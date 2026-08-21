EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 21 de agosto

Zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Incrementa a 60 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80 % en 7 días. Se localiza a 1,545 km al suroeste de Manzanillo, Col., y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h.

Zona de baja presión al sur de Guerrero. Mantiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y disminuye a 60 % en 7 días. Se localiza a 780 km al sur de Punta Maldonado, Gro., y se desplaza hacia el noroeste.

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 21 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Monterrey.

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares .

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de México.

06:01 hs

Para este viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en Durango y Nayarit, muy fuertes en Sinaloa, fuertes en Chihuahua y lluvias aisladas en la península de Baja California.

Canales de baja presión sobre el interior de la República, en interacción con una circulación ciclónica en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico, la onda tropical número 29 al sur de Colima y Jalisco y una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán originarán chubascos y lluvias fuertes en dicha península, además del occidente, noreste, oriente, sur y sureste del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Jalisco y muy fuertes en Michoacán y Guanajuato.

El ambiente caluroso a muy caluroso se mantendrá en el norte del país, en los estados del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor prevalecerá en el noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, y oeste de Tamaulipas.