Discusión de gravar con un 1% al 1% más rico de Uruguay divide a la izquierda

La discusión para crear un impuesto del 1% al 1% más rico de la población crece en la agenda pública de Uruguay. Y también incomoda al oficialismo. La propuesta surgió del PIT-CNT, la central sindical del país, y la han tomado como propia varios dirigentes del Frente Amplio, la coalición de izquierda del país. Sin embargo, el presidente Yamandú Orsi y su ministro de Economía, Gabriel Oddone, descartan crear un nuevo tributo.

El asunto también divide a la bancada oficialista: algunos legisladores frenteamplistas también han cuestionado el planteo.

El PIT-CNT ha iniciado una conversación con los partidos políticos para presentarle la propuesta y ha logrado instalar la discusión en la agenda. La idea fue presentada públicamente en el acto del 1° de mayo. Uno de sus planteos fue declarar la “emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y la adolescencia”. Es que la propuesta establece que la creación de este impuesto sería para destinar recursos a la primera infancia y la pobreza infantil.

“El 1% más rico del Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. Ese mismo 1% concentra el 80% de los recursos financieros depositados en los bancos. Entonces, ¿Uruguay puede o no puede erradicar la pobreza en las infancias y la adolescencia?”, preguntó Sergio Sommaruga, uno de los dirigentes sindicales, en su discurso.

El 23 de junio, en tanto, hubo una reunión con Orsi para tratar el tema. “Planteamos que el Ejecutivo estudie esta posibilidad. La evidencia muestra que una contribución de este tipo no afectaría la inversión y podría ser clave para resolver un problema ético que nos involucra a todos. No manejamos cifras exactas, pero hay estudios que indican que se podría recaudar un monto equivalente al 1% del PIB con una contribución de ese 1% más rico”, dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a la salida del encuentro.

El presidente Orsi volvió a descartar este viernes la idea de la central sindical. “Hay un programa de gobierno que es el que me rige y planteos que hicimos en campaña, sobre eso me apoyo”, expresó el mandatario. Agregó que “por ahora no está en los planes” la creación de un nuevo tributo.

Orsi recordó que en 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, se realizó una reforma tributaria que incorporó las modificaciones que estaban pendientes. “Por supuesto que quedaron desafíos o quedaron problemas generados por el no pago de algunas cosas, o dicho de otra forma, quedó un déficit que no es el que nosotros deseábamos. Pero hay que trabajar y tenemos nuestro esquema tributario bastante bien resuelto hace unos cuantos años”, argumentó Orsi en una rueda de prensa.

Orsi diferenció la discusión que se da en Uruguay de la que se da a nivel mundial, que trata de los “superricos, a los que Uruguay no los ven pasar ni por avión”. “Otra cosa es pensar en nuevos tributos en Uruguay”, expresó.

Bettiana Díaz, senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) –que pertenece al Frente Amplio– le quitó peso a la discusión en declaraciones con La Diaria. Sostuvo que no se trata de una “polémica de la bancada frenteamplistas” sino de “una discusión de tres senadores de 17”.

Su comentario motivó la respuesta del ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo. “Con esa teoría, entonces mejor no hagamos nada porque de ese modo molestamos”, respondió el secretario de Estado en el programa Campaña del miedo.

Los cruces generaron preocupación en legisladores del MPP, el espacio político del que surgió Yamandú Orsi. El diputado Sebastián Valdomir declaró a La Diaria que le preocupa “cómo alguna parte del FA” incorporó una idea que llega desde “operadores de la derecha”. “La verdad es que esa no es la manera de discutir ningún tema. En el Frente Amplio se discute siempre en un tono de fraternidad y luego hacemos una síntesis. Y si yo tengo una postura que es contraria en un tema, no soy un traidor ni un tibio”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes.