América Latina

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Cossette López-Osorio, consejera del ente comicial, alertó que integrantes del partido Libre irrumpieron en el Hotel Plaza Juan Carlos para impedir la comparecencia pública del organismo, en medio de la paralización del conteo por fallas técnicas y crecientes tensiones tras la elección presidencial

Guardar
Imagen de archivo: Cossette López-Osorio,
Imagen de archivo: Cossette López-Osorio, consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), llega a una rueda de prensa en Tegucigalpa el 21 de noviembre de 2025 (REUTERS/Leonel Estrada)

Cossette López-Osorio, una de las tres consejeras del árbitro electoral de Honduras, denunció este martes un intento de boicot contra la conferencia de prensa que debía marcar el reinicio de la divulgación de los resultados electorales.

A través de un mensaje en la red social X, López-Osorio afirmó que su colega Marlon Ochoa se opuso públicamente a la reanudación de los procesos y organizó la llegada de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) al evento, así como miembros de su propio despacho, quienes irrumpieron en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa.

Según la consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), este grupo ejerció “actos de intimidación” y buscó impedir que se realizara la comparecencia pública del CNE: “A pocos metros nos encontramos la consejera Ana Paola Hall y yo. Alerta, pueblo hondureño”, concluyó la denuncia.

La situación descrita por López-Osorio se produce en medio de una creciente incertidumbre respecto al escrutinio de los votos en las elecciones presidenciales de Honduras. El país permanece sin un resultado definitivo cuarenta y ocho horas después de la jornada electoral, mientras los datos oficiales permanecen interrumpidos por problemas técnicos y señalamientos de irregularidades en el proceso de transmisión.

En declaraciones brindadas durante la mañana a CNN, López-Osorio atribuyó la suspensión de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) a una “falla técnica” en la plataforma y negó que se tratara de una medida deliberada del órgano electoral. Explicó que el sistema estaba diseñado para operar sin interrupciones importantes, garantizando la divulgación preliminar desde el cierre de las urnas a las 17:00 hasta la mañana siguiente. Indicó además que, ante el incidente, el CNE convocó a una sesión extraordinaria para exigir explicaciones técnicas a la empresa hondureña ADS, responsable de la infraestructura tecnológica electoral.

Fotografía de archivo de las
Fotografía de archivo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras: Ana Paola Hall (i), Cossette Alejandra López-Osorio (c) y Marlon David Ochoa durante una conferencia en Tegucigalpa (EFE/Gustavo Amador)

La propia ADS, de acuerdo a un comunicado recogido por El Heraldo, informó que su plataforma DINAES experimentó dos intentos de hackeo el 30 de noviembre, cuando se detectó un flujo inusual de solicitudes que saturó los sistemas de seguridad y provocó la caída temporal de varios servicios críticos, entre ellos la integración con el entorno de AWS y el procesamiento en el clúster de Kafka. Esta situación derivó en la acumulación de datos no procesados y generó nuevos retrasos en la digitalización y divulgación de los resultados oficiales.

Hasta el último reporte oficial, el CNE había procesado aproximadamente el 57% de las actas, dejando pendiente la contabilización y validación de una parte significativa de los votos, principalmente aquellos que no pudieron transmitirse digitalmente, según indicó la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall.

Mientras tanto, los principales aspirantes presidenciales, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, continúan protagonizando un empate técnico, ambos reclamando la victoria sobre la base de actas parciales en su poder. En tanto, la candidata de Libre, Rixi Moncada, denunció manipulación de resultados y solicitó mayores garantías de transparencia.

Diversas organizaciones, incluyendo la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), han llamado al CNE a priorizar la transparencia y la protección del voto, reforzando los controles para evitar la erosión de la confianza ciudadana en la autoridad electoral. Mientras tanto, el ambiente en la Plaza Central de Tegucigalpa es de expectativa contenida, con normalidad en las actividades diarias pero con las miradas puestas en un proceso de escrutinio que podría extenderse hasta Navidad, en caso de persistir las dificultades para el conteo y la publicación de resultados definitivos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasElecciones Honduras 2025últimas noticias américaCossette López-OsorioCNE de Honduras

Últimas Noticias

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

El sumo pontífice también llamó a impulsar el diálogo político y la como mecanismo para promover transformaciones en el país sudamericano

El papa León XIV sugirió

La ex primera dama de Honduras aseguró que Juan Orlando Hernández se encuentra en un “lugar seguro” tras su salida de la cárcel

La esposa del ex mandatario logró sostener una videollamada con él y agradeció a Donald Trump por el indulto que permitió su libertad. Estaba condenado a 45 años de prisión en EEUU por cargos de narcotráfico

La ex primera dama de

Robaron casi USD 1,3 millones desde una empresa de transportes de valores en Chile

El hecho afectó a una sucursal de Prosegur y la Policía sospecha de un trabajador que está identificado

Robaron casi USD 1,3 millones

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Sin dar mayores explicaciones, el presidente de Bolivia denunció que el dinero de los ahorristas no está en el fondo de seguridad de largo plazo. Surgen críticas por la falta de rigurosidad en el anuncio

Incertidumbre en Bolivia tras el

El embajador de Estados Unidos en Chile advirtió que “las críticas a Trump tienen un costo”

Brandon Judd elevó la tensión bilateral mediante una publicación en sus redes sociales tras los comentarios de Boric

El embajador de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
España - Alemania, en directo:

España - Alemania, en directo: Claudia Pina sentencia el partido con un golazo

“Él se estaba durmiendo”: la insólita excusa de un conductor que fue detenido mientras manejaba borracho en la Ruta 5

Prisión preventiva para la adolescente de 16 años que mató a puñaladas a su novio en Lanús

Extorsionan a dueña de salón de belleza en el Callao: víctima tiene cáncer y tuvo una recaída por amenazas de muerte

Se conoció contenido de una libreta del estilista Mauricio Leal que revelaría tensiones familiares: “Todo fue una farsa”

INFOBAE AMÉRICA
La inclusión en la Antigüedad

La inclusión en la Antigüedad fue mayor de lo que se creía, indica un análisis arqueológico y académico

Illa y Duch visitan en Ciudad de México la tumba de Jaume Nunó y el Orfeó Català de Mèxic

Fernando Alonso: "Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele"

Tres activistas italianos y uno canadiense heridos en un ataque de colonos en Cisjordania

Investigadores de la Universidad publican avances sobre una proteína esencial en la infección de malaria

ENTRETENIMIENTO

Mark Wahlberg confesó por qué

Mark Wahlberg confesó por qué su hijo rechazó actuar junto a él en “Plan en familia 2″

Todo sobre el nuevo spin-off de ‘Stranger Things’ centrado en Nancy Wheeler

‘Return to Silent Hill’ revela su primer adelanto: el regreso del pueblo maldito al cine tras más de una década

Ariana Grande y su renacimiento artístico: “Mi tiempo con Glinda y la actuación me ayudaron a sanar mi relación con la música”

Limp Bizkit rindió homenaje a Sam Rivers en el primer concierto tras su muerte