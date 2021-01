La espectacular persecución policial a un conductor que atropelló a una agente de tránsito en Perú

Persecución policial en Perú

Un conductor protagonizó una cinematográfica persecución policial por las avenidas y autopistas de Lima, luego de atropellar a una agente de tránsito que pidió revisar su documentación.

La secuencia fue grabada por la cámara del casco otro agente, que desde su moto apoyó en la captura del vehículo, con varias unidades de la policía luego de la flagrante embestida.

El conductor del microbús de transporte público, identificado como Alberto José Bermúdez Gonzales, un ciudadano venezolano de 22 años, estaba siendo intervenido por la Jackelyn Rosario Rosales Ramírez, una fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano, en el distrito de El Agustino. Probablemente a sabiendas de que, según El Comercio, el vehículo tenía más de 160 mil soles en 63 multas pendientes (unos 45 mil dólares), quiso escapar y pasó literalmente por encima a la agente.

Rápidamente, los patrulleros cercanos comenzaron la persecución. Todavía con pasajeros a bordo, Bermúdez realizó peligrosas maniobras de frenos, zigzagueos y aceleraciones para darse a la fuga. En su camino, impactó con patrulleros que intentaban cerrarle el paso y cambió varias veces de carriles, rozando a otros vehículos. Además, estuvo a punto de atropellar a un policía motorizado que grababa la escena.

Finalmente, aunque retrocedió cuando parecía acorralado, quedó sin escape y fue detenido con violencia por parte de algunos agentes, furiosos por el ataque a su compañera.

Mientras tanto, Rosales Ramírez, que había quedado tendida en la calle con varias contusiones, pudo sobrevivir ya que las ruedas pasaron por encima de sus piernas, aunque fue arrastrada varios metros.

Además, recibió la rápida intervención de un médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia. “Yo estaba trabajando bajo el Puente Nuevo. Le solicité los documentos, me insultó y aceleró. Después no me acuerdo más nada”, contó desde una clínica de Lima.

En octubre pasado, la Comisión de Transportes del Congreso debatió dos proyectos de ley que buscaban ampliar de automáticamente por 10 años las autorizaciones al transporte público, incluso aquellas con millonarias deudas.

