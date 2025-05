La esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer habló con Infobae al cumplirse una semana de su detención: “Corre grave peligro”

José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez)

Nelva Ortega-Tamayo, esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer, denunció en diálogo con Infobae que el régimen cubano volvió a impedirle el ejercicio de su derecho a la visita en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde, donde permanece recluido el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) desde hace una semana. Aseguró que su marido fue víctima de golpizas, se encuentra aislado y corre “grave peligro” bajo custodia del Estado.

“Sigue corriendo grave peligro, ahora más que nunca. Puede pasarle cualquier cosa”, advirtió en referencia al contexto carcelario, donde —según relató— podría estar siendo rodeado por supuestos reclusos que en realidad serían agentes de la seguridad del Estado.

A diferencia de otras oportunidades en las que este medio pudo contactar a Ortega-Tamayo, esta vez costó más debido a que el régimen le retuvo su teléfono celular y aún no se lo ha devuelto. Ella igualmente se las ingenia y está utilizando un teléfono de otro activista para comunicarse con su entorno y, en este caso, para denunciar ante Infobae la situación de su marido.

Al cumplirse una semana de la nueva detención de Ferrer —otras veces ya había estado tras las rejas por oponerse a la dictadura cubana—, el diálogo con este medio se produjo este martes tras una jornada tensa el lunes, cuando Ortega-Tamayo se dirigió al penal con el objetivo de realizar la visita matrimonial reglamentaria y se la negaron.

Nelva Ortega-Tamayo, esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer (Familia Ferrer Ortega)

“Me tuvieron esperando un buen tiempo y, cuando me hicieron pasar con todas las cosas, el represor jefe nuevamente me negó el derecho de poder estar ahí con mi esposo, de poderlo ver”, explicó.

No fue la primera vez. En ocasiones anteriores, también fue privada de contacto con su esposo. En esta ocasión, la negativa estuvo justificada por las autoridades penitenciarias en la supuesta decisión de Ferrer de no querer portar el uniforme de recluso. Ortega-Tamayo desmintió ese argumento: “Nosotros conocemos muy bien cada vez que ellos dicen que mi esposo no nos quiere ver. Él lo ha hecho público muchas veces. Cuando dicen eso es porque está brutalmente golpeado, en huelga de hambre o no se encuentra dentro de la institución penitenciaria”, relató.

El pasado martes 29 de abril, día en que arrestaron a Ferrer, fuerzas del régimen realizaron un allanamiento violento en su domicilio. “Rompieron nuestra casa. Fue bien violenta la detención. Fuimos detenidos todos, incluso Danielito, nuestro hijo de tan solo cinco años, y otros activistas”, detalló Nelva.

Así quedó la sede de UNPACU tras el arresto de José Daniel Ferrer

Mientras ella y el niño fueron liberados el mismo día, los activistas fueron excarcelados tras realizar una huelga de hambre de cuatro jornadas. Desde entonces, Ferrer se encuentra en la prisión de Mar Verde y, según relató su esposa, la familia supo de su paradero a través de una carta.

“Había sido brutalmente golpeado, queriéndole imponer el uniforme. Podía incluso hasta terminar en huelga de hambre si no le permitían tener los alimentos del hogar”, dijo Ortega-Tamayo. Además, recordó que en una visita anterior se vio obligada a llevar la mayor parte de lo que había sido confiscado por los carceleros en una entrega previa.

La situación actual de Ferrer es de extrema alerta. Ortega-Tamayo señaló que se encuentra en la misma celda que ocupó durante su última reclusión, pero no hay garantías sobre su estado físico. “Sabemos que está bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes. Allí, con delincuentes que lo más probable es que sean agentes de la seguridad encubiertos. Me dijeron en una de las amenazas: ‘Si los presos lo golpean, que no digan que somos los oficiales‘. No son oficiales, son seguridad del Estado vestidos de presos”, denunció.

La esposa de Ferrer responsabilizó a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro por lo que pueda sucederle a su marido (REUTERS/Norlys Pérez)

La esposa del disidente responsabilizó directamente a las máximas autoridades de la isla: “Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ustedes son los máximos responsables junto a las autoridades penitenciarias y la mal llamada seguridad del Estado. Son responsables de la integridad física y mental de mi esposo, de la mía y de la de nuestro hijo”, expresó.

Por último, pidió la “libertad inmediata para José Daniel Ferrer, Félix Navarro y todos los presos políticos”, y cerró el diálogo con un mensaje de resistencia: “Amnistía, patria, vida, justicia y libertad. Con Dios siempre delante. Abajo la dictadura”.

Más de 40 ONGs exigieron la liberación de José Daniel Ferrer y Félix Navarro

Más de 40 organizaciones no gubernamentales exigieron este lunes la liberación inmediata de los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, detenidos nuevamente tras un breve período de excarcelación, y de todos los presos políticos en la isla.

En un comunicado conjunto, las ONG advirtieron sobre la necesidad de una presión internacional diplomática, política y jurídica coordinada para frenar la brutal represión del régimen cubano.

El llamado, promovido por la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Prisoners Defenders, fue respaldado por entidades de gran relevancia en el ámbito de los derechos humanos, como Freedom House, People in Need y Civil Rights Defenders, así como por organizaciones del exilio cubano.

“José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron detenidos el pasado martes 29 de abril, tan solo tres meses después de que fueran excarcelados mediante el acuerdo del Gobierno de Cuba y la Iglesia Católica, y a pocos días del deceso del Pontífice (el papa Francisco)“, recordó en diálogo con Infobae Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

Y siguió: “Ante la detención violenta en Cuba de los dos activistas y, tras años de creciente y sistemática represión en Cuba, que ya cuenta con 1.152 prisioneros políticos, nos dirigimos a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos y a la ciudadanía global comprometida con la justicia, para denunciar con firmeza esta nueva y arbitraria detención de estos dos pacíficos líderes prodemocráticos".

Los presos políticos José Daniel Ferrer y Félix Navarro

Según el comunicado difundido por las organizaciones, en concordancia con lo denunciado por la esposa de Ferrer, el líder opositor fue arrestado violentamente en su domicilio en Santiago de Cuba. En tanto, a Navarro lo detuvieron en el momento en que se preparaba para una visita a su hija, la presa política Sayli Navarro Álvarez.

Las excarcelaciones de enero pasado se habían producido en el marco de un acuerdo entre el régimen, Estados Unidos y el Vaticano, que contemplaba la liberación de 553 presos políticos.

El comunicado también apuntó contra las justificaciones oficiales ofrecidas por las autoridades cubanas, que alegan el incumplimiento de las condiciones de su excarcelación. “Exigimos al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de Ferrer, Navarro y de todos los presos políticos y de conciencia detenidos arbitrariamente en Cuba”, reclamó Larrondo.

Asimismo, las ONG firmantes solicitaron a EEUU, la Unión Europea, Canadá, Noruega, el Reino Unido y otros gobiernos democráticos, así como a organismos internacionales, que “alcen sus voces para condenar estas violaciones” y ejerzan una presión conjunta y eficaz.