Las tormentas intensas golpean el Área Metropolitana de San Salvador y varias regiones del país

El MARN reportó lluvias y tormentas fuertes en el Área Metropolitana de San Salvador y en otras regiones del país durante el fin de semana. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Una serie de lluvias y tormentas intensas impacta durante este fin de semana en el Área Metropolitana de San Salvador y en varias regiones del país, provocando ráfagas de viento y precipitaciones de corta duración pero alta intensidad, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las autoridades meteorológicas monitorean el avance de estos fenómenos, que afectan principalmente los departamentos de la zona oriental y central, incluyendo Chalatenango, La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Salvador.

De acuerdo con el MARN, las tormentas continúan desplazándose hacia el oeste, por lo que distintos sectores de La Libertad se verán afectados en las próximas horas. La institución advirtió que este patrón podría repetirse el domingo, aunque con menor intensidad de lluvias en la zona oriental. La mayor actividad se concentraría nuevamente en las áreas centrales y occidentales del país.

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Las lluvias intensas provocan ráfagas de viento y precipitaciones de corta duración en sectores de San Salvador y la zona central y oriental. (Video de cortesía)

Domingo

Las previsiones climáticas indican un ambiente muy cálido durante las horas de mayor insolación. En la zona oriental, las temperaturas máximas alcanzarían 38 grados Celsius (100,4 ℉), mientras que en el resto del territorio los valores oscilarán entre 33 y 37 grados Celsius (91,4 y 98,6 ℉). En las regiones altas y montañosas, las máximas se situarán entre 25 y 30 grados Celsius (77 y 86 ℉), y las mínimas a nivel nacional estarán en el rango de 20 a 26 grados Celsius (68 a 78,8 ℉), con registros más elevados en el oriente y la franja costera.

El Ministerio de Medio Ambiente señaló que, pese al incremento de lluvias, las condiciones en el mar se mantienen aptas para actividades turísticas y de pesca. No obstante, la autoridad recordó que las corrientes de retorno persisten en las playas del país, por lo que recomendó a los visitantes extremar precauciones al ingresar al agua.

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El MARN informó que las tormentas se desplazan hacia el oeste y que sectores de La Libertad resultarán afectados en las próximas horas. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Las autoridades locales mantienen vigilancia sobre el desarrollo de las tormentas y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Alcaldía de San Salvador intensifica limpieza de alcantarillas

La Alcaldía de San Salvador desplegó a su equipo de Saneamiento para atender el colapso de drenajes en la avenida Izalco y calle San Antonio Abad, lo que provocó acumulación de residuos y afectó el funcionamiento del sistema pluvial. Según informó el gobierno local, las cuadrillas también trabajaron en la limpieza de alcantarillas en la calle El Trobador y en la zona Hermano Lejano, Z4, donde evaluaron la presencia de desechos para restablecer la eficiencia del drenaje pluvial.

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Según el MARN, el patrón podría repetirse el domingo con menor intensidad en la zona oriental y mayor actividad en áreas centrales y occidentales. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

De acuerdo con la Alcaldía de San Salvador, las labores incluyeron el retiro de residuos sólidos y la inspección de alcantarillas para asegurar el flujo adecuado del agua, especialmente durante la temporada de lluvias. “Nuestro equipo de Saneamiento se encuentra en la zona evaluando la acumulación de residuos y realizando la limpieza de alcantarillas para restablecer el adecuado funcionamiento del sistema pluvial”, comunicó la institución.

El personal municipal priorizó las áreas afectadas por el colapso, como avenida Izalco y calle San Antonio Abad, donde se reportaron incidentes recientes. En la calle El Trobador, las cuadrillas ejecutaron tareas preventivas para mantener el sistema de drenaje en condiciones óptimas. Según los reportes oficiales, la limpieza de alcantarillas y la evaluación de residuos buscan evitar inundaciones y mejorar la respuesta ante eventos de lluvias intensas.

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Las acciones forman parte del plan municipal orientado a prevenir inundaciones en sectores vulnerables. La Alcaldía de San Salvador recalcó la importancia de los trabajos de saneamiento para reducir el riesgo de emergencias urbanas. “Prevenimos inundaciones con acciones que marcan la diferencia”, señaló la administración local en su informe.

A través de estas intervenciones, el municipio busca fortalecer la infraestructura pluvial y garantizar la seguridad de los habitantes en distintas zonas de la capital.