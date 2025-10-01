América Latina

Pactos de “Los Lobos” con facciones rivales reconfiguraron el mapa criminal en Ecuador

Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las alianzas de “Los Lobos” con sectores de los “Chone Killers” y de los “Tiguerones” han desatado un nuevo ciclo de violencia

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
ARCHIVO/IMAGEN REFERENCIAL. El informe del
ARCHIVO/IMAGEN REFERENCIAL. El informe del GI-TOC advierte un escenario de recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) advierte que Ecuador atraviesa un nuevo ciclo de violencia criminal caracterizado por la fragmentación y reconfiguración de sus principales grupos delictivos. Según el informe La crisis criminal en Ecuador, Los Lobos han pactado con facciones de los Chone Killers y de los Tiguerones, lo que abre un escenario de alianzas volátiles y disputas sangrientas por el control de mercados ilícitos que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal.

La detención en España de William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, líder de los Tiguerones, marcó un punto de inflexión en este proceso. Tras su captura en octubre de 2024, el grupo se dividió en dos facciones: los Fénix y los Igualitos. Mientras los Fénix estrecharon lazos con las Águilas, una facción de los Choneros, los Igualitos se alinearon con Los Lobos, replicando la estrategia que años atrás dio origen a la llamada Nueva Generación, alianza entre Tiguerones, Lobos y Chone Killers tras las masacres carcelarias de 2021.

El asesinato de Benjamín Camacho, alias “Ben 10” y líder de los Chone Killers, en diciembre de 2024, profundizó la fragmentación de esa organización en al menos cinco facciones. Dos de ellas también se acercaron a Los Lobos, consolidando así un frente que busca monopolizar el tráfico de drogas y la minería ilegal. La reconfiguración se produce, además, en un contexto en que la extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, debilitó a los Choneros y desató una serie de venganzas y homicidios selectivos en provincias estratégicas como Guayas y Manabí.

Los Lobos tendrían vínculos con
Los Lobos tendrían vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. (Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

El informe describe cómo estas fracturas han disparado la violencia a niveles sin precedentes. Después de una caída del 14 % en los homicidios entre 2023 y 2024, las proyecciones para 2025 apuntan a unas 9.100 muertes, lo que equivaldría a una tasa de casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. De confirmarse, Ecuador se mantendría como el país con mayor índice de homicidios de América Latina. El epicentro de esta escalada es la provincia del Guayas, donde los barrios marginales de Guayaquil y la vecina ciudad de Durán registran tasas alarmantes, impulsadas por el reclutamiento de menores, el uso de explosivos y las luchas por el acceso a los puertos.

La GI-TOC subraya que la actual violencia muestra un patrón más disperso y volátil que el vivido tras la fragmentación de los Choneros en 2020. Entonces, las disputas se centraron en prisiones y economías ilícitas específicas. Hoy, en cambio, el surgimiento de nuevas facciones con estructuras débiles produce episodios violentos más frecuentes e impredecibles. La volatilidad aumenta la exposición de comunidades enteras, cuyos líderes locales enfrentan riesgos de desplazamiento, homicidio y acusaciones de colaborar con bandos rivales.

El documento plantea tres escenarios posibles de aquí a 2026. Uno de ellos está vinculado al futuro de “Negro Willy”: si España concede su extradición a Ecuador, la pugna entre Igualitos y Fénix podría recrudecer en las cárceles y extenderse a las calles, justo en momentos en que el gobierno de Daniel Noboa impulsa la construcción de “megacárceles” y la absorción del sistema penitenciario por el Ministerio del Interior. Otro escenario se centra en el fortalecimiento de las alianzas entre Los Lobos, los Igualitos y facciones de los Chone Killers, lo que podría reducir temporalmente la violencia armada hacia finales de 2025 gracias a un dominio criminal más consolidado en provincias clave como Guayas, Los Ríos y Manabí. Un tercer escenario advierte que las disputas por liderazgos criminales seguirán afectando directamente a comunidades urbanas, exponiéndolas a represalias y a un incremento de homicidios selectivos.

ARCHIVO - La crisis en
ARCHIVO - La crisis en las cárceles también podría escalar. (AP Foto/Cásar Muñoz, Archivo)

El informe concluye que la violencia en Ecuador responde a un efecto dominó en el que la caída de líderes criminales –ya sea por detención, asesinato o extradición– abre espacios para nuevas alianzas y guerras internas. Además, señala que la capacidad del Estado para romper este ciclo dependerá de atacar las causas estructurales que sostienen la expansión de la gobernanza criminal, y no solo de contener sus expresiones inmediatas.

Temas Relacionados

Los Lobos EcuadorLos Choneros EcuadorCrimen EcuadorBandas criminales EcuadorViolencia Ecuador

Últimas Noticias

Bolivia: Gobierno e industria farmacéutica acuerdan ajustar precios para evitar desabastecimiento

Tras varios meses de reclamos por la falta de dólares para importar fármacos e insumos médicos, la administración de Arce se comprometió a regular los precios referenciales

Bolivia: Gobierno e industria farmacéutica

Caen el ex gerente y dos funcionarios de la empresa estatal de alimentos en Bolivia por presunta corrupción

Tres personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Transparencia

Caen el ex gerente y

La oposición chilena criticó la Ley de Presupuestos 2026 presentada por el gobierno de Boric

Los candidatos presidenciales fustigaron que no incluyera la famosa “glosa republicana” y parlamentarios acusaron irresponsabilidad fiscal

La oposición chilena criticó la

Paro Nacional en Ecuador: convoy militar rodeado en Otavalo y tregua indígena en la Sierra Norte

En medio del paro que ya completa diez días, un convoy militar fue retenido en Otavalo bajo custodia de manifestantes indígenas, mientras que la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte declaró una tregua temporal

Paro Nacional en Ecuador: convoy

Estados Unidos extraditó a Chile a cinco peligrosos delincuentes venezolanos ligados al Tren de Aragua

Uno está directamente involucrado en el crimen del exmilitar Ronald Ojeda

Estados Unidos extraditó a Chile
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kábala martes 30 de septiembre

Kábala martes 30 de septiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Paro del 2 de octubre: en qué horarios operarán mañana el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima

La mañanera de hoy 1 de octubre | A partir de octubre comenzará a aplicarse trazabilidad de los combustibles: Sheinbaum

Triple femicidio narco: quién es “el Tartamudo”, el tercer pasajero que viajó en el auto de apoyo

Elecciones 2025: cómo conocer las propuestas y plataformas políticas oficiales de cada fuerza

INFOBAE AMÉRICA
Así es ComicCast, la nueva

Así es ComicCast, la nueva 'app' de la ONCE y AWS que hace accesible el mundo del cómic para personas ciegas mediante IA

Jaume Claret aborda la educación sentimental en 'Extraño río': "No gira en torno al descubrimiento de la homosexualidad"

La FEAD insta a la búsqueda de personas diagnosticadas de hepatitis C que no recibieron tratamiento

Las XIV Jornadas Jurídicas de la RFEF se celebrarán el 10 de octubre en Elche

Ubisoft presenta Vantage Studios, la "casa creativa" a cargo de Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell y Steve Zahn

Glen Powell y Steve Zahn revelan cómo dieron realismo a ‘Chad Powers: Mariscal de campo’

Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams

George Clooney asegura que vive una vida normal a pesar de su millonario patrimonio

“El dolor es temporal, el cine es para siempre”: la frase que marcó los inicios de Leonardo DiCaprio en la gran pantalla

“Debemos abordar nuestra situación con las redes sociales”: Erin Doherty impulsa un debate urgente sobre juventud y salud mental