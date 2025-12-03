Salvador Nasralla celebró la tendencia a su favor tras la última actualización de resultados en Honduras

El candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras (PLH) hace gestos durante una conferencia de prensa en medio de informes de un recuento de votos empatado, en Tegucigalpa, Honduras, el 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry “Tito” Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

Tras la reanudación del recuento, Salvador Nasralla se pronunció en redes sociales: “¡Vamos a ganar!”, dijo el candidato en su cuenta de X.

Luego, en un video, comentó: “Quiero agradecerle primero a Dios y al pueblo hondureño. En el transcurso de las horas se seguirá acentuando, si son personas y tienen la capacidad, seguirán siendo parte de nuestro gobierno. Será una diferencia de unos 60 mil votos, no va a variar y espero que este 3 de diciembre el CNE me pueda declarar presidente electo”.

Hasta el momento, Nasralla acumula 847.403 votos (40,13 %) frente a Asfura que contabiliza 838.368 sufragios (39,70 %) con el 66,71 % de las actas escrutadas, un cambio que revierte la ligera ventaja que el candidato del Partido Nacional mantenía desde la noche electoral.

La candidata oficalista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 405.532 votos (19,11 %).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una sala en un céntrico hotel de Tegucigalpa para los medios de comunicación con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares de los comicios del pasado domingo.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, se retira tras ofrecer una conferencia de prensa tras las elecciones generales, en Tegucigalpa, Honduras, el 1 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonel Estrada)

Más temprano, el organismo informó de fallas técnicas en el servicio de divulgación, a cargo de la empresa ASD SAS, que reportó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no había sido procesada, lo que obligó a frenar temporalmente la publicación de resultados.

El avance del recuento se produjo en un clima de elevada tensión política. Honduras llega a estas elecciones tras un ciclo de polarización que se ha profundizado en los últimos años por disputas institucionales, denuncias cruzadas y cuestionamientos al sistema de transmisión de resultados. El CNE ha insistido en que el escrutinio avanza con base en las actas recibidas y que las actualizaciones se publican conforme se validan los datos.

El estrecho margen entre los principales candidatos ha marcado esta contienda desde el inicio del procesamiento de actas. Antes de la última actualización, el recuento había mantenido un empate técnico durante varias horas, lo que prolongó la incertidumbre y dio lugar a interpretaciones divergentes de ambos equipos de campaña. El Partido Liberal sostiene que la tendencia observada en la tarde confirma sus proyecciones internas, mientras los adversarios piden esperar a que se complete el cómputo.

La figura de Nasralla ha tenido un peso constante en los procesos electorales recientes. Como presentador televisivo convertido en político, su presencia pública ha impulsado varias candidaturas competitivas desde 2013. Su discurso suele enfatizar la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional, un eje que ha capitalizado entre franjas urbanas y sectores desencantados con las estructuras tradicionales.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Días previos a los comicios, el presidente estadounidense sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometió “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.