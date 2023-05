La cruda reflexión de un sacerdote cubano: “64 años es tiempo suficiente para darse cuenta de que la ‘Revolución’ no funcionó”

El sacerdote cubano Alberto Reyes

El sacerdote cubano Alberto Reyes publicó en su cuenta de Facebook una penosa reflexión sobre la situación que atraviesa la isla desde la Revolución liderada por el fallecido dictador Fidel Castro.

“He estado pensando en gritar en el desierto. Sesenta y cuatro años es mucho tiempo”, comienza Reyes en su publicación, haciendo referencia a 1959, año que los castro llegaron al poder.

“Mucho tiempo viendo cómo la vida en el sitio donde has nacido y crecido se hace cada vez más precaria y difícil; cómo la tierra se hace más improductiva, la esperanza más escasa, y más apremiantes las ansias de escapar. Es mucho tiempo gastando la existencia en un presente de sobrevivencia, sin horizontes, sin sueños, sin futuro”, continúa el sacerdote en su publicación.

“Sesenta y cuatro años es tiempo más que suficiente para darse cuenta de que el proyecto llamado ‘Revolución cubana’ no funcionó, porque no trajo progreso, ni logró su ideal del ‘hombre nuevo’, ni solucionó los problemas que prometió solucionar, ni conquistó, a la larga, el corazón del pueblo”, sostiene Reyes.

“Sesenta y cuatro años es tiempo más que suficiente para constatar que, en realidad, el poder sobre este pueblo se ha mantenido a través del miedo, de la desconfianza de unos contra otros, de los discursos de odio, de la exclusión sistemática del que alzaba una voz diferente, de la represión que no conoce límites y que es capaz de traspasar las fronteras de lo humano”, agrega.

Reyes hace un llamado de atención e insta a la población cubana a abrir los ojos: “¿Es que no ves?, ¿es que no sufres?, ¿es que no tienes familiares, amigos, vecinos, conocidos… que te dicen una y otra vez ‘no puedo más’ o ‘hasta cuándo va a ser esto’?”

El sacerdote también hace hincapié en “la falta de esperanza, la desilusión de los jóvenes, el hastío de la gente”, y en que cualquier área de la vida ciudadana entra en la categoría de “problema”, ya sea “la comida, las medicinas, el transporte, el estudio, la vivienda, el costo de la vida, la atención a los ancianos”.

El religioso cubano finaliza su carta pidiendo a los ciudadanos que se “despierten y miren la realidad que tienen delante”.

“Si lo ves, pero crees que estamos así por culpas ajenas a nosotros mismos, es hora de que te decidas a enfrentar la verdad. Y si lo ves y no te cuestionas, y no haces nada, o ni siquiera empiezas a preguntarte qué podrías hacer para generar un cambio real, entonces no sólo has elegido la condición de esclavo, sino que has decidido construir tu vida sobre el sufrimiento doliente de tu propio pueblo”, concluye Reyes.

Más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo, según el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en octubre del año pasado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La investigación llevada a cabo por esta organización incluyó 1.227 entrevistas personales en 59 municipios de 14 de las 16 provincias de Cuba.

Este informe, “confirma el creciente deterioro de los derechos sociales en la isla, debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que el país necesita”, señala el OCDH en un comunicado.

