América Latina

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres

Un informe de la organización reveló abusos contra activistas, defensoras de derechos y periodistas, incluyendo amenazas, agresiones físicas y presiones familiares, y exigió medidas urgentes de protección y legislación específica

Guardar
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel asiste a una sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático en Minsk, Bielorrusia (Sergey Bobylev/REUTERS)

Amnistía Internacional (AI) hizo público esta miércoles un informe en el que documentó casos sistemáticos de represión ejercida por el régimen cubano contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas.

La organización demandó al líder Miguel Díaz-Canel el cese inmediato de estas prácticas y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.

El estudio de AI, titulado “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba”, recopila 52 testimonios que detallan situaciones de violencia ejercida por autoridades entre 2014 y 2025.

Entre los abusos identificados figuran registros corporales invasivos, desnudos forzados, estigmatización vinculada al género, la maternidad o la orientación sexual, así como el uso de amenazas hacia familiares para forzar el silencio o la renuncia a la actividad pública.

Johana Cilano Peláez, investigadora regional de la ONG y autora principal del informe, señaló que los relatos muestran cómo el régimen “utiliza el rol materno para intentar que las mujeres abandonen el activismo”. La investigación también resaltó amenazas de restricción de visitas, alimentos, medicinas y comunicaciones a quienes perseveran en la defensa de derechos, además del uso de presiones sobre hijos y parejas.

AI advirtió que la represión no afecta a todas las mujeres por igual. Las entrevistadas relatan que mujeres negras, residentes en barrios marginales o fuera de La Habana están especialmente expuestas a la violencia física y a formas más graves de hostigamiento.

La ONG Justicia 11J denunció
La ONG Justicia 11J denunció la detención de cuatro opositores en Cuba, entre ellos la líder Berta Soler (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Según Cilano Peláez, “las mujeres negras sufrían procesos más agravados y la violencia física llegaba antes que en el caso de las mujeres blancas. También vimos que activistas de barrios más empobrecidos o alejados de la capital eran más vulnerables”.

El informe denuncia la falta de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, la existencia de un sistema judicial subordinado al poder político y la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia, lo que asegura la impunidad y prolonga el riesgo para quienes levantan la voz.

Entre los casos relatados figura el de la periodista cubana Luz Escobar, quien desde su exilio en España describió vigilancia constante, censura, cortes de internet y hostigamiento a sus hijas y entorno escolar, lo que incidió en su decisión de abandonar el país. Escobar sostuvo que la denuncia pública sigue siendo la única vía: “Denunciar siempre vale la pena. El silencio no te protege: solo te aísla”.

AI acompañó el lanzamiento del informe con una petición internacional dirigida a Díaz-Canel y las autoridades cubanas para poner fin al acoso, aprobar legislación específica y aplicar medidas de protección para defensoras de derechos humanos. La ONG instó a la comunidad internacional a una vigilancia sostenida y subrayó la especial vulnerabilidad de quienes cuentan con menos recursos o visibilidad.

Lo que vimos es que la represión contra las mujeres es sistemática y diferenciada. El Estado instrumentaliza la maternidad y castiga con más dureza a las que tienen menos visibilidad o recursos. Por eso se necesita una acción internacional sostenida”, concluyó Cilano Peláez.

Policías detienen a un manifestante
Policías detienen a un manifestante durante una protesta en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Ese día, miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país (Foto AP/Ramón Espinosa)

El panorama en Cuba es crítico: el país caribeño lidera el ranking mundial de países con mayor cantidad de condenas por detenciones arbitrarias dictadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD) desde 2019, de acuerdo con un informe difundido por la organización Prisoners Defenders.

Según el reporte, el WGAD emitió recientemente dos resoluciones adicionales referentes a 49 personas encarceladas por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J), lo que eleva a 93 el número total de casos reconocidos en suelo cubano en los últimos seis años.

Esta cifra coloca a la isla por encima de cualquier otro país, incluido Egipto, que figura en segundo lugar con 73 casos documentados de detenciones arbitrarias.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaCubaAmnistía InternacionalONGMiguel Díaz-Canel.La Habanarégimen cubano

Últimas Noticias

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”

Edmand Lara anunció su desvinculación del Ejecutivo con una crítica hacia la influencia empresarial sobre el presidente Rodrigo Paz, además de cuestionar recientes medidas fiscales que, según él, benefician a grandes fortunas

El vicepresidente de Bolivia aseguró

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

Pete Hegseth llegará este miércoles a Santo Domingo para mantener reuniones centradas en el combate al narcotráfico con el mandatario Luis Abinader y otros funcionarios de su administración como parte de la Operación Lanza del Sur

El jefe del Pentágono viajará

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La Cámara Agropecuaria del Oriente presentó al menos siete propuestas normativas y pide que se aprueben “lo antes posible”. Sus demandas reactivan inquietudes sobre impacto ambiental y régimen tributario que el nuevo Gobierno tendrá que abordar

La agroindustria presiona al gobierno

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal

El fallo fija un plazo de diez días para dejar las funciones y confirma que todas sus resoluciones previas seguirán vigentes para evitar un colapso en el sistema judicial

El Tribunal Constitucional de Bolivia

Honduras rechazó en la CIJ la intervención de Guatemala en la disputa con Belice por Cayos Zapotillos

Honduras rechaza en la CIJ la intervención de Guatemala en la disputa con Belice por Cayos Zapotillos

Honduras rechazó en la CIJ
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El conflicto familiar que enfrenta

El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

Las revistas del corazón esta semana: la decisión de Aitana y Plex que marcará el futuro de su noviazgo

Resultados Lotería de la Cruz Roja 25 de noviembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Las mejores playas de México para pasar las vacaciones decembrinas, según la IA

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso en Tucumán

INFOBAE AMÉRICA
El presidente alemán inicia hoy

El presidente alemán inicia hoy su visita de Estado con encuentros con el rey y Sánchez y desplazamiento a Gernika

Muere un hombre de 96 años en el incendio de una vivienda en Las Rozas (Madrid)

El presidente de Taiwán anuncia un aumento de 34.500 millones de euros en el presupuesto de Defensa

Anabel Pantoja sale al paso de las informaciones sobre el enfrentamiento de su novio y su madre en el cumpleaños de Alma

La Coalición de Voluntarios de Europa respaldó los intentos de Donald Trump de buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

“Merlina”: Eva Green será la

“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero

Maná hizo historia en Los Ángeles y superó el récord de shows de Bruce Springsteen

El nuevo Superman se convirtió en un éxito que conquista a fanáticos en todo el planeta: ¿se prepara una segunda entrega?