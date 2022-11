Gabriel Boric viajará a la zona del conflicto mapuche

Una cargada agenda le espera al presidente Gabriel Boric en su primera visita a La Araucanía como máxima autoridad del país. REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajará este jueves a la zona de conflicto mapuche de La Araucanía.

La información fue publicada por el diario La Tercera y en ella se asegura que el mandatario pretende llegar a la zona durante las primeras horas de este jueves y su visita se extenderá hasta este viernes.

Boric llegará a la ciudad de Temuco, ubicada a 619 kilómetros al sur de Santiago, en donde se reunirá con la delegación presidencial para después desayunar con las autoridades locales. En esa oportunidad se espera que se reúna con víctimas de la violencia rural.

Después de esto el mandatario se dirigirá hasta la localidad de Angol, ubicada en la región de La Araucanía, para sostener reuniones con alcaldes y con personas que han sido víctimas de la violencia. Después viajará hasta la zona de Lonquimay donde tendrá actividades en la municipalidad.

Para el viernes se contemplaría una actividad en la localidad de Villarrica junto a alcaldes en el Centro Cultural Liquen. “Vamos con buenas noticias, estamos trabajando firme en eso”, dijo Boric y que “los conflictos que hay en torno a la falta de trato que ha tenido el Estado con el pueblo mapuche, y también la violencia que ha existido en la zona que es absolutamente inaceptable”.

La noticia se dio a conocer después que la autoridad recibiera en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo a representantes de la oposición, con el fin de recoger percepciones de cara a este viaje que estará enfocado en temas como la seguridad e inversión.

Atentados

La CAM ha criticado la visita del presidente Gabriel Boric a La Araucanía.

Aunque el viaje del presidente Boric resultaba inminente, no se tenía una claridad exacta de la fecha. Ahora con esto último confirmado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que un ataque incendiario registrado en la madrugada de este miércoles en La Araucanía “no va a impedir la presencia del presidente”. En este atentado resultó quemada una casa particular, dos galpones, un camión y un aserradero.

“Lo que sí podemos decir es que no quepa ninguna duda que eso no va a impedir la presencia del Presidente y esa no es la razón por la cual se ha esperado a esta fecha para realizar la visita”.

A esto se suma un atentado en la localidad de Lonquimay con cuatro cabañas quemadas por el grupo Resistencia Mapuche Pehuenche (RMP), y otro ataque registrado en la ciudad de Concepción que fue atribuido al grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La CAM criticó la visita de Boric a La Araucanía por medio de un comunicado publicado en Werken Noticias. Según la agrupación, con el viaje la máxima autoridad del país buscaría “legitimarse frente a sectores que aceptan las migajas institucionales de un sistema en crisis. Su viaje al Wallmapu obedece a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente con la causa mapuche”.

“Son los terratenientes, colonos y empresarios forestales a los que Boric pretende dejar tranquilos con su visita”, dijo la CAM, quienes acusaron al Gobierno de “consolidar una estrategia neofascista para combatir al movimiento mapuche”.

