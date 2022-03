Mapuches ponen reglas para reunirse con el gobierno de Boric luego de los disparos que recieron a la ministra del Interior de Chile en la Araucanía

Fotografía de archivo fechada el 7 de enero de 2021, que muestra al padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca (c), mientras habla en un dispositivo de carabineros tras negarle a él y a su comunidad el acceso a la ciudad de Angol (Chile), en la región de la Araucanía. EFE/ Camilo Tapia

Una de las primeras medidas del Presidente Gabriel Boric fue enviar a un grupo de ministros a la zona sur del país, a raíz de la histórica lucha mapuche por la restitución de sus tierras, el conflicto con mapuches radicalizados y para la desescalada del Estado de Excepción, que se mantuvo en el lugar por más desde noviembre 2021. Sin embargo, la llegada de las autoridades tuvo un recibimiento con disparos que alertó al Gobierno.

La comitiva gubernamnetal iba camino a una reunión con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, comunero mapuche que fue asesinado por un policía en noviembre de 2018 en Temucuicui, en una zona ubicada a 690 kilómetros al sur de Santiago. Mientras se dirigían al lugar, se escucharon una serie de balazos, lo que obligó al desvió de los ministros, quienes finalmente sí se reunieron con Catrillanca, pero en otro lugar.

El representante mapuche dijo que la visita fue muy improvisada: “Creo que hay buena intención del gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso debemos resolverlo dentro de la comunidad, entre nosotros vamos a conversar. Pero no puedo decir lo que pasó, porque no tengo idea de lo que pasó”, dijo Catrillanca a la prensa.

Autoridades indígenas y parlamentarios criticaron la forma en que llegó la ministra del Interior a la zona en la que desarrollan enfrentamientos entre la fuerza policial y grupos radicalizados. La máxima autoridad ancestral Víctor Queipul acusó que la ministra Izkia Siches no respeto los protocolos de visita de “ninguna manera”

El lonko de la comunidad de Temucuicui, Víctor Queipul advirtió que hubo una falta de protocolos en la llegada de la ministra Izkia Siches: “Si quieren entrar así están muy equivocados, podemos recibir a Siches y Boric si hablamos de restituir territorios”, afirmó.

“Los asesores están equivocados, porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos. La resistencia de Malleco está viva, presente y activa. No es la primera vez que el Estado intenta entrar así, la otra vez con el Censo (método para contabilizar a la población del país) ocurrió algo similar, porque piensan que nosotros somos animales. Nosotros somos mapuches, gente que pensamos, que hemos llevado una resistencia por delante”, comentó Queipul en en el medio digital Interferencia.

El exintentende de la Araucanía y actual parlamentario, de origen mapuche, Francisco Huenchumilla lamentó el problema e indicó que, fue “probablemente por una falta de un proceso de anticipación respecto de lo complejo que es la estructura social mapuche. A lo mejor algo no se previó adecuadamente”, añadió “ir a Temucuicui requiere de un análisis previo bastante acucioso, porque no estamos hablando de cualquier comunidad”.

Por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche radicalizada que se ha adjudicado una serie de ataques incendiarios en la zona, también se refirieron a la visita de la comitiva del Gobierno por parte de su vocero Juan Pichún “Como CAM no vamos a negociar ni a tranzar con el enemigo histórico. Somos parte del movimiento revolucionario mapuche. Luchamos contra el sistema capitalista y contra el Estado colonial”, dijo Pichún.

El líder y fundador de la CAM Héctor Llaitul criticó al Gobierno y afirmó que “le da lo mismo” la asunción de Gabriel Boric de Presidente de Chile. “No va a ocurrir absolutamente ningún cambio en lo fundamental. Como no lo hubo para nosotros cuando se fue Pinochet. Han pasado más de 30 años de pseudogobiernos democráticos y no ha habido devolución del territorio. Boric está haciendo toda una parafernalia. No tienen la fuerza ni la tendrán para hacer frente al sistema de dominación que existe en esta parte del Wallmapu”, dijo Llaitul en una entrevista para España.

Medidas por parte del Gobierno

A propósito de los disparos que recibieron a la comitiva del Ejecutivo, en la zona de conflicto, esta mañana, se citó a un comité extraordinario policial en el Palacio de Gobierno. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que “los diálogos han fracasado. Hemos conversado en los cambios de protocolo, tenemos que mejorar los protocolos con relación al desplazamiento de las autoridades”, añadió que “hubo errores en la planificación, era evidente que la conversación iba a ser con Marcelo Catrillanca, la visita estaba planificada”, confirmó.

Izkia Siches Ministra del Interior de Chile junto a Marcelo Catrillanca, en La Araucania, al sur del país (Prensa Ministerio del Interior)

“Queremos paz, no queremos víctimas. Hemos tenido una reunión con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el subdirector de inteligencia y se está evaluando una querella, porque hay una obligación legal en los delitos que impliquen a las autoridades de Gobierno, hay una investigación de oficio”, sostuvo Monsalve.

La comitiva del Gobierno ya se fue de la Araucanía y esta mañana la ministra del Interior se desplazó al Congreso Nacional, para evaluar las medidas para la desescalada del Estado de Excepción en la zona. Siches descartó mantener el Estado de Emergencia en la zona sur del país y dijo que “el plan sigue tal cual como se delineó inicialmente, los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario y sí estamos tal como lo hicimos en nuestra reunión con la ministra Fernández (de Defensa y Seguridad Pública, Carabineros, la Fiscalía, PDI y también el ejército la planificación del desescalamiento”, señaló.

“Esperamos muy prontamente hacer anuncios entorno a mantener la movilidad y patrullajes (policiales) en los distintos territorios, porque obviamente nos interesa mantener la seguridad”, concluyó Siches.

