Sheinbaum rechaza que programas sociales estén endeudando a México: “Es falso”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el uso del presupuesto para los programas del Bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los programas sociales estén provocando un mayor endeudamiento del país y respondió a las críticas de sus opositores sobre el manejo de las finanzas públicas.

Durante un acto por su segundo año de gobierno en Campeche, aseguró que los recursos destinados a los programas del Bienestar provienen de los impuestos que paga la población.

PUBLICIDAD

Ante más de 4 mil personas reunidas en la Concha Acústica, la mandataria federal sostuvo que el dinero recaudado por el gobierno se utiliza para atender las necesidades de la población a través de los distintos programas sociales, así como mediante obras y acciones públicas.

“Dicen que están endeudando al país, que manejan muy mal las finanzas, falso”, afirmó Sheinbaum durante su discurso, en el que defendió la política social implementada por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum defiende recursos para programas del Bienestar

Una mujer joven con gafas de sol sobre su cabeza sonríe mientras muestra documentos del Gobierno de México y el Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta explicó que, desde su perspectiva, el mecanismo es sencillo: los impuestos que paga el pueblo de México son recaudados por el gobierno y posteriormente regresan a la población mediante los programas sociales.

PUBLICIDAD

“Lo que hacemos es muy sencillo, el dinero que paga de impuestos el pueblo de México se les regresa a través de los programas del bienestar”, expresó.

Sheinbaum vinculó esta política con el proyecto de transformación iniciado en 2018 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo que, dijo, marcó un cambio en la manera de utilizar los recursos públicos.

Recordó que en ese año comenzó, según su discurso, la Cuarta Transformación de la vida pública de México, con un gobierno que volvió a atender las demandas de la población.

La presidenta también retomó una expresión que había utilizado previamente para describir los programas sociales, al señalar que representan “el amor del pueblo convertido en política, en acciones de gobierno”.

PUBLICIDAD

“México cambió y está cambiando”, afirma la presidenta

Madre buscadora le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para poder encontrar a sus hijos. Crédito: X / @specter170285

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que los programas del Bienestar forman parte de una política pública que busca colocar al pueblo como prioridad en la utilización del presupuesto federal.

La presidenta contrastó esta estrategia con los gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación. Aseguró que durante un periodo de 36 años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, México vivió lo que calificó como una “triste noche neoliberal”.

Según Sheinbaum, durante ese periodo se vendieron empresas que pertenecían al pueblo y se permitió que una élite tuviera una influencia determinante en las decisiones del país.

PUBLICIDAD

Sheinbaum reivindica la Cuarta Transformación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo que la orientación del presupuesto público se va a programas sociales y obras EFE/Sáshenka Gutiérrez

Frente a ese escenario, la presidenta sostuvo que con la llegada de la Cuarta Transformación se modificó la orientación del presupuesto público, al enfocarlo en programas sociales, obras y acciones destinadas a la población.

Su mensaje se centró en defender la política de bienestar y responder a los cuestionamientos sobre el supuesto impacto de estos programas en las finanzas nacionales.

Sheinbaum reiteró que los apoyos sociales forman parte de una estrategia mediante la cual el dinero recaudado a través de los impuestos regresa a la población.

La mandataria federal cerró así su intervención con una defensa de los programas del Bienestar como uno de los principales ejes de la Cuarta Transformación y afirmó que México cambió y continúa cambiando mediante esta política de gobierno.

PUBLICIDAD