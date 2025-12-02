Giro en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura en el conteo electoral

El candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras reacciona tras las primeras proyecciones de los resultados electorales en Tegucigalpa. REUTERS/Jose Cabezas

El candidato presidencial Salvador Nasralla superó este martes al conservador Nasry “Tito” Asfura en el conteo preliminar de las elecciones hondureñas, revirtiendo la tendencia en una contienda reñida que podría definir el regreso de la derecha al poder en el país centroamericano.

Con 60,95% de las actas escrutadas, Nasralla del Partido Liberal obtenía 785.710 votos (39.96%), mientras que Asfura del Partido Nacional registraba 783.193 votos (39,83%), según los últimos datos publicados por el Consejo Nacional Electoral durante la tarde de este martes.

El cambio de posiciones se produce después de más de un día de retraso en el conteo de resultados que generaron tensión entre los candidatos y sus equipos de campaña. La actualización más reciente marca un giro en una jornada electoral caracterizada por la estrecha diferencia entre ambos candidatos conservadores, que han relegado al tercer lugar a la candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Nasralla busca poner fin a 16 años de ausencia del Partido Liberal en el poder hondureño. El candidato anteriormente ocupó uno de los tres cargos de designado presidencial (vicepresidente) bajo el gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro hasta abril de 2024, cuando renunció debido a confrontaciones con la presidenta y su esposo, Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libre.

El sorpresivo cambio en el conteo representa un revés para Asfura, quien durante la noche había liderado los resultados preliminares y recibió un inesperado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump días antes de las elecciones. Trump calificó al candidato del Partido Nacional como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y prometió “mucho apoyo” para el país si resultaba ganador.

Horas antes de conocerse este cambio en las posiciones, Asfura había exigido públicamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que acelerara la publicación de resultados. “No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Por favor, hágalo por el bien de la democracia”, declaró el candidato conservador, visiblemente frustrado por los retrasos.

Asfura exige al CNE de Honduras publicar resultados tras horas sin actualizaciones

Por su parte, Nasralla había cuestionado la integridad de los resultados preliminares cuando se encontraba en segundo lugar, alegando manipulación por parte del Partido Libre. “Entendemos que el resultado del CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre”, declaró el candidato liberal durante la noche.

Las elecciones generales de Honduras se desarrollaron el domingo sin mayores incidentes, con una participación de aproximadamente 2,8 millones de votantes de los 6 millones habilitados, una afluencia que fue aplaudida por Estados Unidos, que sigue de cerca el proceso electoral en el país centroamericano.

El apoyo de Trump a Asfura llegó de la mano del anuncio de un futuro indulto al ex presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos. El mandatario estadounidense también vinculó su respaldo con la promesa de trabajar juntos para “luchar contra los narco-comunistas” y enfrentar al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La candidata oficialista Moncada quedó relegada a un distante tercer lugar con X% de los votos, lo que ha obligado a los líderes del Partido Libre a solicitar a sus seguidores mantenerse “en pie de lucha” hasta completarse el escrutinio.

El resultado final de estas elecciones definirá el rumbo político de Honduras para los próximos cuatro años, en un momento crítico para uno de los países más pobres de Centroamérica, azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte.