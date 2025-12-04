Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es escoltado por personal de seguridad en la inauguración de un centro de desarrollo infantil (REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró oficialmente como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes, argumentando que representa “una amenaza para la población civil y la soberanía e integridad del Estado”.

La decisión fue formalizada mediante un nuevo decreto ejecutivo, en el contexto del viaje que el mandatario emprendió desde este miércoles a Emiratos Árabes Unidos (EAU), España y Noruega.

En la disposición, Noboa instruyó al Centro Nacional de Inteligencia a analizar la incidencia del grupo terrorista entre los diferentes grupos armados organizados en el país y a categorizarlos según corresponda. Además, establece que, de ser necesario, se coordinen acciones con agencias de inteligencia de otros Estados.

La declaración se produce tras recibir un informe de inteligencia calificado como secreto, en el que se advierte sobre la presencia e injerencia de la organización “Muslim Brotherhood” en Ecuador.

Los Hermanos Musulmanes, nacidos en Egipto hace aproximadamente un siglo, son considerados el principal movimiento político islámico del mundo árabe y fuueron calificados como organización terrorista por países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Musulmanes senegaleses de la Hermandad Layene en 2021 (REUTERS/Zohra Bensemra)

En mayo, Noboa ya había condenado la supuesta influencia del grupo en Ecuador, especialmente en relación con “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”, pronunciamiento que se oficializó vía decreto durante una visita a Abu Dabi.

Cabe recordar que desde 2024, Ecuador se mantiene bajo estado de “conflicto armado interno” tras la declaratoria del Ejecutivo en el contexto de la lucha contra bandas criminales nacionales e internacionales, a las que se ha clasificado como organizaciones terroristas, incluyendo al Tren de Aragua, Hamas, Hezbollah y el Cartel de los Soles.

Anteriormente, el mandatario ecuatoriano justificó la medida contra el grupo terrorista palestino y libanés al advertir la “posible incidencia que podrían tener Hamas y Hezbollah” por “constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”, mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

La gira internacional de Noboa

El viaje del presidente ecuatoriano, sin una lista oficial difundida de funcionarios o allegados que lo acompañarán en la gira, tendrá como objetivo mantener “reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales” orientadas a “impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del Ecuador”.

Fotografía de archivo en la que se registró a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante una entrevista (EFE/José Jácome)

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, subrayó que la visita de Noboa a Emiratos Árabes Unidos buscará “fortalecer los acuerdos en materia comercial, de seguridad y de inversión” entre ambos países.

En la agenda internacional del mandatario también figura su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, programada para el 10 de diciembre en Noruega, donde acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

El decreto publicado este martes sobre el viaje no detalla los nombres de quienes integrarán la delegación oficial, señalando únicamente que estará “integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”.

(Con información de EFE)