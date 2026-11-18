La EPA y los CDC advierten que las fórmulas caseras no sustituyen la limpieza profunda ni el sellado de accesos contra las plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mezclas caseras contra ratones y cucarachas pueden reducir la actividad visible de estas plagas en una noche, pero no garantizan que una colonia instalada abandone una vivienda. Los repelentes aromáticos pueden volver incómodas determinadas zonas para los roedores, mientras que el bicarbonato con azúcar puede afectar a las cucarachas que ingieren el cebo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que ninguna preparación doméstica reemplaza la limpieza, el control de la humedad, el sellado de accesos y la eliminación segura de residuos.

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Una familia puede notar menos movimiento de ratones o cucarachas luego de una intervención nocturna, especialmente en la cocina. Ese resultado inicial no prueba que la plaga haya desaparecido: los animales pueden haberse desplazado a otro sector de la vivienda o permanecer ocultos en grietas, paredes y áreas de almacenamiento.

El aceite de menta puede alejar a los roedores de zonas puntuales

El aceite esencial de menta se utiliza como repelente por su aroma intenso. En espacios cerrados, puede hacer que los ratones eviten temporalmente gabinetes, despensas, sectores cercanos al fregadero y otras rutas habituales de paso.

Estudios citados por la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, indican que el aceite de menta puede generar repelencia en cucarachas americanas y alemanas. En condiciones de laboratorio, el resultado dependió de la concentración y del modo de aplicación.

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El mentol y la mentona, componentes presentes en la menta, pueden alterar el comportamiento de algunos insectos. Cuando la dosis es suficiente, también pueden producir efectos tóxicos, aunque en el hogar su uso más frecuente apunta a crear una barrera aromática.

En el caso de los ratones, la exposición a un olor penetrante puede causar irritación nasal y hacer que eviten el área tratada. Esto puede explicar por qué algunos hogares registran menos actividad nocturna luego de aplicar el producto en puntos de acceso.

La acción no es permanente. El olor pierde intensidad con el paso de los días y los roedores pueden volver si todavía tienen comida, agua o refugio dentro de la vivienda.

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Los expertos advierten que los animales también pueden acostumbrarse a los estímulos si no enfrentan una barrera física. Un ratón puede cruzar una zona con olor desagradable si necesita acceder a alimentos o protegerse del frío.

El aroma del aceite esencial de menta ahuyenta de forma temporal a los ratones en alacenas y sitios de paso habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barrera aromática no elimina una plaga establecida

Las bolas de algodón impregnadas con aceite esencial diluido pueden colocarse en sitios de paso, detrás de muebles, cerca de cañerías o en gabinetes. También existen aerosoles comerciales que prometen actuar contra roedores, cucarachas y otros insectos.

El propósito de estas aplicaciones es desplazar a las plagas de sectores específicos. No debe interpretarse como una prueba de que los animales salieron definitivamente de la casa.

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Los roedores pueden trasladarse a un entretecho, un depósito, una pared hueca o una vivienda vecina. La disminución de avistamientos en una cocina puede reflejar una modificación de sus recorridos y no una reducción real de la población.

La menta tampoco debe aplicarse junto a los cebos para cucarachas. El olor fuerte puede hacer que los insectos eviten la zona y reduzcan el consumo de preparados alimenticios destinados a controlarlos.

La recomendación consiste en separar los métodos. Las barreras aromáticas pueden colocarse cerca de entradas o zonas de refugio de los roedores, mientras que los cebos para cucarachas deben quedar en lugares secos donde se observó actividad de insectos.

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Los aceites esenciales requieren cuidados. Las personas con asma u otras afecciones respiratorias pueden sufrir molestias ante aromas concentrados, sobre todo en habitaciones poco ventiladas.

Los hogares con mascotas deben extremar las precauciones. Algunos compuestos de los aceites esenciales pueden ser peligrosos para los gatos si se usan en cantidades elevadas o si el animal entra en contacto directo con el producto.

El bicarbonato con azúcar está dirigido a las cucarachas

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar es una de las alternativas domésticas más conocidas para combatir cucarachas. El azúcar funciona como atrayente, mientras que el bicarbonato actúa después de que el insecto consume el preparado.

La explicación difundida sobre este método indica que el bicarbonato puede reaccionar dentro del sistema digestivo de las cucarachas y generar dióxido de carbono. La acumulación de gas puede causar daños internos en los insectos expuestos.

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Un trabajo publicado en 2025 en The Journal of Basic and Applied Zoology, titulado “Non-insecticidal control of domestic and peri-domestic species of cockroach”, evaluó trampas con bicarbonato en dormitorios estudiantiles, cocinas y almacenes. La investigación comparó el azúcar y la mantequilla de maní como atrayentes y registró mortalidades de entre el 78,6% y el 85,2%.

El estudio no se realizó en condiciones controladas de laboratorio ni reportó una erradicación completa o mortalidad total en 24 horas. Sus resultados muestran reducciones en entornos domésticos reales, pero no prueban que una pequeña porción de la mezcla elimine por sí sola una infestación doméstica.

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En una vivienda, las cucarachas pueden encontrar migas, grasa, basura o alimentos sin sellar. Si disponen de alternativas, es posible que no se acerquen a la mezcla y que el efecto sea mucho menor.

La preparación suele elaborarse con partes iguales de bicarbonato y azúcar. Debe colocarse en recipientes bajos, como tapas de frascos, detrás del refrigerador, bajo la pileta, dentro de alacenas bajas o cerca del tacho de residuos.

El cebo debe mantenerse seco. Si absorbe humedad, se endurece, se ensucia o pierde su aspecto de polvo suelto, puede dejar de atraer a las cucarachas y corresponde reemplazarlo.

Un estudio de 2025 demuestra que el cebo de bicarbonato de sodio con azúcar alcanza una mortalidad de hasta 85.2% en cucarachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato no es una solución comprobada para ratones

El bicarbonato con azúcar no debe presentarse como un método eficaz para eliminar ratones o ratas. Los roedores tienen una fisiología distinta de la de las cucarachas y no hay evidencia equivalente que permita atribuirle el mismo efecto.

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Las recetas que combinan pepino y bicarbonato suelen apoyarse en la idea de que el olor del vegetal puede resultar desagradable para ciertas plagas. El pepino contiene cucurbitacinas, compuestos naturales asociados con sabores amargos.

Las rodajas de pepino se colocan habitualmente bajo electrodomésticos, cerca de desagües, junto a la basura o en rincones oscuros. Su utilidad posible es temporal, porque el vegetal se seca y el olor disminuye.

No existen datos concluyentes que demuestren que el pepino con bicarbonato pueda eliminar una población establecida de ratas o ratones. La mezcla puede funcionar como punto de observación, pero no sustituye las trampas, el sellado de huecos ni el control profesional.

Si un roedor evita el área donde se colocó el pepino, eso no implica que haya abandonado la vivienda. Puede haber cambiado de recorrido o desplazado su nido a una zona menos expuesta.

La limpieza nocturna define el resultado de cualquier remedio

La EPA recomienda aplicar Manejo Integrado de Plagas, un enfoque que busca reducir comida, agua y refugios antes de recurrir a pesticidas o fórmulas caseras. La medida parte de una premisa: las plagas permanecen donde encuentran condiciones para sobrevivir.

La limpieza debe incluir el retiro de migas, restos de grasa, platos acumulados y basura. Los alimentos secos deben guardarse en recipientes cerrados y el alimento de las mascotas no debería permanecer expuesto durante la noche.

La humedad también requiere atención. Las fugas de grifos, tuberías y desagües deben repararse, ya que el agua disponible favorece a las cucarachas y atrae a los roedores.

El sellado de grietas alrededor de cañerías, puertas, ventanas, zócalos y paredes limita las vías de entrada. Las cajas, los papeles y los objetos acumulados deben reducirse porque pueden funcionar como escondites o materiales para nidos.

Las trampas para ratones permiten confirmar si aún existe actividad. Las trampas adhesivas pueden utilizarse para monitorear la presencia de cucarachas y detectar en qué puntos de la casa conviene reforzar la limpieza o colocar cebos.

La EPA advierte que usar más cantidad de un producto no asegura un mejor resultado. El exceso de sustancias, incluso cuando se trata de remedios domésticos, puede aumentar los riesgos para niños, mascotas y personas sensibles.

El Manejo Integrado de Plagas propuesto por la EPA busca eliminar fuentes de agua, comida y refugio antes de emplear sustancias químicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos de roedores deben limpiarse sin barrer ni aspirar

Los CDC recomiendan actuar con cuidado ante la presencia de excrementos, orina, nidos o roedores muertos. Barrer o aspirar directamente esos residuos puede dispersar partículas contaminadas en el aire.

Antes de la limpieza, el espacio debe ventilarse durante al menos 30 minutos. Luego corresponde utilizar guantes y aplicar un desinfectante o una solución de lejía sobre los restos.

El producto debe permanecer sobre la zona durante al menos cinco minutos. Después, los residuos pueden retirarse con toallas de papel y desecharse en una bolsa cerrada.

La limpieza segura es parte del control de la plaga. Aunque los roedores se alejen de una habitación o caigan en una trampa, la presencia de sus residuos puede mantener riesgos sanitarios dentro del hogar.

Una noche de limpieza, sellado, trampas y uso prudente de repelentes puede reducir la actividad de ratones y cucarachas. Para que el resultado se sostenga, las medidas deben repetirse y, si persisten los signos de infestación, corresponde solicitar la evaluación de un servicio profesional especializado.