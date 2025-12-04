América Latina

Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

El gobierno de Ecuador formalizó la designación del grupo islamista como amenaza para la seguridad nacional, luego de conocer los detalles de su presencia e influencia en el país sudamericano

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es escoltado por personal de seguridad en la inauguración de un centro de desarrollo infantil (REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró oficialmente como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes, argumentando que representa “una amenaza para la población civil y la soberanía e integridad del Estado”.

La decisión fue formalizada mediante un nuevo decreto ejecutivo, en el contexto del viaje que el mandatario emprendió desde este miércoles a Emiratos Árabes Unidos (EAU), España y Noruega.

En la disposición, Noboa instruyó al Centro Nacional de Inteligencia a analizar la incidencia del grupo terrorista entre los diferentes grupos armados organizados en el país y a categorizarlos según corresponda. Además, establece que, de ser necesario, se coordinen acciones con agencias de inteligencia de otros Estados.

La declaración se produce tras recibir un informe de inteligencia calificado como secreto, en el que se advierte sobre la presencia e injerencia de la organización “Muslim Brotherhood” en Ecuador.

Los Hermanos Musulmanes, nacidos en Egipto hace aproximadamente un siglo, son considerados el principal movimiento político islámico del mundo árabe y fuueron calificados como organización terrorista por países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Musulmanes senegaleses de la Hermandad
Musulmanes senegaleses de la Hermandad Layene en 2021 (REUTERS/Zohra Bensemra)

En mayo, Noboa ya había condenado la supuesta influencia del grupo en Ecuador, especialmente en relación con “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”, pronunciamiento que se oficializó vía decreto durante una visita a Abu Dabi.

Cabe recordar que desde 2024, Ecuador se mantiene bajo estado de “conflicto armado interno” tras la declaratoria del Ejecutivo en el contexto de la lucha contra bandas criminales nacionales e internacionales, a las que se ha clasificado como organizaciones terroristas, incluyendo al Tren de Aragua, Hamas, Hezbollah y el Cartel de los Soles.

Anteriormente, el mandatario ecuatoriano justificó la medida contra el grupo terrorista palestino y libanés al advertir la “posible incidencia que podrían tener Hamas y Hezbollah” por “constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

La gira internacional de Noboa

El viaje del presidente ecuatoriano, sin una lista oficial difundida de funcionarios o allegados que lo acompañarán en la gira, tendrá como objetivo mantener “reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales” orientadas a “impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del Ecuador”.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante una entrevista (EFE/José Jácome)

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, subrayó que la visita de Noboa a Emiratos Árabes Unidos buscará “fortalecer los acuerdos en materia comercial, de seguridad y de inversión” entre ambos países.

En la agenda internacional del mandatario también figura su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, programada para el 10 de diciembre en Noruega, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

El decreto publicado este martes sobre el viaje no detalla los nombres de quienes integrarán la delegación oficial, señalando únicamente que estará “integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaDaniel NoboaEcuadorHermanos Musulmanesgrupo terroristaCentro Nacional de Inteligencia

Últimas Noticias

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”

Trinidad y Tobago confirmó la

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La distancia entre la meta oficial y el desempeño real del sector se ensancha al mismo ritmo que se acumulan los incidentes que han afectado a la empresa a lo largo de 2025

La caída de la producción

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

El presidente ecuatoriano partió este 3 de diciembre hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega

La gira de Noboa por

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Fallas en el sistema de transmisión de datos, tensiones internas en el ente electoral, demoras logísticas y un estrecho margen entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura mantienen en suspenso el resultado de unas elecciones que, desde el domingo, siguen sin un ganador claro

Las claves detrás del retraso

La Justicia de Chile dictó 18 años de prisión contra el autor de una ola de asaltos en Santiago planificados por su hija

Los atracos fueron cometidos en barrios acomodados y su ejecución incluyó vigilancia previa, secuestros y uso de armas, con la joven de 18 años diseñando los operativos y su padre llevándolos a cabo

La Justicia de Chile dictó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primer Polo de Bienestar en

Primer Polo de Bienestar en el Edomex será instaurado en Nezahualcóyotl: confirma Claudia Sheinbaum

Juicio por el femicidio de Patricia Aybar: declaró una vecina que escuchó cuando la mujer era asesinada a golpes

Qué se celebra el 4 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria cultural y compromiso social

Aumento al salario mínimo 2026 en México: lista de municipios donde subirá 5% y no 13%

Kicillof avanzó con el endeudamiento en Diputados gracias al peronismo y los votos aliados

INFOBAE AMÉRICA
Trinidad y Tobago confirmó la

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel

Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU

Trump denuncia un intento de "alterar los resultados" electorales en Honduras y pide que acabe el escrutinio

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina