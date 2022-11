Gabriel Boric se prepara para viajar a la zona del conflicto mapuche y ya despierta desconfianzas y reproches

La agenda del presidente Boric en La Araucanía estaría bajo total reserva. REUTERS/Mike Blake/Archivo

El presidente Gabriel Boric dicidió visitar La Araucanía, una zona que ha sido víctima de la violencia de grupos radicales mapuches, lo que despertó fuertes críticas en diversos sectores.

Parlamentarios chilenos y representantes empresariales reaccionaron a la inminente visita, la cual ocurriría en las próximas semanas. El mandatario y su bloque fueron transversalmente criticados en el país por la manera en cómo abordaron, en un inicio, la problemática de la violencia al sur de Chile. Esto desató no solo conflictos con la oposición que demandaba mayor seguridad y presencia militar en la región, sino que también con personeros del oficialismo que dudaban en extremar las medidas de resguardo en La Araucanía.

El diputado Jorge Rathgeb destacó que desea que la visita del presidente no sea solo protocolar, “sino que venga con anuncios concretos respecto de avanzar con el tema de la paz en La Araucanía, de cuáles van a ser los proyectos de ley que va a dar le urgencia como el de Usurpacion o Inteligencia, y también recursos importantes”, dijo a BioBioChile.

El parlamentario Miguel Becker también expresó su opinión sobre la inminente llegada de Gabriel Boric a La Araucanía.

“Que venga, ver para creer. Esperamos que el presidente esté acá y pueda estar con nosotros y compartir con todas las instancias que aquí se producen, especialmente con las victimas de estos últimos 25 años de nuestra región de La Araucanía”.

Desde el comercio también se reaccionó a la eventual visita de Boric, la cual estaría siendo planificada desde hace un tiempo atrás y ya habría un equipo de él trabajando como avanzada.

“Esperamos anuncios en materia de seguridad. Estimamos que aún es una situación pendiente que el gobierno debe mejorar. No es posible que ocurran atentados todas las semanas a trabajadores, a empresarios, a personas comunes. Eso no ocurre en ninguna otra parte del país, por lo tanto, esperamos medidas concretas en esta materia”, dijo Patricio Santibáñez, representante de los gremios de la zona.

Reserva

Hasta el momento, la agenda del presidente estaría bajo total reserva lo que ha generado molestia entre las autoridades.

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, dijo que “el presidente nos ha pedido que avancemos en una agenda bien clara y que tiene ver con priorizar las urgencias de los ciudadanos”.

Alfonso Coke, alcalde de Cunco, en La Araucanía, criticó el secretismo que habría detrás de esta visita. “A mí nadie me ha llamado. Dicen que viaja, que no viaja. Yo creo que esto no puede esconderse, es la primera autoridad del país que tiene que anunciarse con tiempo a la región que va, con quién se va a juntar para prepararse, no para hacerle nada. Viene o no viene, entonces, no sé nada de esto”.

En medio de todo este debate, un nuevo ataque ha ocurrido en la zona sur de Chile. Un grupo de encapuchados quemaron dos maquinarias en la provincia de Arauco, región del Bío Bío. El atentado fue adjudicado por el grupo Weichan Auka Mapu y está siendo indagado por Carabineros.

