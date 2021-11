El régimen de Ortega prohibió la salida de Nicaragua de un periodista por lo que tuvo que huir: “Ahora no tengo un país”

Periodista nicaragüense pidió refugio y se exilió después de que el régimen de Daniel Ortega le prohibió salir del país

El régimen de Nicaragua impidió salir del país al periodista Vladimir Vásquez, del diario digital Confidencial, quien, según afirmó este martes, tuvo que exiliarse en Costa Rica, en donde ingresó de forma ilegal y pidió refugio.

“Llegué a Costa Rica a mediados de septiembre, después que Migración y Extranjería (de Nicaragua) me prohibió viajar a Estados Unidos para vacunarme contra el covid-19, alegando restricción migratoria, sin darme justificación ni argumentos”, contó el periodista en un escrito en el diario que trabaja y que hizo público en ocasión de su cumpleaños.

Según Vásquez, en el puesto migratorio del Aeropuerto Internacional de Managua, la oficial a cargo le dijo que aparecía en el sistema “con otra nacionalidad, lo cual es imposible porque solo tengo la nicaragüense”.

“Luego dijo que tenía problemas con mi pasaporte, y acto seguido empezó a cuestionarme sobre mi trabajo como periodista, los medios donde había trabajado, y de dónde obtenía mis ingresos”, comentó.

El comunicador, Vladimir Vásquez, contó detalladamente cómo funcionarios de la dictadura le impidieron viajar a Estados Unidos y le quitaron su pasaporte, por lo que se vio obligado a cruzar la frontera irregularmente

“Tras varias preguntas, que parecían un interrogatorio para intentar incriminarme, la oficial se levantó de su asiento, se llevó mi pasaporte y varios minutos después regresó sin él”, agregó.

LE MOSTRARON SU TWITTER

Posteriormente la oficial le dijo que iban a revisar su documento porque estaba dando problemas y después de diez minutos otro oficial de Migración “llegó con mi pasaporte en sus manos y volvió a hacerme la misma serie de preguntas” y si publicaba contra el régimen del sandinista Daniel Ortega en las redes sociales.

“El oficial sacó un celular, buscó algo en su pantalla y unos segundos después me mostró mi perfil de Twitter. “¿Ese sos vos?”. “Sí”, le respondí. No había cómo negar mi foto de perfil”, aseguró.

El oficial se retiró y casi cerca de la hora de salida del vuelo regresó y le dijo que no iba a poder viajar, que su pasaporte iba a quedar “retenido” y que tenía “retención migratoria”.

Según su testimonio, salió nervioso y asustado de la terminal aérea, con temor a ser apresado. Además, agregó: “ya no dormía, no comía en paz, y no podía salir sin sentirme perseguido”.

Se agrava la crisis en Nicaragua tras las elecciones del 7 de noviembre

“LA DICTADURA DECIDE QUIÉN NO SALE Y QUIÉN NO ENTRA”

Después de eso, aseguró que decidió vender sus pertenencias e irse a Costa Rica a donde llegó “lodoso, sin un documento que me permitiera identificarme, sin mi equipaje -que quedó sin retirar en el Aeropuerto, junto con mis planes de viaje- y sin más ropa que la que traía puesta”.

“Sigo sin pasaporte y mi única identificación ahora es una solicitud de refugio” en Costa Rica, indicó. Dijo no tener idea de cuánto tiempo permanecerá en Costa Rica, ya que, aseguró: “ahora no tengo un país al cual volver, y tampoco tengo otro país al que pueda ir”.

Con su caso, Vásquez dijo que le tocó confirmar, desde su “propia experiencia, que la dictadura decide quién no sale y quién no entra al país”.

A finales de septiembre pasado, las autoridades nicaragüenses impidieron salir del país al jefe de prensa del Canal 10 de la televisión local, Mauricio Madrigal, quien, según dijo, se dirigía hacia Miami, Estados Unidos, a una reunión de trabajo.

A Madrigal, que acudió al Ministerio Público el pasado 29 de junio por un caso de lavado de dinero por el que se investiga a la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los agentes de migración también le retuvieron su pasaporte.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha agravado con las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre pasado.

(Con información de EFE)

