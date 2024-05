Un músico chileno vivió su propio “Baby Reno” y denunció a una influencer por acoso

“Miau Astral” es una conocida influencer de temas astrológicos que tiene miles de seguidores.

(Desde Santiago, Chile) Es sabido que la realidad supera a la ficción y, a veces, esa realidad puede convertirse en una pesadilla. Es justamente lo que le sucedió al músico chileno Sergio Infante, quien denunció a la conocida influencer “Miau Astral” alegando hostigamiento, amenazas y difamaciones a través de redes sociales. Igualito que en “Baby Reno”, la popular serie de Netflix.

Este jueves, la Corte de Apelaciones acogió la denuncia por acoso. Según el documento, al que tuvo acceso el diario La Tercera, Infante conoció a Consuelo Ulloa - influencer especializada en temas astrológicos con miles de seguidores -, gracias a una aplicación de parejas. Hubo dos citas en casa de ella, pero tras “quedar en visto”, Ulloa comenzó a enviarle mensajes a diario por al menos siete meses, los que incluyeron amenazas en redes sociales.

En el libelo se lee que “con fecha 22 de octubre del año 2023, el requirente conoció a la recurrida a través de una aplicación de citas llamada Bumble. Esa misma noche se encontraron en el departamento de ella”. Luego vio un segundo encuentro, al día siguiente, “en el mismo domicilio en una cita que duró un par de horas. Hasta ahí, era un vínculo normal de dos personas que se estaban conociendo”.

Fue en ese momento en que las cosas comenzaron a tomar otro cariz. Ulloa, sin decir agua va, le contó a Infante que tenía planeado irse a vivir a México. Sin embargo, le dijo que una palabra suya bastaría para que ella se quedara en Chile con él.

“Ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una denuncia por redes sociales en su contra”, prosigue la denuncia.

Hubo una última cita, el 28 de octubre, y luego “el contacto siguió por chat, con ella insistiendo en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva”.

“Miau Astral”, entonces, pasó del dicho al hecho y denunció a Infante en sus redes sociales, quien tuvo que soportar los ataques de 35 mil seguidores enfurecidos y dar explicaciones a todo el mundo. Mencionando su nombre y apellido, Ulloa “profirió mentiras sobre su persona, deslegitimando su trabajo y sus convicciones, e incluso llamando a su público a que replicaran el mensaje y a que la gente no lo contratara”.

Infante la bloqueó entonces de sus redes sociales y ahí el asunto empezó a tomar color de hormiga, pues Ulloa no tardó en enviarle cientos de correos electrónicos bajo distintos seudónimos, “violentos y ofensivos”. La influencer también “escribió mensajes directos y por interno a familiares y amigos del músico, acusándolo de ser un hombre violento y drogadicto”.

Debido a esto, el músico “decidió cambiar la privacidad de sus redes y buscar ayuda psiquiátrica por el acoso constante, que le causó ataques de ansiedad, estrés e insomnio”.

Los descargos de “Miau Astral”

El abogado de Consuelo Ulloa ya presentó su defensa y según el documento, la acusada se encontraba en un estado emocional frágil por la muerte de su mejor amiga. “Él apareció entonces en su vida, con el deseo de cuidarla y sostenerla, de hacerse presente en su vida”, reza el escrito.

“Con el correr de los días, él fue desentendiéndose de sus dichos, negando todo lo que había ofrecido, y fue apareciendo intermitentemente en la vida de la recurrida, tratando de generar un tira y afloja entre lo que él realmente deseaba (una relación casual) y lo que ella recibió como ofrecimiento en la última vez que se vieron. Luego de esto, él negó todo y desapareció, solo dejando indirectas en redes sociales alusivas a temas que a ella le interesan”, finaliza.

Por ahora, sólo queda esperar lo que diga la Corte de Apelaciones de Santiago para ver cómo termina esta historia.