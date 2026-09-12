Absuelven al rapero ganador del Grammy Lil Durk de los cargos por homicidio por encargo

Un jurado federal absolvió a Lil Durk de todos los cargos por homicidio por encargo en el tribunal federal de Los Ángeles. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

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Un jurado federal absolvió este viernes a Lil Durk de todos los cargos en un caso de homicidio por encargo en el que se lo acusaba de financiar y orquestar el asesinato de un rapero rival en Los Ángeles, en una venganza directamente vinculada a la muerte de su amigo King Von. El veredicto, leído en el tribunal federal del centro de Los Ángeles el 11 de septiembre de 2026 tras tres días de deliberaciones, desató una celebración entre los seguidores del músico que aguardaban en las afueras del edificio.

El rapero, cuyo nombre real es Durk Devontay Banks, de 33 años, enfrentaba cinco cargos federales que incluían conspiración, acoso con arma peligrosa, acoso que resultó en muerte y dos cargos vinculados al homicidio por encargo. De haber sido declarado culpable, podría haber recibido cadena perpetua.

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Su abogado Drew Findling declaró que su cliente estaba “agradecido” por el fallo, según informó la BBC.

Lil Durk no paga a nadie y el jurado lo absuelve de todo

Los dos coacusados juzgados junto a Banks, Deandre “OTF Dede” Wilson y David “Browneyez” Lindsey, corrieron una suerte parcialmente distinta: el jurado los absolvió de los cargos de homicidio por encargo, pero los declaró culpables de conspiración para cometer acoso y de ese delito agravado con arma peligrante que resultó en muerte, según confirmó la fiscalía federal a Reuters.

El juicio tuvo una duración de tres semanas, según precisó The New York Times, y concluyó con una absolución que la fiscalía describió como una decepción. “Mientras estamos decepcionados con la decisión del jurado respecto a Durk Banks, esperamos presentar nuestras pruebas en el segundo juicio, previsto para el 5 de octubre”, afirmó el primer fiscal auxiliar federal Bill Essayli en una declaración recogida por The Guardian.

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Banks permanece bajo custodia a la espera de ese proceso adicional, que incluye cargos de asesinato con fines de extorsión criminal y delitos relacionados con armas de fuego.

El tiroteo en la gasolinera que desató el proceso federal

Los hechos que dieron origen al juicio se remontan al 19 de agosto de 2022, cuando un grupo de hombres emboscó un vehículo en una gasolinera ubicada en las inmediaciones del centro comercial Beverly Center, en Los Ángeles. El objetivo era Tyquian Bowman, el rapero de Atlanta conocido como Quando Rondo.

Bowman salió ileso, pero su primo Saviay’a Robinson, de 24 años, murió en la ráfaga de disparos que se produjo en plena luz del día, según señalaron los fiscales federales al inicio del proceso, reseñado por ABC7. Los fiscales sostuvieron que Banks fue el cerebro detrás del plan: proporcionó dinero, vehículos y vuelos para que integrantes de su sello discográfico Only the Family (OTF) viajaran desde Chicago hasta California en busca de Bowman.

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El caso contra Lil Durk surgió por el tiroteo de 2022 en una gasolinera de Los Ángeles donde murió Saviay'a Robinson y Quando Rondo salió ileso.

El móvil, según la acusación, era la muerte del rapero Dayvon “King Von” Bennett, amigo cercano de Banks, quien cayó abatido en noviembre de 2020 durante un enfrentamiento en una discoteca de Atlanta. Un integrante del entorno de Bowman fue señalado como responsable del disparo, aunque los cargos contra esa persona fueron eventualmente desestimados.

La fiscalía argumentó que Banks sintió presión en redes sociales para vengar a Von, y que respondió con una recompensa en efectivo para quien eliminara a Bowman. “Usó su riqueza y sus recursos económicos para presionar a sus conspiradores de OTF a buscar esa venganza”, dijo el fiscal federal Daniel Weiner en su alegato de apertura, según The New York Times.

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Los testigos cooperantes que declararon contra su propio jefe

El pilar de la acusación descansó sobre tres testigos que acordaron declarar a cambio de condenas reducidas. Kavon “OTF Vonnie” Grant, Keith “Flacka” Jones y Kacey “OTF Jam” Hester eran integrantes del círculo más cercano de Banks y participaron directamente en los hechos.

Hester, quien se declaró culpable del asesinato de Robinson, describió ante el jurado cómo el grupo siguió el auto de Bowman durante horas por las calles de Los Ángeles antes de la emboscada. “Es culpa de Durk. Durk nos puso en esa situación”, declaró, según consignó The New York Times. Aseguró además que, inmediatamente después del tiroteo, Wilson llamó por teléfono para preguntar si habían “dado en el blanco”.

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Jones, otro de los tiradores, testificó que Banks ofreció un millón de dólares por la cabeza de Bowman, suma que lo impulsó a volar desde Chicago hasta San Diego y luego conducir hasta Los Ángeles. Los tres coincidieron en que Banks no disparó personalmente y que nunca les pagó.

Grant, por su parte, declaró haber participado en un ataque anterior contra Bowman en Georgia en 2021, también a instancias de Banks. Admitió que el artista prometió dinero a quien matara al rival, y atribuyó las letras más violentas del rapero a la rabia que le generó la pérdida de King Von: “Está enojado, así que lo canaliza a través de la música”, dijo en sala.

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La estrategia de la defensa apuntó al exasistente de Banks

El equipo legal de Banks sostuvo que Grant fue el verdadero instigador de la operación y demostró que tenía acceso a su información financiera y utilizó sus tarjetas para financiar viajes de integrantes de OTF.

La defensa de Lil Durk buscó desacreditar a los testigos y señaló a Kavon Grant como posible instigador con acceso a la información financiera del rapero. (Jon Durr-USA TODAY Sports)

La defensa reprodujo una llamada grabada en la cárcel en la que Grant comparó su testimonio con “una entrevista de trabajo” y dijo que era “su momento de brillar”, lo que la defensa interpretó como señal de que buscaba beneficiarse. En otro registro, Hester le dijo a su esposa desde prisión: “Van a hacer lo que sea. Todo lo que tengo que hacer es decirles. Voy a hacer lo que tenga que hacer”, en referencia a su acuerdo con la fiscalía.

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Ryan Green, amigo cercano de Banks, declaró que Grant le había confesado su intención de vengar a King Von antes del tiroteo: “Voy a liquidarlo, o voy a estar ahí cuando ocurra”, según reprodujo Green en el estrado.

Las canciones de Lil Durk como prueba judicial

Uno de los aspectos más debatidos del juicio fue el uso de letras y videos musicales como prueba de cargo. Los fiscales buscaron demostrar que las canciones del artista reflejaban su estado de ánimo y sus intenciones tras la muerte de King Von, mientras que la defensa las calificó de hipérboles artísticas.

El juez Michael W. Fitzgerald autorizó la presentación de fragmentos de tres temas: Pissed Me Off, en el que Banks rapea sobre financiar armas, autos y fianzas, y donde aparece con una camiseta que reza “Long Live Von”; Who Want Smoke??, de 2021; y Ahhh Ha, lanzado a inicios de 2022. El tribunal también vio parte de un videoclip inédito titulado Redman, en el que Banks simula disparar a otro hombre.

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La práctica de utilizar letras de rap como prueba penal suscita un debate jurídico recurrente en los Estados Unidos sobre los límites de la expresión artística.

El drill de Chicago, el racketeering y el juicio que viene en octubre

Lil Durk es una de las figuras centrales del drill de Chicago, un subgénero del rap que surgió en esa ciudad a mediados de la década de 2010 y se caracteriza por letras que oscilan entre la violencia descarnada y la introspección. Banks fundó OTF en 2010, y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a colaborar con artistas como Drake, J. Cole, Morgan Wallen y Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, quien asistió a una jornada del juicio con una camiseta que decía “Free Durk”. El músico Machine Gun Kelly también siguió el proceso desde una sala de desbordamiento.

En 2024, Banks ganó el Grammy al Mejor Rendimiento de Rap Melódico por su sencillo “All My Life”, con la participación de J. Cole. Dos de sus álbumes llegaron al primer puesto de las listas de Billboard: “The Voice of the Heroes” (2021), grabado con Lil Baby, y “7220” (2022).

La absolución del viernes, sin embargo, no cierra el expediente legal del artista. Banks enfrenta un proceso separado, programado para el 5 de octubre de 2026, por cargos de asesinato en el marco de actividades de crimen organizado (VICAR, por sus siglas en inglés, Violent Crimes in Aid of Racketeering Activity) y delitos federales de armas.

La acusación sostiene que, como líder de OTF, Banks ordenó y financió otros actos violentos, entre ellos el ataque contra Bowman en Georgia en 2021 y el asesinato de Stephon Mack en Chicago ese mismo año. Wilson y Lindsey también aguardan ese segundo juicio.

Banks fue detenido en octubre de 2024 en un aeropuerto de Florida, después de que otros cinco sospechosos del caso ya hubieran sido imputados. Desde su arresto, se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.