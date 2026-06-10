Cientos de manifestantes se reunieron en La Paz para exigir el fin de los bloqueos y cortes de ruta en Bolivia

Manifestantes se congregan para exigir que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026 (Foto AP/Juan Karita)

Centenares de manifestantes se congregaron el martes en el centro de La Paz para pedir al Gobierno boliviano medidas urgentes que pongan fin a los bloqueos y cortes de ruta que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que provocaron desabastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones del país andino.

Integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros sectores, se reunieron en la histórica plaza San Francisco en el centro de la capital para celebrar una asamblea ciudadana. El objetivo fue aprobar resoluciones que serían presentadas al Gobierno en demanda de soluciones a la crisis.

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Tanto artesanos y comerciantes como personas de sectores gremiales portaron pancartas en contra de las protestas lideradas por sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. “Trabajo sí. Bloqueo, no”, fue el lema durante la movilización en la plaza central de La Paz, ciudad que, junto a su vecina El Alto, figura entre las más afectadas.

El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo precedido por intervenciones de distintos oradores que rechazaron los bloqueos como método de protesta y cuestionaron a los dirigentes sindicales promotores de las manifestaciones contra la administración de Rodrigo Paz.

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La proclamación exigió la instauración del estado de excepción, la renuncia de “malos dirigentes” como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra Morales y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al actual Gobierno.

Manifestantes sostienen un cartel que dice en español: "No más bloqueos", durante una protesta que exige que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Juan Karita)

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que presentó un recurso de acción popular para que el presidente Paz aplique el estado de excepción en las zonas con mayores conflictos.

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A su vez, los participantes de la protesta reclamaron la aprobación de leyes que permitan afrontar los impactos económicos de los bloqueos, en un contexto de una de las crisis más agudas de los últimos años en el país. Horas antes, otra concentración masiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia, exigió al presidente Rodrigo Paz que tome medidas para restablecer la normalidad, incluyendo la posibilidad de decretar un régimen de excepción.

Los gremios de artesanos y comerciantes señalaron que los 39 días de bloqueos ocasionaron escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible. El martes no se reportaron protestas directas cerca de la sede de gobierno en La Paz, aunque la principal dificultad continúa siendo la falta de combustible, que limitó el funcionamiento del transporte público.

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De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes viales se redujeron levemente, pero persisten en 85 puntos del país. Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros demandan la renuncia del mandatario Paz, a quien acusan de no atender a tiempo los reclamos sectoriales.

Personas abordo de vehículos hacen fila para comprar combustible este martes, en La Paz (Bolivia) (EFE/Luis Gandarillas)

En este contexto, la escasez de combustibles derivada de los bloqueos generó largas filas de vehículos que serpentean por La Paz, donde los conductores permanecen durante días en sus autos e improvisan carpas, a la espera de la llegada de camiones cisternas a las estaciones de servicio. La situación se desarrolla en un contexto de tensión creciente y agotamiento después de seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

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Las extensas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas en todos los barrios con gasolineras, además de superar los tres kilómetros sobre la autopista que conecta la capital con El Alto. Centenares de autos, autobuses y camiones se sumaron este martes al cierre de la ruta, donde los conductores quemaron neumáticos para exigir la provisión de combustible que les permita retomar sus actividades laborales.

(Con información de EFE)