El campo uruguayo reclamó más competitividad y criticó nuevas regulaciones de Yamandú Orsi

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

El campo uruguayo cerró este fin de semana su principal exposición agrícola-ganadera en Montevideo, la Expo Prado. Este evento, organizado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), finalizó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, que escuchó en primera fila los reclamos del sector por una mayor competitividad del país y las críticas a propuestas de su gobierno.

Además, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, hizo un análisis de los desafíos que enfrenta el sector y pidió que haya una mayor flexibilidad laboral y que se resuelvan conflictos sindicales. La gremial empresarial también criticó al PIT-CNT, la central sindical del país.

Ferber advirtió en su discurso que el agro considera que hay altos costos de producción y concentración en ciertas industrias en Uruguay, lo que limita la capacidad de competir internacionalmente.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

El campo uruguayo advierte desde hace años por el “atraso cambiario” del país, dado por la baja cotización del dólar. Esta variante, junto con el déficit fiscal, son los dos factores determinantes que afectan la competitividad, según la visión de este sector empresarial.

“Es evidente que el déficit fiscal es un ancla que tenemos colgada del cuello y que nos tiene virtualmente encallados desde hace tiempo. Esto solo se revierte gastando menos o facturando más. Si es posible, haciendo las dos cosas”, expresó el representante empresarial.

Uno de los planteos fue respecto al precio del gasoil y de la energía eléctrica, dos de los principales factores que impactan en la rentabilidad del sector. “El gasoil es absolutamente determinante en la producción. Pedimos que se deje de cargar sobre la producción el subsidio al boleto urbano y suburbano”, planteó Ferber en su discurso.

El cierre de la Expo Prado, la mayor exposición ganadera de Uruguay (Presidencia)

El agro considera que la energía eléctrica, en tanto, representa un valor “pesado” para la producción. “Muchas veces invisibiliza los negocios y con ellos se termina recaudando menos por no estimular nuevos servicios”, expresó.

También hubo críticas a propuestas incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto, que el gobierno envió hace dos semanas al Parlamento y que genera preocupación en el sector empresarial. Uno de los planteos del gobierno en ese proyecto de ley es respecto al Campo Natural, que, según entienden en la ARU, podría frenar el desarrollo de la forestación y la lechería en el país.

“Se puede presentar de muchas formas, pero las regulaciones propuestas, es evidente que van a ser anti-desarrollo, anti-innovación y por lo tanto anti-crecimiento”, expresó Ferber en su discurso. También llamó a que haya reglas claras y estables en el sector.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

La ARU también denunció los paros “prolongados” en el sector de la pesca, que mantuvieron a los barcos fuera de actividad durante más de 80 días. Y también lamentó el conflicto en el sector lechero, que obligó a los tamberos a tirar leche. “El gobierno no puede avalar determinadas situaciones, porque de lo contrario queda omiso en su función. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo de todos quienes quieran hacerlo”, expresó Ferber.

Otras de las críticas de la gremial fue a la política de compras de tierras por parte del Estado, algo que concretó a través del Instituto Nacional de Colonización.

Ferber cerró su discurso con un llamado a la acción. “Depende de cada uno ser parte de la solución y no lo contrario, y tengamos bien claro que lo que siembra el agro, lo cosecha el país”, finalizó.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, respondió en su discurso a parte de los cuestionamientos. El jerarca de Orsi reafirmó el compromiso del gobierno para que Colonización adquiera 25.000 hectáreas, recordó su posición contraria a la concentración de la industria frigorífica y se mostró a favor de la exportación de ganado en pie, uno de los temas más polémicos de lo que va del gobierno.