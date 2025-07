Medida de Orsi contra el campo en Uruguay: frenó la exportación de ganado en pie para faena inmediata

Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

Un mail dirigido desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a los exportadores provocó una crítica generalizada en buena parte del agro uruguayo y del sistema político. El mensaje de la Dirección de Sanidad Animal, comunicó que las exportaciones de ganado en pie para faena “se encuentran momentáneamente suspendidas”.

“Daremos aviso cuando se retomen los permisos. Agradecemos dar conocimiento a los exportadores de animales en pie”, cierra el mensaje, que rápidamente se propagó entre los empresarios del rubro y en las redes sociales.

Uruguay venía exportando principalmente novillos de dos dientes, con tolerancia a animales de hasta cuatro dientes en algunos casos. El peso de los vacunos oscilaba entre los 350 y los 450 kilos, informó el suplemento Rurales del diario uruguayo El País. Los productores uruguayos estaban viendo que esta modalidad era atractiva para su negocio, en especial para momentos de baja del mercado interno.

Uruguay frenó la exportación de ganado en pie para faena inmediata (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

Las operaciones se concretaban a valores de entre USD 2,50 y USD 2,55 por kilo.

La exportación de ganado en pie para faena alcanzó las 386.768 cabezas, lo que implica un aumento interanual del 24,5%, en el ejercicio 2024/2025. Así surge de los datos de Tardáguila Agromercados, consignados por el medio uruguayo.

El total exportado el año pasado superó los USD 353 millones, con un precio medio por cabeza de USD 913.

Las críticas del sector privado al gobierno no tardaron en llegar.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dijo que la decisión significa una “pésima señal" porque limita el precio del ganado. “A final de cuentas ese animal era un ternero y va en contra de todos los planes que el gobierno tenga para producir más terneros”, dijo el empresario, según consignó El País.

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Presidencia)

Ferber agregó que no conoce el tamaño, la forma y los términos de la medida. “No lo tenemos claro, es una resolución interna que habla de ‘momentáneamente’, que no sabemos cuánto tiempo es”, expresó. Para el presidente de ARU, la decisión es, al menos, desprolija. “Nos cuesta mucho entender la línea de razonamiento”, señaló.

La gremial empresarial aseguró que, como primer paso, van a “desmenuzar” la noticia.

En la Federación Rural –otra de las gremiales del campo uruguayo– la noticia tampoco cayó bien. El presidente de esta asociación, Rafael Normey, catalogó la medida como “nefasta y negativa”.

La crítica de la federación apuntó, en primer término, al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. “Nos dijo que no iba a tomar medidas en contra de la exportación en pie, pero además tampoco entendemos qué alcance tiene, el plazo al que corresponde ni a qué categorías va”, señaló Normey.

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural de Uruguay

Para el presidente de esta gremial, el anuncio va en contra del desarrollo de la ganadería en el país. “Manejar la cadena cárnica así es totalmente negativo”, evaluó.

La Federación Rural intentará tener un contacto con el ministro Fratti para escuchar el detrás de esta decisión del gobierno.

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O’Brien, también cuestionó la decisión. En la red social X, marcó como una contradicción que el gobierno hace 12 días estaba impulsando un programa de procría de vacunos. “No se puede largar una prohibición de la exportación en pie, por chica o parcial que sea. No va con las políticas de impulso a la producción. Así no estimula la producción de terneros. No da certezas”, escribió.

El sistema político también reaccionó a la decisión. Sebastián Da Silva, senador del opositor Partido Nacional, describió al gobierno como “amigo de la industria frigorífica” y anunció que convocarán al ministro Fratti al Parlamento.

El también opositor Pedro Bordaberry consideró que la medida se veía venir “hace un mes”. “Es inentendible que el Ministerio de Ganadería tome medidas que benefician a unos pocos grandes frigoríficos y perjudican a miles de productores. Ceden a la presión de los grandes intereses. No es por ahí”, escribió