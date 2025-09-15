América Latina

El campo uruguayo reclamó más competitividad y criticó nuevas regulaciones de Yamandú Orsi

En el cierre de la exposición ganadera más importante del país, la Asociación Rural del Uruguay tuvo un fuerte discurso contra el gobierno; la baja cotización del dólar en el país fue uno de los principales reclamos

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

El campo uruguayo cerró este fin de semana su principal exposición agrícola-ganadera en Montevideo, la Expo Prado. Este evento, organizado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), finalizó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, que escuchó en primera fila los reclamos del sector por una mayor competitividad del país y las críticas a propuestas de su gobierno.

Además, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, hizo un análisis de los desafíos que enfrenta el sector y pidió que haya una mayor flexibilidad laboral y que se resuelvan conflictos sindicales. La gremial empresarial también criticó al PIT-CNT, la central sindical del país.

Ferber advirtió en su discurso que el agro considera que hay altos costos de producción y concentración en ciertas industrias en Uruguay, lo que limita la capacidad de competir internacionalmente.

El presidente de la Asociación
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

El campo uruguayo advierte desde hace años por el “atraso cambiario” del país, dado por la baja cotización del dólar. Esta variante, junto con el déficit fiscal, son los dos factores determinantes que afectan la competitividad, según la visión de este sector empresarial.

Es evidente que el déficit fiscal es un ancla que tenemos colgada del cuello y que nos tiene virtualmente encallados desde hace tiempo. Esto solo se revierte gastando menos o facturando más. Si es posible, haciendo las dos cosas”, expresó el representante empresarial.

Uno de los planteos fue respecto al precio del gasoil y de la energía eléctrica, dos de los principales factores que impactan en la rentabilidad del sector. “El gasoil es absolutamente determinante en la producción. Pedimos que se deje de cargar sobre la producción el subsidio al boleto urbano y suburbano”, planteó Ferber en su discurso.

El cierre de la Expo
El cierre de la Expo Prado, la mayor exposición ganadera de Uruguay (Presidencia)

El agro considera que la energía eléctrica, en tanto, representa un valor “pesado” para la producción. “Muchas veces invisibiliza los negocios y con ellos se termina recaudando menos por no estimular nuevos servicios”, expresó.

También hubo críticas a propuestas incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto, que el gobierno envió hace dos semanas al Parlamento y que genera preocupación en el sector empresarial. Uno de los planteos del gobierno en ese proyecto de ley es respecto al Campo Natural, que, según entienden en la ARU, podría frenar el desarrollo de la forestación y la lechería en el país.

“Se puede presentar de muchas formas, pero las regulaciones propuestas, es evidente que van a ser anti-desarrollo, anti-innovación y por lo tanto anti-crecimiento”, expresó Ferber en su discurso. También llamó a que haya reglas claras y estables en el sector.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

La ARU también denunció los paros “prolongados” en el sector de la pesca, que mantuvieron a los barcos fuera de actividad durante más de 80 días. Y también lamentó el conflicto en el sector lechero, que obligó a los tamberos a tirar leche. “El gobierno no puede avalar determinadas situaciones, porque de lo contrario queda omiso en su función. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo de todos quienes quieran hacerlo”, expresó Ferber.

Otras de las críticas de la gremial fue a la política de compras de tierras por parte del Estado, algo que concretó a través del Instituto Nacional de Colonización.

Ferber cerró su discurso con un llamado a la acción. “Depende de cada uno ser parte de la solución y no lo contrario, y tengamos bien claro que lo que siembra el agro, lo cosecha el país”, finalizó.

El ministro de Ganadería, Agricultura
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, respondió en su discurso a parte de los cuestionamientos. El jerarca de Orsi reafirmó el compromiso del gobierno para que Colonización adquiera 25.000 hectáreas, recordó su posición contraria a la concentración de la industria frigorífica y se mostró a favor de la exportación de ganado en pie, uno de los temas más polémicos de lo que va del gobierno.

Temas Relacionados

Asociación Rural del UruguaycompetitividadARUExpo Prado 2025UruguayYamandú OrsiAlfredo Frattiagro

Últimas Noticias

Un hombre subió a una torre en Uruguay porque no puede ver a su hijo y bajó tras llamada del presidente Orsi

El manifestante, de 32 años, protagonizó una tensa situación porque la Justicia no le permite ver a su hijo de cuatro años

Un hombre subió a una

Cuatro de cada 10 presos en Uruguay sufre un trato “cruel, inhumano y degradante” en la cárcel

El sistema penitenciario significa un “gran y grave” problema para el país, según un informe preparado por una oficina del Parlamento. Sugieren que la Justicia incorpore mayores medidas alternativas a la prisión en sus condenas

Cuatro de cada 10 presos

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Los arrestos se produjeron después de que vecinos salieran a las calles gritando consignas contra el dictador Díaz-Canel mientras los cortes alcanzan las 20 horas diarias

Represión en Cuba: la dictadura

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

El presidente de Brasil publicó este domingo un artículo en el diario The New York Times en el que cuestiona los aranceles impuestos por EEUU, pero expresa su disposición para trabajar sobre cuestiones que generen beneficios mutuos

“La democracia y la soberanía

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

En la cumbre ‘Europa Viva 25’ de Vox, la dirigente opositora venezolana afirmó que el régimen chavista evolucionó de “revolución socialista” a “trama criminal” con ramificaciones internacionales

María Corina Machado aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Abelardo de la Espriella aseguró

Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro ha puesto precio a su cabeza: “Han planeado destruir mi campaña, no me van a callar”

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 15 de septiembre

El príncipe Harry niega haber aireado los trapos sucios de su familia en público: “Tengo la conciencia muy tranquila”

Línea A del Metro CDMX permanece inundada tras intensa lluvia

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio se reunió con

Marco Rubio se reunió con Netanyahu: “Cada rehén debe estar en casa y Hamas debe ser eliminado como grupo armado”

Pangea refuerza su presencia internacional y estrena su primera tienda experiencial en México

León XIV nombra Nuncio Apostólico en España a Piero Pioppo

Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión del crecimiento del PIB para 2025

ENTRETENIMIENTO

Jude Law y Jason Bateman

Jude Law y Jason Bateman se sumergen en el lado oscuro de Nueva York con la serie Black Rabbit de Netflix

Jason Bateman combina reinvención, dirección y el éxito inesperado de “SmartLess”

Woody Allen y una afirmación sobre su carrera que sorprendió: “Nunca hice una gran película”

Premios Emmy 2025: la lista completa de todos los ganadores

Owen Cooper de “Adolescencia” hace historia en los Emmy al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar el premio