El Salvador

El Salvador: La producción industrial creció 3.2% en julio, de acuerdo con el Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva informó que la generación eléctrica subió 7.5% interanual y la manufactura avanzó 2.3%

El Índice de Producción Industrial creció 3.2% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, según el Banco Central de Reserva. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Índice de Producción Industrial creció 3.2% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, según el Banco Central de Reserva. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El Índice de Producción Industrial (IPI) creció 3.2% en julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, impulsado por la expansión de la generación eléctrica, la industria manufacturera y los servicios de agua y saneamiento, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR indicó que las estimaciones de julio incorporan referencias trimestrales actualizadas hasta el segundo trimestre de 2026. La revisión incluye ajustes derivados de las cuentas trimestrales de los cuatro sectores que integran el indicador industrial.

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La rama de electricidad fue la de mayor expansión dentro de los componentes que crecieron, con un alza de 7.5% interanual. La mayor utilización de equipos de climatización y refrigeración en hogares, comercios e industrias llevó la demanda de energía a registros elevados, lo que requirió una mayor generación nacional.

La menor disponibilidad de agua en los embalses redujo en 72.6% la generación hidroeléctrica durante julio. Ante esa situación, el sistema eléctrico aumentó la participación de la generación térmica y de las importaciones de energía para responder a la demanda.

El gas natural licuado mantuvo su lugar como principal fuente de generación. La energía solar fotovoltaica también ganó participación, con un aumento de 35.1%, favorecido por la incorporación de nueva capacidad instalada, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva.

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Ilustración con tres bloques de engranaje con torres eléctricas, paneles solares, una fábrica, herramientas, tuberías y barras ascendentes.
La rama de electricidad lideró el crecimiento del Índice de Producción Industrial con un alza interanual de 7.5% por la mayor demanda de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios de suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación registraron un crecimiento de 5%. El desempeño estuvo asociado a proyectos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) destinados a ampliar la cobertura, reducir pérdidas y mejorar la distribución de agua potable.

En ese sector, el volumen de agua facturada aumentó 14.3%, mientras que el agua no contabilizada cayó 2.2%. La producción de agua potable, por su parte, subió 3.5%, pese a las limitadas precipitaciones registradas durante el mes. El BCR atribuyó ese resultado a la administración de fuentes subterráneas y otros sistemas de abastecimiento.

Alimentos, bebidas y maquila sostuvieron el avance manufacturero

La industria manufacturera avanzó 2.3% respecto de julio de 2025. El crecimiento se apoyó en la producción de alimentos y bebidas, la maquila, los minerales no metálicos, los productos químicos, farmacéuticos y plásticos, además de otras industrias manufactureras.

El grupo de alimentos y bebidas mostró un incremento de 4.7% en valores monetarios. Entre las actividades que explicaron ese comportamiento estuvieron el procesamiento de carnes, la elaboración de bebidas, aceites y grasas, productos lácteos, molinería y panadería.

La maquila creció 7.2% en valores monetarios, con el aporte principal de la fabricación de semiconductores eléctricos destinados a mercados externos.

El informe también señaló que la demanda de materiales para obras de infraestructura y edificaciones sostuvo la producción de minerales no metálicos, artículos metálicos y productos plásticos.

Vista interior de una gran nave industrial argentina con varias filas de maquinaria. Varios operarios vestidos de azul están sentados o de pie, con pasillos centrales vacíos.
La industria manufacturera avanzó 2.3% impulsada por alimentos y bebidas, maquila, minerales no metálicos, productos químicos, farmacéuticos y plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de minas y canteras fue la excepción, con una caída de 3.5%. La contracción se vinculó al aumento de las importaciones de cemento, que redujo la extracción local de piedra caliza, y a la ausencia de producción de sal durante la temporada lluviosa.

El indicador también estuvo condicionado por la comparación con julio de 2025, cuando minas y canteras había crecido 17.9%. El Banco Central de Reserva aclaró que la baja de esta rama no implica una menor actividad en la construcción.

El sector de la construcción conservó un nivel elevado de actividad por proyectos públicos y privados, entre ellos la ampliación de la Carretera Los Chorros, la construcción del Metrocable y obras educativas, habitacionales y comerciales.

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