La ex primera dama de Honduras aseguró que Juan Orlando Hernández se encuentra en un “lugar seguro” tras su salida de la cárcel

Ana García de Hernández esposa del ex presidente Juan Orlando Hernández y ex primera dama de Honduras

La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, confirmó que el exmandatario Juan Orlando Hernández se encuentra actualmente en un lugar seguro luego de abandonar la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Virginia Occidental, Estados Unidos. La liberación de Hernández ocurrió el 1 de diciembre de 2025 y fue posible gracias al indulto presidencial otorgado por Donald Trump, según consta en los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP) y en declaraciones de García recogidas por El Heraldo.

Hernández había sido extraditado desde Honduras a Estados Unidos en abril de 2022 tras una orden judicial. Fue sentenciado en marzo de 2024 por una corte de Nueva York a 45 años de prisión y cinco más bajo libertad condicional, acusado de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego, así como condenado a pagar una multa de ocho millones de dólares. Su caso causó gran repercusión nacional e internacional, dada la posición que ocupó como presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

La decisión de Trump de conceder el indulto fue anunciada públicamente a través de su red Truth Social, argumentando que Hernández había sido “tratado con mucha dureza e injusticia” y señalando directamente a la administración del expresidente Joe Biden como responsable de una persecución política contra el exmandatario hondureño. En palabras recogidas por El Heraldo, Trump sostuvo que el Gobierno estadounidense anterior “tendió una trampa” a Hernández, un juicio que ha suscitado debates polarizados tanto en Estados Unidos como en Honduras.

La ex primera dama Ana García de Hernández confirma que Juan Orlando Hernández se encuentra en un lugar seguro tras salir de la prisión federal USP Hazelton en Estados Unidos

En sus primeras declaraciones tras la excarcelación, Ana García relató que la familia pudo ver el rostro de Juan Orlando Hernández mediante una videollamada realizada la mañana del 2 de diciembre. La ex primera dama describió ese momento como “inolvidable”, destacando la emoción y el agradecimiento expresados a Dios y al presidente Trump en un encuentro virtual en el que también participaron sus hijos y la madre del exgobernante. “Cada día que podíamos le pedíamos a Dios que hiciera el milagro de poder estar juntos. Pero ya está hecho, él está en libertad y ya pronto podremos abrazarlo”, señaló García, atribuyendo la liberación de su esposo al indulto y a la intervención divina.

García indicó que la ubicación del ex presidente permanece bajo confidencialidad y está resguardada siguiendo recomendaciones del equipo de seguridad asignado. Añadió que están gestionando la solicitud de visas para sus hijos y para ella misma ante autoridades estadounidenses, con el propósito de reunirse con Hernández y determinar en familia las acciones a seguir. “Por motivos de seguridad y hasta nuevo aviso, Juan Orlando se mantendrá en resguardo, mientras seguimos los trámites legales correspondientes”, puntualizó en conversación con El Heraldo.

En redes sociales, García también transmitió su gratitud a quienes los apoyaron durante el proceso judicial y de detención. A través de su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”. La ex primera dama sostuvo que el exmandatario “en su momento” se dirigirá al pueblo hondureño a través de un mensaje en redes sociales.

Juan Orlando Hernández fue extraditado desde Honduras en 2022 y sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y armas de fuego (REUTERS/ARCHIVO)

La excarcelación de Hernández ha generado reacciones opuestas en el ámbito político y en la sociedad hondureña. Sectores críticos dentro de Honduras consideran el indulto un retroceso en los esfuerzos contra el narcotráfico, mientras que defensores del exmandatario insisten en que la condena estuvo marcada por supuestas irregularidades procesales y motivaciones políticas. De acuerdo con Axios, Hernández solicitó personalmente el perdón presidencial mediante una carta, en la que elogió a Trump y recordó la colaboración bilateral durante su administración. El medio estadounidense señala que la presión a favor del indulto incluyó el cabildeo activo de Roger Stone, exasesor cercano de Trump.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró la narrativa de que Hernández fue víctima de una “trampa política” y aseguró que su abogado defensor contó con apenas tres semanas para preparar el caso, señalando que el juicio se basó principalmente en testimonios de testigos colaboradores que aspiraban a reducir sus propias penas.

Hasta la fecha, no hay confirmación oficial sobre el paradero exacto de Juan Orlando Hernández ni sobre los procedimientos jurídicos que podrían seguirse tras su liberación. Ana García subrayó que se ceñirán a las recomendaciones de seguridad recibidas y que la familia privilegiará la confidencialidad hasta que existan garantías para una posible reunión o pronunciamiento público.