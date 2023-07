Un enfermero reveló en Twitter la hospitalización de un diputado en una clínica chilena y amenazó: “Un like y me lo piteo”

Gonzalo de la Carrera evalúa una querella en contra de la clínica en la que se encontraba internado.

Lo que partió como una broma negra agarró un vuelo insospechado.

Resulta que el diputado Gonzalo de la Carrera, independiente adscrito a la bancada del Partido Republicano de derecha, se encuentra hospitalizado en la Clínica Santa María.

Y en ese contexto, el domingo entró un nutricionista a ofrecerle el menú de almuerzo.

El funcionario, de nombre Sebastián de la Rosa, poco después posteó en su cuenta en Twitter “El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá, 1 like y me lo piteo ctm”.

Pitear se entiende, coloquialmente, como acabar con algo o, en este caso, alguien. No está de más decir que, antes de borrar el tweet, tenía más de 300 likes.

Enterado el parlamentario, añadió otro posteo en su cuenta en la red social en la que decía “este personaje no puede seguir trabajando en la Clínica Santa María. Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes”.

Por supuesto, los seguidores de De la Carrera llenaron de mensajes la cuenta del diputado. La mayoría se tomaba en serio la amenaza y recomendaba denunciar. Otros opinaban que era gravísimo lo ocurrido y, claro, sobraban las burlas.

Pero Gonzalo de la Carrera se lo tomó muy en serio. En conversación con Radio Biobío, el parlamentario sostuvo que ya había notado algo extraño en el nutricionista cuando llegó a su habitación.

“Temí por mi vida cuando leí el tuiteo, por lo que pedí un alta temprana. Percibí algo extraño cuando llegó a mi habitación”, dijo a la emisora.

Agregó que lo sucedido era grave porque “se pone en peligro a pacientes por un tema ideológico… una persona de esa naturaleza no puede seguir trabajando atendiendo personas. Una clínica de prestigio darse el lujo de que algo así suceda”.

El nutricionista fue desvinculado del centro médico.

Derechos y Deberes de los pacientes

De la Carrera confesó que está evaluando la presentación de una querella por vulneración a la ley de Derechos y Deberes de los Pacientes que resguarda la privacidad de los pacientes.

Así, el parlamentario consideró “lamentable” que se violara su privacidad y esperaba explicaciones de la clínica.

“El único que me llamó fue mi médico tratante, que me ofreció disculpas, pero él no tiene la responsabilidad de tener a este tipo de personas trabajando”, alegó.

La Clínica Santa María, a través de sus redes sociales aseguró que presentarían las acciones legales pertinentes.

“Condena enérgicamente el mensaje emitido en redes sociales por un profesional de la salud que -hasta ayer 9 de julio- prestaba servicios a la clínica, a través de una empresa externa. Sus dichos son inaceptables, tanto por la amenaza que profiera como por vulnerar la Ley de Derechos y Deberes del paciente”.

Controvertido historial

Gonzalo de la Carrera es conocido por su personalidad explosiva y sus comentarios controvertidos. Por ejemplo, en octubre del año pasado le dijo la diputada transgénero Emilia Schneider “usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”. La sesión en que lo dijo se suspendió por unos minutos tras el exabrupto, pero luego De la Carrera reafirmó lo dicho y aseguró que “me parece gratuito el escándalo que ustedes las feminazis han hecho acá en el hemiciclo”.

Más: tras ser amonestado en otra sesión, fue a reclamar indignado y terminó golpeando a al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda. Antes también había golpeado en el oído al presidente de la Comisión de Economía Daniel Manoucheri y tratado de “estúpida” a la diputada Marcela Riquelme.

