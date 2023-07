Detuvieron a uno de los sospechosos por el asesinato del alcalde de Manta en Ecuador

El alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, asesinado este domingo

La Policía de Ecuador detuvo al conductor que trasladó al sicario que asesinó al alcalde de Manta, Agustín Intriago, que murió luego de recibir múltiples disparos de bala en su cuerpo. El atentado sucedió la tarde del último domingo y ha causado conmoción en el país. Intriago, de 38 años, era uno de los alcaldes con mayor popularidad en el país. Además, era el padre de una niña y un bebé.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, informó que uno de los posibles implicados resultó herido y está bajo custodia policial en una casa de salud. Entre los indicios que los agentes han obtenido están: un vehículo, una granada y un fusil. Durante una rueda de prensa, la Policía también mostró otras de las evidencias recolectadas, como un teléfono celular e indicios balísticos.

El general de Policía, Edwin Norega, comandante de la Zona 4, indicó que el alcalde fue atacado mientras recorría uno de los barrios de la ciudad. El gatillero se bajó de una camioneta de color negro, que había sido robada en Guayaquil. El sicario se acercó a Intriago “por la parte posterior”. Le disparó con un fusil.

La Policía informó sobre la detención del conductor del vehículo que movilizaba al sicario que asesinó al alcalde de Manta, Agustín Intriago.

Intriago ya había denunciado que era víctima de amenazas por lo que contaba con custodia policial. Los agentes de seguridad del alcalde respondieron al ataque y lograron detener al conductor del vehículo. El gatillero huyó.

Producto del atentado, la deportista Estefanía Chancay también murió. Ella estaba en el lugar del ataque saludando al alcalde.

El presidente Guillermo Lasso lamentó el suceso en su primera reacción en Twitter y dijo que instruyó a la máxima autoridad policial activar el contingente necesario para que se ubique a los responsables y respondan ante la justicia, y la policía informó que unidades especializadas se desplegaron en el lugar.

Agustín Intriago gozaba de una gran popularidad entre sus electores. (REUTERS)

La ciudad de Manta está ubicada 260 kilómetros al suroeste de la capital, en la provincia de Manabí. Según información de las autoridades se ha detectado que las costas de Manabí son rutas de narcotraficantes que trafican grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa, principalmente. En un recorrido por uno de los pueblos pesqueros de esta provincia, Infobae evidenció que los pescadores artesanales intentan sobrevivir entre robos, extorsiones y la peligrosa tentación de traficar.

El ministro del Interior, Juan Zapata, se solidarizó con familiares y amigos del alcalde de la tercera ciudad más grande de Ecuador: “Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado”, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.

El asesinato de Intriago sucede en medio de la campaña de los binomios presidenciales. Tres candidatos, Yaku Pérez, Jan Topic y Otto Sonnenholzner, decidieron suspender sus actividades proselitistas de forma temporal como muestra de solidaridad y luto por la muerte del alcalde.

La esposa de Agustín Intriago, Rosita Saldarriaga, se pronunció en sus redes sociales.

Según reportaron los medios locales, el funeral de Intriago sucederá este lunes desde las 10h00 a las 14h00, en el Coliseo Tohalli, ubicado en la vía a San Mateo, en Manta. Luego habrá una caravana que acompañará al féretro hasta el lugar donde será enterrado.

Hace menos de dos semanas, el candidato a asambleísta Rider Sánchez, de la alianza Avanza-SUMA que apoya a Sonnenholzner, murió luego de recibir tres disparos mientras se movilizaba en su auto en Quinindé, Esmeraldas. Aún las investigaciones buscan determinar si se trató de un atentado o de un crimen de delincuencia común.

Antes, el 15 de mayo, Luis Chonillo, el alcalde electo de Durán, una de las ciudades más violentas del país, sufrió un atentado cuando se dirigía a la primera sesión del Concejo Cantonal. Dos personas murieron, pero Chonillo logró sobrevivir.

La hermana del alcalde de Manta, Ana Intriago, fue quien informó en redes sociales sobre la muerte de Intriago y pidió que el crimen no quede impune. La esposa de Intriago, Rosita Saldarriaga, escribió un conmovedor mensaje en sus cuentas de redes: “Me arrancaron el corazón y a mis hijos, su padre, nuestra vida. ¡No es justo! Agustín no hacía más que trabajar por Manta, con devoción y determinación absoluta. No dormía, trabajaba y trabajaba. Quería que nuestros hijos y los hijos de Manta vivan en una mejor ciudad y por esto daba todo… El mejor hombre que ha tenido Manta, nos lo quitaron. Hasta siempre, mi amor”.

Seguir leyendo: