señaló.

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, encabezó un multitudinario acto en Tegucigalpa (Infobae)

Subrayó que su propuesta se basa “en hechos, credibilidad, honestidad y en el anhelo profundo de transformar a Honduras” y que solo una relación robusta con Washington permitirá impulsar empleo, seguridad, inversión y cooperación internacional.

El contexto de su candidatura no es sencillo. El Partido Nacional de Honduras enfrenta el reto de regenerar su imagen tras la condena por narcotráfico del ex presidente Juan Orlando Hernández. Aunque la dirigencia asegura que el partido está en proceso de cambio, el fantasma de la corrupción y las disputas judiciales se mantienen como tema clave del presente y el futuro inmediato del movimiento. Cuando se le preguntó por Hernández, Asfura fue enfático: “Cada quien es responsable de sus actos. La justicia americana actuó como debía”.

Asfura también ha impulsado propuestas para “crear un gobierno claro” y restaurar la confianza, con controles sobre el Tribunal Superior de Cuentas y la promoción de la inversión extranjera, especialmente en alianza con Estados Unidos.

En la recta final de la campaña, el presidente Donald Trump elogió públicamente su gestión.

Durante años de trayectoria en el sector público y privado, Asfura ha defendido la importancia de la obra pública y el desarrollo municipal (REUTERS/Leonel Estrada)

“El hombre que está defendiendo la democracia y enfrentándose a Maduro es Tito Asfura”, dijo.

Trump aseguró que, en caso de una victoria de Asfura, Washington “brindará un gran apoyo”, mientras que “si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero”.

Asfura, por su parte, respondió que durante ocho años como alcalde demostró cómo se trabaja y cómo se ejecutan proyectos, y se definió como “el aliado natural de la inversión y la voz de la sensatez que no se deja llevar por aventuras políticas radicales”.

Su futuro político dependerá tanto de su capacidad para renovar la estructura de su partido como de su reacción ante las demandas de transparencia, empleo y seguridad que marcan la agenda de Honduras.