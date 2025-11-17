América Latina

Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa

Varios países y organismos multilaterales aumentaron el apoyo a la población cubana con donaciones de materiales, alimentos y equipos para la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico

Guardar
El lunes pasado, China entregó
El lunes pasado, China entregó 5.000 kits de paneles fotovoltaicos. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

Cerca de treinta toneladas de alimentos y otros artículos enviados por China llegaron a Cuba para asistir a los damnificados del huracán Melissa, informaron el domingo medios estatales.

Este envío arribó al aeropuerto de La Habana en el primero de seis vuelos previstos, como parte de un nuevo lote de ayuda humanitaria de emergencia proporcionada por China para los afectados del meteoro.

El embajador de Beijing en La Habana, Huan Xi, dijo en el acto de entrega que su país “continuará proporcionando ayuda, dentro del alcance de sus capacidades”, y que “con acciones concretas seguiremos promoviendo una comunidad de futuro compartido” entre ambas naciones.

Otros donativos del gigante asiático llegarán por mar en los próximos días a Santiago de Cuba, con bovinas de acero galvanizado para la reparación de tejados, así como sistemas fotovoltaicos de generación de energía para asistir a viviendas en lugares apartados y de difícil acceso, junto con colchones y otros artículos básicos, según reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Este nuevo envío se suma al del lunes pasado, en donde China entregó 5.000 kits de paneles, donados para las viviendas que quedaron incomunicadas en el oriente cubano.

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Melissa tocó tierra en Cuba el pasado 29 de octubre con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos de hasta 200 kilómetros por hora, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica que provocaron además intensas inundaciones.

El régimen cubano ha calificado de “cuantiosos” los múltiples estragos que dejó el huracán en las provincias Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, que incluyen más de 149.000 viviendas, 158.000 hectáreas de cultivos, más de 1,3 millones de desplazados, miles de clientes sin servicio de electricidad, agua y telefonía, localidades inundadas y aisladas, entre otros daños.

Hasta ahora el país caribeño ha recibido ayuda para resarcir los daños por Melissa proveniente de unos 27 países, de acuerdo con informes del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Melissa tocó tierra en Cuba
Melissa tocó tierra en Cuba el pasado 29 de octubre con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Las Naciones Unidas lanzó un plan de acción con el fin de recaudar 74,2 millones de dólares (64,5 millones de euros) para atender a un millón de personas afectadas y recuperar los servicios esenciales en la región devastada.

Las agencias de la ONU como la el PNUD, UNICEF y PMA han movilizado alimentos y materiales para la reparación de inmuebles, torres de iluminación, sistemas para potabilizar y almacenar agua, entre otros recursos.

En las últimas semanas, los países como Venezuela, Colombia, Japón, India, España, México, Vietnam, Belice, República Dominicana, Suiza entre otros, se han sumado a la ayuda urgente para Cuba, ya sea en solitario o en el marco de acciones coordinadas por organismos multilaterales y ONG.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaCubaayudahuracán MelissaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Este resultado frena la agenda de cambios institucionales impulsada por el presidente Daniel Noboa y abre un nuevo escenario político para el país

El “No” se impuso en

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocarán para llegar al Palacio de la Moneda en Chile

La segunda vuelta enfrenta a la representante comunista frente a un abogado republicano que capitaliza el malestar por la inseguridad y el cambio social

Jeannette Jara y José Antonio

Empresas colombianas se quejan de los políticos y hacen fuerte llamado a América Latina: “Han tomado una posición egoísta”

La región desaprovecha oportunidades por priorizar intereses políticos y depender de materias primas, mientras otras economías avanzan con políticas industriales y tecnológicas, alertó el presidente de la Andi

Empresas colombianas se quejan de

José Antonio Kast prometió reconstruir a Chile y advirtió sobre la continuidad del oficialismo: “Llegó prometiendo reformas y no cumplió”

El candidato de derecha afirmó que la seguridad, la economía y la salud requieren acciones urgentes, y pidió unidad en la recta final hacia el balotaje del 14 de diciembre

José Antonio Kast prometió reconstruir

Jeannette Jara llamó a cuidar la democracia de cara al balotaje en Chile: “Nos costó mucho recuperarla”

La candidata de izquierda se impuso en primera vuelta por muy poco margen a José Antonio Kast

Jeannette Jara llamó a cuidar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los riesgos de

Estos son los riesgos de consumir suplementos alimenticios

Así operaba “La Capibara”: vigilancia, engaños y robos en bancos de Oaxaca

“Si lo conoce”: Day Vásquez desmintió al abogado de Nicolás Petro y reveló relación con el “Hombre Malboro”

Brugada declara al danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

MOE alertó sobre el millonario costo de las precampañas presidenciales en Colombia: estos serían los datos que causarían preocupación

INFOBAE AMÉRICA
Trump reduce los aranceles de

Trump reduce los aranceles de alimentos básicos como el café, la carne de vacuno y frutas

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Más de 20.000 evacuados en Núremberg (Alemania) tras hallar una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Más de 150 palestinos llegan a Sudáfrica en un vuelo no autorizado por las autoridades del país

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de “La Odisea”, la esperada película de Christopher Nolan y Matt Damon

El show de AC/DC hizo temblar Melbourne: los sismógrafos registraron vibraciones y anticipan el furor que llega a Buenos Aires

“No están preparados”: Guillermo Del Toro aseguró que “Avatar: Fuego y Ceniza” cambiará el cine

Glenn Close revela cómo su infancia en un culto marcó su vida y su nuevo papel en “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

La madre de Angus Cloud demandó a abogados por fraude en la herencia del actor de “Euphoria”