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Alejandro Moreno pide renuncia de Mario Delgado por adelantar cierre de ciclo escolar y lo señala de huachicol fiscal

El dirigente nacional del PRI acusó que la medida propuesta por el titular de la SEP daña el futuro de millones de niñas y niños

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Alejandro Moreno pide que Mario Delgado renuncie a la SEP - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alejandro Moreno pide que Mario Delgado renuncie a la SEP - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacionaly senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió la renuncia de Mario Delgado como secretario de Educación Pública (SEP), tras el anuncio sobre adelantar el cierre del actual ciclo escolar con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año se realizará en México.

En su cuenta de X, el líder priista calificó al funcionario federal como “impresentable” y lo acusó de “destruir el sistema educativo” y de “dañar el futuro de millones de niñas y niños en México”.

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En la misma publicación, Moreno Cardenas afirmó que presuntamente Delgado Carrillo convirtió a la SEP en “un caos permanente”, por “ineptitud e incapacidad”.

Criticó que el jueves pasado, el secretario de Educación anunció de forma oficial el adelanto de las vacaciones escolares y al día siguiente, ante la inconformidad de madres y padres de familia, la presidenta Claudia Sheinbaum revirtió la medida asegurando que se trataba de una propuesta.

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“Por su ineptitud e incapacidad, la SEP está convertida en un caos permanente. Primero anunció adelantar el fin del ciclo escolar por el Mundial de Futbol, y después la propia Presidencia tuvo que corregirlo frente al rechazo de madres y padres de familia”, escibió Moreno en la red social.

Asimismo, señaló a Mario Delagado de estar vinculado con la red de huchicol fiscal, que se ha investigado en el último año, así como de estar ligado a grupos del crimen organizado, por lo que incluso lo llamó “narcopolítico”.

Aseveró que México actualmente vive “una de las peores crisis educativas de la historia”, por lo que insisitió en la renuncia del titular de la SEP y “responder ante la justicia”.

“Mario Delgado representa a los narcopolíticos de MORENA. Está señalado por sus vínculos con redes de huachicol fiscal y personajes ligados al crimen organizado, mientras México enfrenta una de las peores crisis educativas de su historia. Mario Delgado debe renunciar y responder ante la justicia. ¡México no puede seguir en manos de narcopolíticos!“, concluyó.

¿Qué pasó con el adelanto de vacaciones escolares por Mundial 2026?

El jueves pasado, Mario Delgado anunció que se adelantaría al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026, con motivo de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México y la ola de calor prevista para junio.

Sin embargo, en cuestión de horas, diversos colectivos de madres y padres de familia, así com organizaciones dedicadas a defender los derechos de las infancias y el acceso a la educación, publicaron comunicados y mensajes en redes sociales rechanzando la medida e incluso solicitando que esta se revirtiera.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que el anuncio se trataba de una propuesta que aún estaba por analizarse y no de una disposición oficial; sin embargo, esto dio pie a una serie de contadicciones entre Presidencia y la SEP.

Poco después del posicionamiento de la mandataria, Delgado Carrillo recalcó que la medida se llevaría acabo, pero por la noche de ese mismo día, se retractó e indicó que se revisaría el ajuste al calendario escolar.

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