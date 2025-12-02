Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

Tras más de 24 horas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras continúa sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos. Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla encabezan el conteo preliminar en las primeras horas del martes, en un escenario que apunta a un posible retorno conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista.

Hasta ahora, Asfura, del Partido Nacional, suma 39,91%, mientras Nasralla, del Partido Liberal, registra 39,89%, una diferencia de apenas 515 votos. La candidata oficialista, Rixi Moncada, del partido Libre, se ubica en tercer lugar con 19,2%, un resultado que representa un giro político significativo.

Durante la noche del lunes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados y exigió que el CNE reanude el conteo.

En un mensaje en Truth Social, afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y aseguró que “habrá consecuencias” si eso ocurre. También sostuvo que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe respetarse, y concluyó: “¡La democracia debe prevalecer!”.