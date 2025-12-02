América Latina

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

Hasta ahora, Asfura, del Partido Nacional, suma 39,91%, mientras Nasralla, del Partido Liberal, registra 39,89%, una diferencia de apenas 515 votos. La candidata oficialista, Rixi Moncada, del partido Libre, se ubica en tercer lugar con 19,2%

Guardar

Tras más de 24 horas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras continúa sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos. Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla encabezan el conteo preliminar en las primeras horas del martes, en un escenario que apunta a un posible retorno conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista.

Hasta ahora, Asfura, del Partido Nacional, suma 39,91%, mientras Nasralla, del Partido Liberal, registra 39,89%, una diferencia de apenas 515 votos. La candidata oficialista, Rixi Moncada, del partido Libre, se ubica en tercer lugar con 19,2%, un resultado que representa un giro político significativo.

Durante la noche del lunes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados y exigió que el CNE reanude el conteo.

En un mensaje en Truth Social, afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y aseguró que “habrá consecuencias” si eso ocurre. También sostuvo que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe respetarse, y concluyó: “¡La democracia debe prevalecer!”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

06:56 hsHoy

La candidata oficialista, Rixi Moncada, afirmó que “las elecciones no están perdidas”

La candidata presidencial Rixi Moncada,
La candidata presidencial Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de Honduras, habla durante una rueda de prensa tras las elecciones generales (REUTERS/Jose Cabezas)

La candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, ofreció el lunes por la noche una conferencia de prensa en donde afirmó que “las elecciones no están perdidas”.

La candidata también criticó al presidente estadounidense Donald Trump. Según ella, el mandatario intervino de manera abierta en el clima previo a los comicios. “En un acto sin precedentes el presidente Donald Trump me condena y amenaza por mi participación, reconociéndome como la principal oponente. Mantendré mi posición. No me rindo. Estaré siempre del lado del pueblo con mis valores firmes en la defensa de mi patria libre”, afirmó la candidata izquierdista.

Moncada insistió en que las inconsistencias no se limitan al discurso político y señaló fallas y supuestas alteraciones en la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

“Mantendré mis posiciones y no me rindo. Estaré siempre del lado del pueblo con mis valores firmes y los principios de la no injerencia y la soberanía popular, la independencia y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.

06:13 hsHoy

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

“Si lo hacen, habrá consecuencias”, declaró el mandatario estadounidense. “Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, aseguró en un mensaje difundido en su red Truth Social

Donald Trump afirmó que Honduras
Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre y exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reanude el conteo de votos. El mandatario afirmó que el proceso se interrumpió la noche de los comicios sin una explicación suficiente.

Leer la nota completa
05:04 hsHoy

El CNE convocará a la empresa del sistema de publicación los datos electorales tras los retrasos en la transmisión y fallas en la plataforma

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó este lunes que el organismo convocará a los dueños de la empresa encargada del sistema de divulgación por el retraso en la transmisión de los resultados de las elecciones generales.

Sostuvo que el sistema Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) no falló y continúa en funcionamiento, aunque precisó que el problema se ubica en la plataforma que muestra los datos al público.

López indicó que solicitará a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, una reunión urgente con los responsables de la empresa con el objetivo de resolver la situación de inmediato. La funcionaria remarcó que el mecanismo de transmisión permanece activo mientras se busca corregir la falla en la interfaz de difusión.

La página de resultados presentó inestabilidad desde su habilitación, lo que generó quejas de usuarios que enfrentaron dificultades para acceder a la información electoral.

04:23 hsHoy

Actas pendientes y revisión especial: cómo enfrentará Honduras el cierre de su elección presidencial más reñida en años

Con el escrutinio preliminar finalizado, la definición del ganador depende ahora de la revisión de actas rezagadas y la corrección de eventuales inconsistencias detectadas por auditores y delegados de partido

Elecciones en Honduras: el CNE
Elecciones en Honduras: el CNE confirmó un empate técnico entre Asfura y Nasralla tras superar el 50% del escrutinio

Tras el cierre oficial de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Honduras ingresó en la etapa más determinante de su proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el sistema de divulgación temprana quedó suspendido con el 57% de actas procesadas y un escenario prácticamente empatado entre los dos principales aspirantes a la presidencia.

Leer la nota completa
03:31 hsHoy

Estados Unidos pidió prudencia en Honduras mientras persisten las demoras en el conteo de votos y crece la incertidumbre por los resultados

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado destacó la amplia participación ciudadana y pidió esperar el anuncio oficial antes de proclamar un ganador

El escrutinio, que cerró el
El escrutinio, que cerró el domingo por la noche, todavía no arroja un ganador definitivo debido a la paridad inédita entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla 

Estados Unidos instó este lunes a la población hondureña y a los actores políticos a mantener la calma y la paciencia ante la definición de las elecciones presidenciales, que transcurren con una diferencia mínima en el conteo preliminar y retrasos por fallas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Leer la nota completa
02:12 hsHoy

Estados Unidos celebró la participación electoral y llamó a respetar el proceso de escrutinio antes de proclamar un ganador

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes un mensaje a través de la red social X destacando la alta participación de los hondureños en las elecciones generales.

Estados Unidos felicita al pueblo de Honduras por su fuerte presencia en las urnas y su deseo de ejercer democráticamente su derecho al voto”, expresó la oficina en su mensaje.

El mensaje, difundido en medio del escrutinio ajustado, también instó a mantener la calma y aguardar los resultados oficiales.

Llamamos a la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del CNE. Los resultados actuales son preliminares y el proceso debe continuar hasta ser finalizado”, señaló el comunicado, remarcando la importancia de respetar el conteo y la transparencia institucional hasta la finalización del proceso.

00:54 hsHoy

Asfura llamó a la calma y evitó proclamarse ganador en medio del escrutinio electoral

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, subrayó este lunes que su principal preocupación es mantener la calma en el país en medio de la tensa espera por los resultados finales.

Yo acá no vengo a proclamar nada; tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras”, sostuvo Asfura, popularmente conocido como “Papi a la Orden”.

El aspirante nacionalista aclaró que, aunque los números actuales lo ubican encabezando el conteo, la prioridad debe ser preservar la estabilidad social.

Asfura agregó que la estructura de su partido sigue trabajando, con despliegue de vehículos y helicópteros encargados de transportar actas y documentación original para el Partido Nacional, garantizando así la transparencia en el proceso.

El candidato instó a esperar el avance del escrutinio oficial del CNE y reiteró su mensaje de prudencia, en una jornada marcada por la expectativa y la paridad numérica en el recuento de votos.

Temas Relacionados

Elecciones Honduras 2025HondurasElecciones generalesRixi MoncadaSalvador NasrallaNasry Asfura

Últimas noticias

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

“Si lo hacen, habrá consecuencias”, declaró el mandatario estadounidense. “Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. ¡La democracia debe prevalecer!”, aseguró en un mensaje difundido en su red Truth Social

Donald Trump afirmó que Honduras

La Universidad para la Paz de la ONU organizó un simposio regional sobre diálogo interreligioso

Expertos y representantes de diversos sectores diseñaron propuestas innovadoras para fortalecer la cohesión social y enfrentar la intolerancia en la región

La Universidad para la Paz

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

El organismo hemisférico alertó sobre la cooptación de instituciones, la expansión de la criminalización y el debilitamiento de la independencia judicial, en un contexto que considera crítico para la gobernabilidad y el Estado de derecho

La CIDH advirtió sobre el

El régimen de Cuba admitió la muerte de 33 personas por la plaga de chikunguña y dengue que afecta a la isla

La dictadura de Miguel Díaz-Canel informó que 21 de los fallecidos eran niños, en medio de denuncias de subregistro, la drástica reducción de fumigaciones y una profunda crisis económica que facilita la expansión de los mosquitos transmisores

El régimen de Cuba admitió

Actas pendientes y revisión especial: cómo enfrentará Honduras el cierre de su elección presidencial más reñida en años

Con el escrutinio preliminar finalizado, la definición del ganador depende ahora de la revisión de actas rezagadas y la corrección de eventuales inconsistencias detectadas por auditores y delegados de partido

Actas pendientes y revisión especial:

ÚLTIMAS NOTICIAS

El hábito nocturno que podría

El hábito nocturno que podría estar dañando tu salud sin que lo notes, según la ciencia

Investigan la muerte de un niño de 10 años en Tucumán y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Esteban Bullrich habló sobre su futuro en la política: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”

Prohibieron el uso de equipos utilizados para tratamientos estéticos por no estar habilitados

Cayó un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en el que murió su cómplice

INFOBAE AMÉRICA

La historia secreta del ultimátum

La historia secreta del ultimátum de Trump para que el CNE hoy cuente los votos y anuncie al futuro presidente de Honduras

Elecciones en Honduras EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 1 de diciembre de 2025

DEPORTES

El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027