Ricardo Ferretti afirma que el cargo exige respuestas inmediatas, pero coincidió con Hugo en la necesidad de asesorar al "Káiser" durante esta etapa. (Ilustración: Jovani Pérez)

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El puesto de director técnico de la Selección Mexicana suele cobrar facturas rápido. Rafa Márquez lo ha comprobado en sus primeros meses al frente del Tri, entre victorias que no llegan y decisiones que ya dividen opiniones dentro y fuera de la cancha.

Ese escenario llevó a Hugo Sánchez y a Ricardo “Tuca” Ferretti a mirar hacia un episodio que todavía pesa en el futbol mexicano: la salida de Hugo en 2008, pese al tercer lugar en la Copa América de 2007.

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Ricardo Ferretti advierte que el entorno no otorgará un plazo de cuatro años para el aprendizaje de Rafa Márquez. (Foto: Cuartoscuro)

El recuerdo apareció mientras ambos discutían cuánto respaldo merece el “Káiser”, quién debe acompañarlo en sus primeras decisiones y hasta dónde puede llegar la paciencia con un entrenador que ya vive bajo la lupa.

Ricardo Ferretti confronta a Hugo Sánchez por las circunstancias de su salida del Tri

La defensa de Hugo hacia Rafa Márquez no tardó en llevar la conversación hacia su propia experiencia. Ferretti le pidió mirar hacia atrás y comparó el trato que recibió el actual técnico con el que tuvo el “Pentapichichi” durante su breve ciclo al frente del Tri.

Ricardo interrumpió el argumento de Sánchez con una pregunta que cambió el tono de la mesa: “¿Y por qué no te apoyaron a ti?” . El comentario no buscaba sólo confrontarlo; también exhibía la falta de respaldo que, a su juicio, tuvo el exdelantero.

Hugo Sánchez dirigió a la Selección Mexicana entre 2006 y 2008 . Durante ese periodo, México terminó en el tercer lugar de la Copa América de 2007 , luego de derrotar a Uruguay en el partido por el tercer sitio.

El Tuca recordó que ese resultado no era menor. Le señaló a Hugo que tenía más recorrido que Márquez y que, aun así, su proceso no sobrevivió a las exigencias de la FMF y del entorno.

El histórico exdelantero no esquivó el reclamo. Primero respondió que se trataba de “otras circunstancias” y después soltó una frase que volvió a colocar su despido en el centro del debate: “Me utilizaron”.

La eliminación rumbo a Beijing 2008 provocó la salida de Hugo Sánchez pese al tercer puesto en la Copa América de 2007. (Foto de archivo)

El paso de Hugo Sánchez por el Tri terminó tras la eliminación de la Selección Preolímpica rumbo a Beijing 2008. El tercer lugar en Copa América y el subcampeonato en Copa Oro no evitaron su salida, un antecedente que vuelve a escena mientras reclama paciencia y respaldo para Rafa Márquez.

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Rafa Márquez queda entre la paciencia y la exigencia de resultados

El caso de Rafael Márquez aparece en un escenario de presión. La Selección Mexicana acumula cinco partidos sin triunfo y venía de perder 3-2 ante Jamaica, resultado que colocó bajo la lupa sus decisiones, su manejo del grupo y sus declaraciones ante la prensa.

Desde la mirada de Hugo, no basta con colocar a una figura del futbol mexicano en el cargo; también se debe construir una estructura que lo acompañe en sus primeros tropiezos.

Ferretti aceptó esa parte: “Hay que asesorarlo”. Aun así, dejó claro que el puesto no permite un aprendizaje prolongado, porque el entrenador ya toma decisiones que repercuten en la cancha, el vestidor y la percepción pública.

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La ausencia de Henry Martín de la convocatoria fue uno de los asuntos que alimentó el debate. Rafa explicó que el delantero no era necesario para ese momento, pese a su rendimiento con el Club América.

Ante esa decisión, el Tuca y buena parte de la afición lo cuestionaron, pero el exentrenador marcó una diferencia entre dejar fuera a un jugador y exhibirlo: “No puedes poner uno y decirle: ‘Esto no sirve’”.

La exclusión de Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana desató cuestionamientos sobre las dfacultades del "Káiser" como entrenador. REUTERS/Molly Darlington

En este sentido, la discusión deja a Rafa Márquez en un punto incómodo: necesita tiempo para ordenar un proyecto que apenas comienza, pero cada convocatoria, cada declaración y cada resultado ya se revisan con la misma severidad que conoció Hugo Sánchez durante su paso por el Tri.

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“No le vamos a dar cuatro años”: el Tuca fija postura ante el respaldo del Pentapichichi

La conversación terminó con una diferencia clara. Hugo considera que Rafa necesita margen para acomodarse a la presión de la Selección Nacional; Ferretti considera que ese proceso ya comenzó y no puede detenerse mientras el técnico aprende a responder desde el cargo.

Al insistir en que el “Káiser” debe recibir apoyo, el “Pentapichichi” sentenció: “Ya está en el ruedo (...) por lo menos unos quince años”. Ricardo le contestó que el entorno no concede demasiado tiempo y resumió su postura con una advertencia: “No le vamos a dar cuatro años para que aprenda”.

Rafa Márquez sumaba cinco partidos sin triunfo al frente de la Selección Mexicana tras caer ante Jamaica. REUTERS/Cristian De Marchena

Así, entre la experiencia de Hugo Sánchez y la exigencia de Ricardo “Tuca” Ferretti, Rafa Márquez queda ante un escenario conocido en el Tri: la paciencia se pide desde la mesa, pero se gana cada semana en la cancha.

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Los próximos resultados pueden darle aire al proyecto o volver a encender el debate que esta vez llevó al “Niño de Oro” a observar con otra mirada su propio pasado.