César Daniel de la Cruz Ortega, alias "El Topo", uno de los líderes de Los Deltas, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación fue arrestado este miércoles Foto: Ia

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La detención de César Daniel de la Cruz Ortega, alias El Topo, presunto líder de Los Deltas, ocurrió tras un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco. El detenido habría estado vinculado con secuestro, extorsión, lavado de dinero y el trasiego de drogas y armamento para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Corridos describieron a El Topo y a Los Deltas

La figura de El Topo apareció en una canción titulada El Topo, difundida por el canal de YouTube Corridos LV dentro de su contenido de Corridos 2023. La letra lo presentó como parte de un equipo que circulaba “por toda la perla”, en referencia a Guadalajara, y que actuaba contra quienes se atravesaban en su camino.

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El corrido mencionó la “mezcalera”, el “equipo táctico del choque”, los “topones” y la representación de “las cuatro letras”, expresión utilizada para referirse al CJNG. También describió el uso de cascos, pecheras, armas largas y vehículos en Jalisco.

Dos expedientes en Estados Unidos revelan cómo promotores de conciertos en México lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Crédito: Especial

La composición incluyó versos sobre el abastecimiento de tiendas y la entrega de parque a los contrarios: “Esto apenas empieza, de arriba para abajo cascos y pecheras”. La letra también aludió a una “caravana del terror” y a hombres que habrían servido como gatilleros.

Otro fragmento relató la desaparición de dos integrantes del grupo y planteó distintas posibilidades: “No se supo dónde, si fue traición o parte de una guerra o se los comió la tierra”. El corrido afirmó que ambos formaban parte de la estructura de un patrón y que el grupo permanecía atento a sus órdenes.

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Una canción distinta, también llamada El Topo e interpretada por Grupo Firme en 2017, incluyó una frase que contrastó con la caída del presunto líder de Los Deltas: “Todo lo que sube baja y hoy me toca estar arriba”. La letra habló de una persona que llegó a la cima con esfuerzo y que buscaba disfrutar de música, botellas y mujeres.

El tema de Grupo Firme también mencionó malas relaciones, traiciones, el distanciamiento de la familia y un arma “súper del once” con una imagen de San Judas incrustada. La historia lírica ubicó a su personaje entre Mexicali y Denver, Colorado, y señaló que su clave era “cuatro cuatro”.

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Claire O'Neil-Macclesky, cofundadora de Clarity Compliance Consulting y exfuncionaria de OFAC, analizó en InsightCrime el impacto de la designación terrorista de los carteles mexicanos para las empresas. Crédito: Especial

La canción DELTAS mencionó armas, vehículos y rutas en Jalisco

La canción DELTAS, de Tito Double P, describió a un grupo armado que operaba en Vallarta y Guadalajara, a cuyos integrantes identificó como “los Deltas”. En sus versos, la pieza mencionó armas artesanales, una camioneta Suburbón blindada, vehículos empolvados y una ruta recorrida con la “plebada”.

La letra sostuvo que el grupo llevaba 17 años “en la empresa” y que tres personas eran la cabeza. También señaló que sus integrantes portaban ropa y accesorios de marcas como Nike, Louis Vuitton y Rolex, mientras transportaban dinero en vehículos blindados.

En otro pasaje, la canción habló de “lanzapapas”, una expresión asociada con armas de alto calibre, y describió desplazamientos por El Charco. La letra afirmó que el grupo podía usar un avión para realizar encargos y que sus integrantes evitaban llamar la atención.

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El corrido incluyó referencias a drogas, tequila, champaña y fiestas, además de una frase sobre la venta de “golosinas” por orden de “los señores”. También mencionó que seguían las generaciones y que el grupo conservaba presencia pese a la oposición de otras personas.

El Grupo Delta es el brazo armado del CJNG en la zona de Aguililla. (CUARTOSCURO)

Hacia el final, DELTAS nombró a “el compa Cleto”, armado con un fusil SCAR, así como a “El Plumas”, “La Firma” y “el niño Cabezón”. La letra describió a sus integrantes como personas pendientes de las instrucciones y sin quejas de los jefes.

El operativo de este miércoles que dejó tres muertos

La mañana de este miércoles, el operativo federal se desplegó en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, donde agentes de la Marina intercambiaron disparos con presuntos integrantes de la delincuencia organizada. La movilización generó tensión entre habitantes de la zona.

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Información preliminar señaló que tres presuntos integrantes de Los Deltas, identificados como el brazo armado del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara, agredieron a los elementos federales. Los tres hombres fueron abatidos durante el enfrentamiento.

El arsenal asegurado a la célula criminal hace referencia a un brazo armado del CJNG. (Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el despliegue participaron integrantes de la Marina, de la dependencia a su cargo y de la Agencia de Investigación Criminal. Además de El Topo, fueron detenidas dos personas.

El Topo habría tenido órdenes de aprehensión por dos secuestros

García Harfuch indicó que César Daniel de la Cruz Ortega contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

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Las autoridades identificaron a El Topo como uno de los líderes de Los Deltas y como presunto responsable de coordinar el traslado de drogas y armas para esa célula. También lo habrían relacionado con operaciones de lavado de dinero, extorsiones y secuestros.

La intervención fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril. Las labores de inteligencia habrían permitido localizar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad.

Members of security forces stand guard following an operation that led to a gunfight and the arrest of Rafael "N", alias "R2", identified as the leader of “Los Rs”, a cell of the Jalisco New Generation cartel (CJNG), in Zapopan, Jalisco, Mexico, November 8, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

En esos inmuebles pernoctaban El Topo y otros integrantes del grupo, según la información difundida tras el operativo. Los cateos autorizados dentro del expediente 560/2026 derivaron en el aseguramiento de tres propiedades, dos vehículos, dos motocicletas, seis armas cortas, dos cargadores, un cartucho para arma larga, otro para arma corta y teléfonos celulares.

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Los días 25 y 26 de julio, como parte de la misma investigación, agentes federales realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias detuvieron a seis personas.

Durante las revisiones previas, las autoridades aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares. García Harfuch agradeció al gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus por el apoyo y la coordinación con las instituciones federales de seguridad.