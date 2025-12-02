La empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales en Honduras denunció dos intentos de hackeo

La empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales en Honduras confirmó dos intentos de hackeo (REUTERS/Leonel Estrada)

La empresa hondureña ADS, responsable de la infraestructura tecnológica para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reportó el lunes dos intentos de hackeo tras experimentar un inusual incremento de solicitudes en su plataforma relacionada a las elecciones de 2025. Según el comunicado difundido por ADS y recogido por El Heraldo, el primer incidente se registró la noche del 30 de noviembre, a las 22:30, al habilitar el tráfico hacia el portal oficial del sistema, momento en el cual se detectó un flujo de tráfico considerado atípico.

La compañía explicó que el volumen de solicitudes superó ampliamente los parámetros previstos en las pruebas de carga, lo que afectó de inmediato la disponibilidad del sistema. Durante el monitoreo de seguridad, que incluyó el uso del sistema WAF para la protección de la plataforma, se identificó un flujo irregular de solicitudes que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio (DoS). Tal comportamiento saturó los recursos tecnológicos y comprometió la estabilidad del servicio.

ADS detalló que esta sobrecarga también afectó la integración con el entorno de AWS, donde se aloja la plataforma DINAES, provocando fallos en servicios cruciales y una pérdida temporal de estabilidad en los canales de distribución de información. Uno de los componentes más golpeados fue el clúster de Kafka, responsable del procesamiento y consumo de paquetes de datos, cuyas interrupciones impidieron que el sistema operara en tiempo real y causaron una acumulación significativa de datos por procesar.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras solo ha contabilizado el 57,03% de las actas dos días después de los comicios (REUTERS/Jose Cabezas)

El comunicado añadió que “el incidente ocasionó un encolamiento acumulado de paquetes que no pudieron ser procesados dentro de la ventana prevista hasta las 6:00 a. m. Una vez restablecida la comunicación y la estabilidad del servicio, el sistema procedió a procesar los datos pendientes, lo cual explica que algunos paquetes fueran gestionados después de la hora originalmente programada”.

Según la información de ADS recogida por El Heraldo, el equipo técnico logró restablecer completamente la normalidad en la infraestructura a las 5:40 de la mañana del 1 de diciembre, manteniendo la plataforma operativa desde entonces. Sin embargo, previo a la contingencia programada para las 13:00, la empresa volvió a observar un incremento marcado en las solicitudes, lo que causó una nueva indisponibilidad parcial en algunos componentes del sistema.

ADS aseguró a través del comunicado que mantiene sus esfuerzos para reforzar los sistemas de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante flujos atípicos y garantizar la estabilidad operativa de la plataforma DINAES durante todo el proceso electoral hondureño.

El CNE cierra temporalmente el sistema TREP y anuncia que el 47% de las actas restantes será procesado bajo escrutinio especial (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La situación actual del escrutinio de la elección presidencial en Honduras sigue generando incertidumbre entre los votantes, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha divulgado un resultado definitivo dos días después de los comicios. Hasta el último corte, realizado el lunes al mediodía, solo se había contabilizado el 57,03% de las actas, lo que mantiene la contienda sumamente reñida entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, ambos del Partido Liberal, quienes registraban prácticamente un empate técnico. Mientras tanto, la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubicaba en tercer lugar con el 19,16% de los votos. Tanto Nasralla como Asfura han declarado públicamente poseer actas que respalden su victoria y han exigido al CNE que acelere la publicación de los resultados oficiales.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó sobre el cierre temporal del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y recordó que el ente tiene hasta 30 días para contabilizar y subsanar inconsistencias antes de anunciar los resultados finales. El 47% de las actas que resta contabilizar corresponde a documentos que no han podido ser transmitidos o escaneados, por lo que serán procesados en el Centro Logístico Electoral (CLE) bajo un escrutinio especial. Paralelamente, líderes políticos y la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) han solicitado transparencia y mejoras en la divulgación de resultados para preservar la confianza en el proceso democrático.