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Extrabajadora de limpia de CDMX acusa despidos y muertes por uso de color guinda en uniforme, pide reunión con Brugada

La extrabajadora denunció que el cambio de outsourcing a programa social agravó la precariedad y la inseguridad laboral

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Mariana Asencio denunció que fue despedida injustificadamente junto con varios compañeros. | @SOBSECDMX
Mariana Asencio denunció que fue despedida injustificadamente junto con varios compañeros. | @SOBSECDMX

Mariana Ascencio Quiroz, extrabajadora de mantenimiento urbano del gobierno de la Ciudad de México, denunció despidos masivos, condiciones inseguras y la falta de derechos laborales para quienes limpian las calles de la capital del país.

En un video difundido desde la cuenta de Instagram de la activista Luciana Kaplan y del documental Tratado de Invisibilidad, Ascencio Quiroz relató que fue dada de baja del programa Transformando la Capital, Servicios Públicos Cercanos a la Gente, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, tras exigir mejores condiciones.

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Reclamó que su despido, igual que el de cientos de compañeros, responde a represalias por defender derechos y exigir trato digno.

Muertes, negligencia y cambio de modelo laboral

La extrabajadora expuso que la transición del esquema de outsourcing al denominado programa social no trajo mejoras reales. Por el contrario, señaló que la precariedad y la inseguridad aumentaron.

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“Cuatro compañeros de este programa social (…) ya murieron por falta de protocolos de seguridad, por usar uniformes guindas fuera de la norma nacional e internacional y por la violación del reglamento de tránsito”, denunció.

Ascencio Quiroz remarcó que la indumentaria impuesta a los trabajadores viola estándares básicos de seguridad.

El color guinda, enfatizó, no cumple con los requisitos de visibilidad exigidos en la normativa nacional e internacional, exponiendo a los empleados a riesgos en la vía pública.

“Antes era outsourcing, ahora se llama programa social”, resumió sobre el cambio de modelo, que en su opinión solo modificó el nombre y la figura legal, pero no resolvió los problemas de fondo.

La falta de protocolos también fue señalada como causa directa de las muertes recientes. La entrevistada unió su voz a la de otras personas despedidas para exigir que se investigue cada caso y se implementen medidas de seguridad reales. Hizo hincapié en que la muerte de sus compañeros fue consecuencia de la omisión de la autoridad y la negligencia institucional.

Despidos masivos y precarización

Ascencio Quiroz informó que en enero de 2025 más de 400 trabajadores fueron despedidos de la empresa Jax Group, contratista del gobierno capitalino.

Relató que, tras la desvinculación, solo siete personas interpusieron demanda legal, contando con el apoyo de Defensors, Dromómanos y la activista Luciana Kaplan, recalcando que la mayoría de los despedidos no tuvo respaldo jurídico ni acompañamiento administrativo.

“Nos manifestamos por el despido injustificado y solo siete interpusimos una demanda”, explicó. Reiteró que la movilización colectiva es el único camino para exigir que se respeten los derechos laborales.

Asimismo, recalcó que la transición al nuevo esquema solo profundizó la precarización.

Los empleados, dijo, trabajan sin contrato, sin prestaciones y con sueldos insuficientes.

“No nos invisibilices tú también. No somos invisibles, somos indispensables”, reclamó.

Exigencias a las autoridades y llamado a la sociedad

La extrabajadora dirigió una petición formal a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, y al secretario de obras, Raúl Bazulto Lubiano, para que la reciban en audiencia urgente.

Pidió que se atienda la situación de los despedidos y se revisen las condiciones laborales del personal de limpieza en la capital.

Ascencio Quiroz instó a la sociedad a no mirar hacia otro lado. Solicitó que el video de denuncia sea difundido y replicado para que el tema no quede en la sombra. “Comparte este video y ayúdanos a difundir”, pidió.

Subrayó que la visibilización es fundamental para revertir la indiferencia institucional y social.

La denuncia de Mariana Ascencio Quiroz se suma a las advertencias de organizaciones civiles y legisladores que han alertado sobre la falta de prestaciones, la ausencia de sueldos justos y la no aplicación de la Ley de las 40 horas para este sector.

El reclamo por condiciones dignas, seguridad y derechos humanos para los trabajadores de limpia de la Ciudad de México permanece abierto y en el centro del debate público.

Mariana Ascencio Quiroz, extrabajadora de mantenimiento urbano del gobierno de la Ciudad de México, denunció despidos masivos, condiciones inseguras y la falta de derechos laborales para quienes limpian las calles de la capital del país.

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