Así quedó la sede de la Unión Patriótica de Cuba tras el arresto del líder opositor José Daniel Ferrer: “Se robaron todo”

Así quedó la sede de UNPACU tras el arresto de José Daniel Ferrer

La familia del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, arrestado este martes por la dictadura de su país, denunció que, en el allanamiento que derivó en la detención del disidente, agentes del régimen revolvieron todo lo que encontraron y robaron comida destinada a la ayuda social, además de dinero y teléfonos celulares. “Se robaron todo”, expresó en un video al que tuvo acceso Infobae Gabriel Ferrer Sánchez, familiar del activista.

En las imágenes se puede observar cómo quedó la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con ropa tirada en el suelo y todo revuelto. “Pueden ver que aquí, en este espacio de aquí, todo eso estaba lleno, lleno de alimentos para distribuirle a la gente. Se lo llevaron todo. Se llevaron todos los productos de comida. Miren cómo acabaron con todo, con todo, con todo...“, relató Ferrer Sánchez mientras filmaba.

Luego sostuvo: “Acabaron con el producto de alimento que se le brindaba a las personas. (...) En este lado, había una nevera grande en la que guardaban el cárnico, las cosas para brindarle a la población, a la gente que lo necesita. Miren cómo dejaron todo esto. Acabaron con todo. La tiranía lo hizo. En el cuarto (de José Daniel Ferrer) revolvieron todo, se llevaron el dinero, los teléfonos... Se lo llevaron todo”.

La palabra de Nelva Ortega-Tamayo tras el arresto de José Daniel Ferrer

Por su parte, Nelva Ortega-Tamayo, esposa de Ferrer, contó que ella y su pequeño estuvieron detenidos unas horas. “Acabamos de ser liberados mi hijo y yo”, dijo en el video. “A mi hijo y a mí nos sacaron de la casa. Entraron aquí cerca de las 06:00 de la mañana y, de forma violenta, se llevaron a mi esposo. En este momento, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está desaparecido. Está sin paradero alguno. No sabemos dónde está“, denunció.

Y continuó su relato: “A mí me dijeron que no podía estar aquí en mi casa, que no podía estar el niño tampoco. Apenas me permitieron asearme, pero el niño se había orinado y no permitieron que se bañara y, lleno de orina, nos montaron en un carro y nos llevaron para Versalles, a una casa que ellos (el régimen) dicen que es de protección de los niños y, según ellos, no eran amenazas, sino una advertencia de que al niño yo tenía que protegerlo. Eso es lo que más hacemos nosotros, tanto su papá como yo: cuidar, proteger, salvaguardar a nuestro hijo, enseñarle los mejores valores, que es lo que hemos hecho porque lo que hacemos aquí es alimentar a las personas”.

Ortega-Tamayo resaltó que lo que hacen en la sede de UNPACU “es brindar salud, apoyo emocional, que es lo que debería hacer el Partido Comunista, lo que debería hacer el mismo gobierno, que no es gobierno, es una dictadura, un sistema dictatorial”.

Por último, indicó: “Se robaron todos los alimentos de la casa y todos los de la labor social. Lo que dejaron prácticamente fue agua y algunas sobras que había de los alimentos de anoche. Todos los medicamentos se robaron”.

José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El arresto de Ferrer

La noticia del arresto de Ferrer la dio a conocer la hermana del disidente, Ana Belkis Ferrer García. El Tribunal Supremo Popular confirmó la detención, según un escrito al que tuvo acceso Infobae.

“Acabo de confirmar la noticia que en la mañana de este martes 29 de abril de 2025, fuerzas represivas de la dictadura Castro Canel comunista asaltaron la sede principal de UNPACU en Reparto Altamira, la saquearon completamente y se llevaron a mi hermano José Daniel Ferrer, su esposa Nelva, el pequeño Daniel José, así como a los activistas Roilan Zarraga Ferrer, Fernando González Vaillant y Roilan Álvarez Rensoler, entre otros. Todos conducidos a paradero desconocido“, escribió ayer en X Belkis Ferrer García.

Y acotó: “Miserables y cobardes, tiranos criminales. Exigimos su inmediata libertad y la de todos los detenidos y presos políticos”.

El mensaje de Ana Belkis Ferrer García

Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular cubano, dio a conocer un escrito -al que tuvo acceso este medio- en el que confirmó la detención de Ferrer.

“La revocación (de la libertad condicional) fue dictada por la Sala Tercera del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba y se trata del ciudadano José Daniel Ferrer García. Se le había concedido el beneficio de libertad condicional el 16 de enero de este año 2025. Se encontraba extinguiendo una sanción de 4 años y 6 meses de privación de libertad impuesta en la causa 12 de 2020, por el delito de privación ilegal de libertad (ya que restringió de su libertad a una persona por varias horas) y por el delito lesiones", explica el texto.

Luego, indica: “La sanción que dispuso el órgano judicial en el año 2020 no requería internamiento en un establecimiento penitenciario, sino cumplir las reglas dictadas por la Ley y el Tribunal. La reiterada violación de esas obligaciones dio lugar a que se revocara la sanción que estaba cumpliendo en su seno familiar y social, y conllevó a que se dispusiera su ingreso a un establecimiento penitenciario por el resto de la sanción”.

La justicia cubana confirmó el arresto de José Daniel Ferrer

El documento justifica la decisión del régimen al puntualizar: “El 16 de enero de este año 2025 se le concedió el beneficio de excarcelación anticipada. En la resolución se estableció que debía comparecer ante el juez de ejecución del municipio en el que reside el 28 de enero (Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba), al que no asistió. Fue nuevamente citado para el 7 de febrero, llamado al que tampoco acudió. No solo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial“.

Ferrer es perseguido porque aparece como una de las pocas voces contrarias a la dictadura cubana con peso dentro de la isla. Además, se lo hostiga por su labor al frente del hogar de la UNPACU, donde día a día alimenta a cientos de personas.

La justicia cubana confirmó el arresto de José Daniel Ferrer

Félix Navarro también volvió a prisión

Félix Navarro, de 72 años y con problemas de salud, cumplía una sanción de nueve años por los delitos de desorden público, desacato y atentado. El disidente fue detenido y condenado tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Poco tiempo después de su excarcelación en enero pasado, Navarro dijo a la agencia de noticias EFE que el país está en “el momento oportuno” para “el cambio”. La Justicia cubana también ordenó este martes que vuelva a la cárcel.

En línea con lo que dijo Navarro, Ferrer sostuvo en una entrevista con Infobae en enero que estaba dispuesto a volver a la cárcel antes que vivir sometido: “Prefiero la prisión hasta que caiga la tiranía antes que vivir en silencio”, subrayó en ese momento.