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Gobierno y gasolineros pactan otros seis meses para contener el precio de la gasolina y el diésel

La estrategia había sido refrendada en febrero de 2026 y su vigencia concluía durante agosto

Parte posterior de un camión cisterna blanco con el logotipo de Pemex y la palabra combustibles en una carretera despejada
A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril (Reuters)
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El Gobierno de México y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras del país acordaron extender por otros seis meses la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular, con el compromiso de mantener su costo por debajo de los 24 pesos por litro.

El acuerdo también incluye al diésel, cuyo precio deberá mantenerse en menos de 27 pesos por litro durante el periodo de renovación. En las franjas fronterizas, los precios de ambos combustibles serán todavía menores debido a la aplicación de una tasa reducida del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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La decisión fue informada por Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de varias mesas de trabajo entre el Gobierno Federal y representantes del sector gasolinero. La estrategia había sido refrendada en febrero de 2026 y su vigencia concluía durante agosto, por lo que ahora se pactó una nueva extensión de seis meses.

La renovación formal del acuerdo se realizará en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha respaldado esta política como parte de las acciones para contener el impacto del costo de los combustibles en la economía nacional.

El acuerdo también incluye al diésel, cuyo precio deberá mantenerse en menos de 27 pesos por litro durante el periodo de renovación. REUTERS/Raquel Cunha
El acuerdo también incluye al diésel, cuyo precio deberá mantenerse en menos de 27 pesos por litro durante el periodo de renovación. REUTERS/Raquel Cunha

Gasolina regular seguirá por debajo de 24 pesos y diésel de 27 pesos

El compromiso entre el Gobierno de México y los empresarios busca mantener una referencia de precios para dos de los combustibles con mayor impacto en la movilidad y el transporte de mercancías.

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Según el comunicado, la gasolina regular deberá conservar un precio menor a los 24 pesos por litro, mientras que el diésel se mantendrá por debajo de los 27 pesos.

La estrategia no implica que todas las estaciones de servicio del país vendan los combustibles al mismo precio, debido a que existen diferencias relacionadas con costos logísticos, ubicación y condiciones regionales. Sin embargo, el acuerdo establece el objetivo general de mantener los precios dentro de esos márgenes.

Los representantes del sector gasolinero destacaron avances en distintos temas discutidos con las autoridades, entre ellos la simplificación administrativa, las acciones contra el mercado ilícito de hidrocarburos y la reducción de comisiones cobradas en operaciones con tarjetas bancarias y otros medios electrónicos.

También reconocieron medidas relacionadas con el reforzamiento de la seguridad pública, uno de los factores que impacta en las operaciones de las estaciones de servicio y en la distribución de combustibles.

Gobierno y empresarios mantendrán abiertas las mesas de trabajo durante los próximos seis meses para revisar otros aspectos relacionados con la estrategia. Entre los temas previstos se encuentran la mejora regulatoria, el fortalecimiento de las cadenas logísticas y el análisis de los costos operativos del sector.

El propósito será garantizar la continuidad del acuerdo y revisar las condiciones que podrían modificar la estructura de precios de los combustibles.

Mujer con cabello recogido y aretes de perla, vestida con chaqueta azul, sonríe y señala con el dedo índice derecho detrás de un podio de madera
Claudia Sheinbaum sonríe mientras participa en una conferencia de prensa y señala con su mano derecha desde un podio. (Presidencia )

Sheinbaum estima que se ha liquidado un 95% de adeudos con proveedores y prestadores de servicios de Pemex

La renovación del acuerdo para contener el precio de la gasolina y el diésel ocurre mientras Pemex continúa con el proceso de pago a proveedores y prestadores de servicios que acumulaban adeudos pendientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum estimó este jueves que alrededor del 95% de la proveeduría con pagos retrasados ya fue liquidada, aunque reconoció que todavía existen algunos casos por resolver.

“Yo creo que son muy pocos ya”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum evitó establecer una cifra definitiva, pero sostuvo: “No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es cerca del 95 por ciento de los que ya fueron pagados de la proveeduría que se había retrasado sus pagos”.

La presidenta reconoció que podrían permanecer adeudos correspondientes a trabajos realizados en 2024 o 2025. Durante su visita del pasado fin de semana a Tamaulipas, pequeños empresarios le informaron que Pemex todavía tenía pagos pendientes con ellos.

“No sé si es del 2024 o del 2025 ahora, pero ya es menor”, indicó.

Sheinbaum afirmó que la empresa estatal mantiene seguimiento sobre los casos restantes y sostuvo que los proveedores deberán recibir sus recursos cuando se acredite que los trabajos fueron realizados.

“En caso de que hayan hecho un trabajo y que se les deba recurso, pues debe pagarse”, aseguró.

Al ser cuestionada directamente sobre la posibilidad de liquidar los adeudos que aún persisten, respondió: “Sí, pues tiene que demostrarse que en efecto se hizo el trabajo”.

Con la extensión del acuerdo de precios y el avance en la liquidación de pagos pendientes, Pemex mantiene abiertos dos frentes relevantes: la estabilidad del mercado de combustibles y la regularización de compromisos con su cadena de proveedores.

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