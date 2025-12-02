Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

Tras más de 24 horas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras continúa sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos. Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla encabezan el conteo preliminar en las primeras horas del martes, en un escenario que apunta a un posible retorno conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista.
Hasta ahora, Asfura, del Partido Nacional, suma 39,91%, mientras Nasralla, del Partido Liberal, registra 39,89%, una diferencia de apenas 515 votos. La candidata oficialista, Rixi Moncada, del partido Libre, se ubica en tercer lugar con 19,2%, un resultado que representa un giro político significativo.
Durante la noche del lunes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados y exigió que el CNE reanude el conteo.
En un mensaje en Truth Social, afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y aseguró que “habrá consecuencias” si eso ocurre. También sostuvo que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe respetarse, y concluyó: “¡La democracia debe prevalecer!”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, ofreció el lunes por la noche una conferencia de prensa en donde afirmó que “las elecciones no están perdidas”.
La candidata también criticó al presidente estadounidense Donald Trump. Según ella, el mandatario intervino de manera abierta en el clima previo a los comicios. “En un acto sin precedentes el presidente Donald Trump me condena y amenaza por mi participación, reconociéndome como la principal oponente. Mantendré mi posición. No me rindo. Estaré siempre del lado del pueblo con mis valores firmes en la defensa de mi patria libre”, afirmó la candidata izquierdista.
Moncada insistió en que las inconsistencias no se limitan al discurso político y señaló fallas y supuestas alteraciones en la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
“Mantendré mis posiciones y no me rindo. Estaré siempre del lado del pueblo con mis valores firmes y los principios de la no injerencia y la soberanía popular, la independencia y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre y exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reanude el conteo de votos. El mandatario afirmó que el proceso se interrumpió la noche de los comicios sin una explicación suficiente.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó este lunes que el organismo convocará a los dueños de la empresa encargada del sistema de divulgación por el retraso en la transmisión de los resultados de las elecciones generales.
Sostuvo que el sistema Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) no falló y continúa en funcionamiento, aunque precisó que el problema se ubica en la plataforma que muestra los datos al público.
López indicó que solicitará a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, una reunión urgente con los responsables de la empresa con el objetivo de resolver la situación de inmediato. La funcionaria remarcó que el mecanismo de transmisión permanece activo mientras se busca corregir la falla en la interfaz de difusión.
La página de resultados presentó inestabilidad desde su habilitación, lo que generó quejas de usuarios que enfrentaron dificultades para acceder a la información electoral.
Tras el cierre oficial de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Honduras ingresó en la etapa más determinante de su proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el sistema de divulgación temprana quedó suspendido con el 57% de actas procesadas y un escenario prácticamente empatado entre los dos principales aspirantes a la presidencia.
Estados Unidos instó este lunes a la población hondureña y a los actores políticos a mantener la calma y la paciencia ante la definición de las elecciones presidenciales, que transcurren con una diferencia mínima en el conteo preliminar y retrasos por fallas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes un mensaje a través de la red social X destacando la alta participación de los hondureños en las elecciones generales.
“Estados Unidos felicita al pueblo de Honduras por su fuerte presencia en las urnas y su deseo de ejercer democráticamente su derecho al voto”, expresó la oficina en su mensaje.
El mensaje, difundido en medio del escrutinio ajustado, también instó a mantener la calma y aguardar los resultados oficiales.
“Llamamos a la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del CNE. Los resultados actuales son preliminares y el proceso debe continuar hasta ser finalizado”, señaló el comunicado, remarcando la importancia de respetar el conteo y la transparencia institucional hasta la finalización del proceso.
Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, subrayó este lunes que su principal preocupación es mantener la calma en el país en medio de la tensa espera por los resultados finales.
“Yo acá no vengo a proclamar nada; tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras”, sostuvo Asfura, popularmente conocido como “Papi a la Orden”.
El aspirante nacionalista aclaró que, aunque los números actuales lo ubican encabezando el conteo, la prioridad debe ser preservar la estabilidad social.
Asfura agregó que la estructura de su partido sigue trabajando, con despliegue de vehículos y helicópteros encargados de transportar actas y documentación original para el Partido Nacional, garantizando así la transparencia en el proceso.
El candidato instó a esperar el avance del escrutinio oficial del CNE y reiteró su mensaje de prudencia, en una jornada marcada por la expectativa y la paridad numérica en el recuento de votos.