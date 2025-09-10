América Latina

Cuba sufre un nuevo apagón nacional: es el quinto en menos de dos años

El corte fue a las 9:14 de la mañana de este miércoles, hora de La Habana, y afecta a toda la isla

Gastón Calvo

Gastón Calvo

Los residentes juegan dominó durante un apagón masivo en Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

La población de Cuba sufre un nuevo apagón en todo el país este miércoles, el quinto nacional en menos de dos años, según confirmó a Infobae Iván Hernández, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

A las 9:14 de la mañana de este miércoles (13:14 GMT) se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional. Según la Unión Eléctrica, tras una salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas“, sostuvo el dirigente opositor a este medio.

Luego detalló que se trata de “la termoeléctrica más grande de la isla. En consecuencia, todo el país está sin electricidad”.

“Se puede imaginar el calor, los alimentos echándose a perder, niños pequeños, ancianos y personas encamadas pasando por esto. El malestar es inmenso, la gente no tiene que comer y ahora mucho menos como cocinar porque la mayoría de las familias cubanas elaboran los alimentos a través de equipos eléctricos", describió ante la consulta de Infobae.

La escasez de divisas impide que el Estado cubano adquiera combustible suficiente para alimentar los motores de generación eléctrica. Además, el deterioro de las centrales termoeléctricas, consideradas obsoletas, agrava la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, que atraviesa una situación precaria debido a una falta crónica de recursos.

Noticia en desarrollo

