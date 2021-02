Impacto en Chile por video de encapuchados armados que bloquean caminos en la zona de conflicto de La Araucanía

El momento en el que encapuchados bloquean el paso al conductor de un camión que registró el hecho. Más tarde, al percatarse de que el individuo los estaba grabando, le habrían disparado

El registro fue difundido durante este jueves y ha causado revuelo en Chile luego que un camionero registrara el bloqueo de un camino en la provincia de Arauco por parte de un grupo de sujetos encapuchados y armados, quienes incluso dispararon habrían al transportista cuando abandonaba zona.

Según los detalles que entregó el transportista, todo se inició cuando regresaba a su hogar por la ruta P-72S de Cañete y Tirúa, en la Región del Biobío, epicentro de la zona de conflicto en la Araucanía chilena. La idea de grabar surgió en el viaje de ida, cuando se percató que el camino estaba bloqueado, por lo que decidió grabar el recorrido de vuelta.

“De lejos yo aprecio claramente una camioneta de Carabineros de Chile y más allá (lo que parecían ser) dos carabineros y un militar a lo lejos veía. Entonces tomo el teléfono y empiezo a grabar y cuando me voy acercando me doy cuenta que no son carabineros, ni hay un militar. Por la forma en la cual ellos vestían, medios desordenados, el uniforme les quedaba grande”, dijo el transportista.

Al encontrarse cara a cara con aproximadamente tres encapuchados, el transportista tuvo un corto pero tenso diálogo con uno de ellos.

– ¿No puedo pasar?

– No se puede pasar, de vuelta nomás.

– Voy pa’ Tirúa, hermano… somos todos hermanos.

- No, yo no soy hermano tuyo, yo soy peñi (hermano) tu no eri’ peñi, se nota altiro.

– Si lo soy, hermano.

– No eri peñi, un peñi no viene así po’, mira como vienes así que date la vuelta.

Al ver que una camioneta avanzó en la ruta, y entendiendo que no podría pasar, la víctima decidió retroceder para abandonar la zona, momento en donde los encapuchados habrían realizado una serie de disparos que impactaron en su máquina, y otros que logró esquivar mediante una maniobra de zig-zag.

El camión habría sido atacado tras haber quedado en evidencia que el conductor del vehículo los había grabado

Carabineros no habría evitado el ataque

Según el camionero, todo esto habría sido presenciado por una camioneta de Carabineros, quienes no habrían realizado nada para evitar estos hechos. La existencia de personal policial en la ruta sería confirmada por un registro gráfico en donde se alcanzaría a divisar la camioneta de la policía.

La imagen correspondería a una camioneta de Carabineros que se encontraba cerca del lugar donde estaban los encapuchados

Esta camioneta de Carabineros -de la Patrulla Fronteriza de la Tenencia Biobío- habría sido registrada también por la propia víctima, en el video del viaje de ida que grabó antes del ataque.

El video fue registrado por un transportista el cual denuncia que no fue posible continuar con su trayecto por el bloqueo de los encapuchados

Tras abandonar la zona, el camionero hizo un llamado a Carabineros pero no habría recibido respuestas, por lo que abandonó la zona sin presentar una denuncia.

“Yo tengo las llamadas telefónicas de cuando yo estaba ahí en el momento y llamé a Carabineros de Tirúa y Carabineros no se hizo presente… entonces ahora ya no quiero que se hagan presente”, dijo el transportista.

Posible estado de sitio

Según los registros, en la Macrozona sur de Chile que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el 2020 se identificaron 172 denuncias vinculadas a delitos de mayor gravedad, como muertes y atentados incendiarios. Esto significó un incremento de un 42% respecto de 2019.

Las organizaciones más afectadas por el conflicto son los agricultores, las policías y los contratistas forestales con 306 vehículos afectados, además de 142 maquinarias y 90 construcciones de todo tipo, sumando un total de 538 bienes destruidos solo en el año pasado.

Frente a esta realidad, el presidente Sebastián Piñera ha sostenido en las últimas horas, una serie de reuniones con los líderes de su sector y con los máximos dirigentes de los poderes del Estado, en donde la posibilidad de decretar un Estado de Sitio ha sido presentada, pero hasta el momento la decisión estaría en suspenso.

