América Latina

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Trump

El ex mandatario había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado allí a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado en EEUU ras el indulto otorgado por Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado este lunes de una prisión federal de alta seguridad en Hazelton (Pensilvania), operada por el Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con los registros actualizados del BOP. La liberación ocurrió el 1 de diciembre, aunque no se han confirmado detalles oficiales sobre el paradero actual del exmandatario ni sobre los pasos legales siguientes, más allá de la actualización publicada en la base de datos del BOP.

Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. El exmandatario gobernó Honduras entre 2014 y 2022.

Tras la liberación, Ana García, esposa de Hernández, expresó este martes su agradecimiento a Trump y afirmó que “volvió a ser un hombre libre” luego de casi cuatro años de detención, mediante un mensaje publicado en la red social X.

La liberación de Hernández se produjo el 1 de diciembre, aunque no se han confirmado detalles sobre su paradero actual ni próximos pasos legales (REUTERS/ARCHIVO)

La semana pasada, Trump había anticipado su decisión de indultar a Hernández bajo el argumento de que el Gobierno del ex presidente Joe Biden “tendió una trampa” al ex mandatario hondureño. Así lo expresó en repetidas ocasiones y lo ratificó el pasado viernes mediante un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyo político al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien concurre a las elecciones presidenciales en Honduras junto a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en unos comicios que de momento presentan un empate técnico según el escrutinio preliminar de más del 50 % de las actas.

La decisión de liberar a Hernández ha provocado reacciones encontradas. Varios sectores han criticado el indulto por considerar que debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras que defensores del expresidente han señalado irregularidades en el juicio y denunciado persecución política. Según información publicada por el medio Axios, Hernández solicitó el indulto entregando a Trump una carta en la que lo elogiaba y recordaba la colaboración entre ambos países durante el primer mandato de Trump. Axios indica que en la misiva, Hernández se dirigió a Trump como “Su excelencia” y que la concesión del perdón pudo estar influida, además, por “una persistente campaña de cabildeo” encabezada por Roger Stone, antiguo colaborador de confianza del mandatario estadounidense.

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y sentenciado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y armas (AP/ARCHIVO)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este lunes la versión ofrecida por Trump sobre una supuesta trampa tendida por la Administración de Biden. Leavitt aseguró en rueda de prensa que el abogado de oficio de Hernández tuvo tan solo tres semanas para preparar el caso y que argumentó durante el proceso que la acusación contra el expresidente era una maniobra legal vinculada al partido de la presidenta saliente Xiomara Castro, en coordinación con la Administración de Biden y la entonces vicepresidenta Kamala Harris. La portavoz añadió que, en el juicio, Hernández denunció la falta de pruebas independientes y la prevalencia de testimonios de “delincuentes confesos” que buscarían una reducción de sus penas a cambio de colaborar.

