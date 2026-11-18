Sergio Serrano, alias “El Checo”, fue detenido el 13 de mayo de 2026 tras protagonizar una persecución que comenzó en la delegación Nueva Colonia Hindú y concluyó casi 30 kilómetros después, en Rancho Viejo, Tecate. El presunto líder del CJNG recuperó su libertad el 23 de agosto, luego de permanecer poco más de tres meses en el penal de La Mesa, en Tijuana. (Crédito: especial)

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Sergio Serrano, alias “El Checo”, señalado como uno de los principales cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate, fue detenido la mañana de este miércoles en el municipio de Ensenada, Baja California.

El arresto fue realizado por agentes de la Fuerza Estatal en la colonia Chapultepec. De acuerdo con los primeros reportes, al verse rodeado por los oficiales, Serrano intentó atropellarlos para evitar su captura y emprendió la huida.

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Durante el intento de escape impactó varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La persecución concluyó a la altura del Rancho Cañón Buena Vista, también conocido como El Zorrillo, donde finalmente fue detenido, reportó Semanario ZETA.

“El Checo” cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Su captura ocurre poco menos de tres meses después de que recuperó su libertad del Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana, donde permanecía por un proceso relacionado con portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

“El Checo” había sido detenido y liberado en agosto

La detención de este miércoles representa la segunda ocasión en que Sergio Serrano es arrestado durante 2026. El primer operativo ocurrió el 13 de mayo, cuando protagonizó una persecución que comenzó en la delegación Nueva Colonia Hindú, en Tecate, y terminó casi 30 kilómetros después, en Rancho Viejo.

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Posteriormente, el domingo 23 de agosto, Serrano salió del penal de La Mesa, donde enfrentaba un proceso por portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

Su liberación ocurrió el mismo día que la de Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en la facción de Los Mayos, quien fue asesinado a balazos minutos después de abandonar el centro penitenciario.

Según los reportes sobre aquel episodio, Serrano salió ileso del ataque contra Zedillo Pulido y abandonó el lugar. Su paradero se mantuvo desconocido hasta el operativo realizado este miércoles en Ensenada.

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