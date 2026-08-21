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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 21 de agosto

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06:51 hsHoy

El Servicio Meteorológico Nacional vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollar ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Probabilidad a 7 días

  1. Zona de baja presión al sur de Guerrero. Mantiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y disminuye a 60 % en 7 días. Se localiza a 780 km al sur de Punta Maldonado, Gro., y se desplaza hacia el noroeste.
  2. Zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Incrementa a 60 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80 % en 7 días. Se localiza a 1,545 km al suroeste de Manzanillo, Col., y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h.
06:25 hsHoy

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Monterrey este 21 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 21 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Monterrey.

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06:07 hsHoy

Las últimas previsiones para Guadalajara: temperatura, lluvias y viento este 21 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

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06:06 hsHoy

Las últimas previsiones para Ciudad de México: temperatura, lluvias y viento este 21 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de México.

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06:05 hsHoy

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Durango (noroeste y oeste)
  • Nayarit (norte, centro y sur)
  • Jalisco (centro y suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa (este)
  • Michoacán (oeste)
  • Guanajuato (centro y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Chihuahua (suroeste)
  • Sonora (norte y sureste)
  • Zacatecas (sur)
  • Guerrero (centro y oeste)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (noreste y suroeste)
  • Chiapas (este)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Colima
  • Aguascalientes
  • Puebla
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Tlaxcala
  • Yucatán
06:01 hsHoy

Para este viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en Durango y Nayarit, muy fuertes en Sinaloa, fuertes en Chihuahua y lluvias aisladas en la península de Baja California.

Canales de baja presión sobre el interior de la República, en interacción con una circulación ciclónica en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico, la onda tropical número 29 al sur de Colima y Jalisco y una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán originarán chubascos y lluvias fuertes en dicha península, además del occidente, noreste, oriente, sur y sureste del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Jalisco y muy fuertes en Michoacán y Guanajuato.

El ambiente caluroso a muy caluroso se mantendrá en el norte del país, en los estados del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor prevalecerá en el noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, y oeste de Tamaulipas.

Vista satelital de la Tierra que muestra México y Centroamérica, áreas de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe con extensas nubes blancas
El planeta Tierra muestra el territorio de México y Centroamérica con sistemas nubosos, acompañando el pronóstico de lluvias intensas del SMN. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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