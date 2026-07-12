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Rosa Icela supervisa trabajos en puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el puesto de mando trabaja las 24 horas, los siete días a la semana

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La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, supervisó en persona el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Crédito: X/ @rosaicela_
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó en persona el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Crédito: X/ @rosaicela_

Este sábado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó personalmente el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, acto que compartió en sus redes sociales.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estuvo acompañada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de la dependencia. Cabe señalar que las instalaciones del puesto de mando se ubican en la Ciudad de México.

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En el recorrido también estuvieron presentes directivos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Rosa Icela revisó los protocolos de movilización inmediata de los cuerpos de seguridad e investigación para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

¿Qué actividades lleva a cabo la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata?

De acuerdo con la Segob, el puesto de mando cuenta con capacidad de decisión interinstitucional y reacción en tiempo real para la atención inmediata de las alertas de desaparición y búsquedas de personas.

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Además, la funcionaria destacó que la Alerta Nacional garantiza la activación inmediata de los cuerpos de seguridad, de investigación y búsqueda.

En compañía de otros funcionarios federales, la titular de Segob supervisó el puesto de mando de Alerta de Búsqueda. Crédito: X/ @rosaicela_
En compañía de otros funcionarios federales, Rosa Icela, titular de Segob, supervisó el puesto de mando de Alerta de Búsqueda. Crédito: X/ @rosaicela_

También explicó que el mecanismo contempla coordinación permanente para la atención en carreteras, terminales de autobuses y puntos estratégicos, además de una articulación efectiva entre órdenes de gobierno.

Presentan protocolo para activar Alerta de Búsqueda

En febrero pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el protocolo para activar la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de iniciar sin demoras y a nivel nacional las acciones necesarias para responder a los reportes de las desapariciones.

La Alerta Nacional permite emitir una ficha de búsqueda que se distribuye de forma masiva en medios de comunicación, aeropuertos, restaurantes, aduanas, hoteles, hospitales, anexos, cárceles y redes sociales, incluso con apoyo de inteligencia artificial para su visualización en plataformas digitales.

El procedimiento inicia con el registro de un reporte de desaparición. Después se analiza la procedencia y, si se confirma, se asienta un registro con el que se crea un folio único y se genera la ficha.

Arturo Medina, supervisa el puesto de mando de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Crédito: X/ @rosaicela_
El subsecretario de Segob, Arturo Medina, supervisa el puesto de mando de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Crédito: X/ @rosaicela_

Esa información se envía a la Fiscalía y a la comisión de búsqueda competente. Tras el envío, se activa de inmediato el alertamiento masivo.

El objetivo de la Alerta Nacional es disminuir desapariciones, aumentar localizaciones en menor tiempo, reducir impunidad y fortalecer la atención a familias y colectivos.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL) detallan que al 6 de julio de 2026, el número de personas desaparecidas alcanza 135 mil 354 casos, un aumento considerable frente al corte previo de junio.

Al 16 de mayo de 2026, la cuenta se ubicó en 134 mil 257 casos. Cuatro años después de que el registro llegó a 100 mil personas desaparecidas, se suman más de 34 mil nuevos reportes.

Registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda sobre personas desaparecidas. Crédito: Segob
Registro oficial de la CNB sobre personas desaparecidas. Crédito: Segob

La tendencia se mantiene en niveles altos en los últimos años: en 2024 se registraron 12 mil 632 desapariciones y, en 2025, 12 mil 373, ambas por arriba de 12 mil, según el mismo recuento. Para 2026, la evolución de los datos apunta a sostener cifras similares.

Estas cifras deberían derivar en una política preventiva de desapariciones desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero hasta ahora no existe una estrategia integral orientada a reducir el problema.

Con el número de desapariciones en ascenso y el caso cerca de llegar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rosa Icela Rodríguez supervisó la Alerta Nacional de Busqueda.

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