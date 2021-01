Escándalo en España: los obligaron a jugar en medio de un temporal y terminaron empujando autos atascados en la nieve

Son varios los equipos de fútbol que se vieron afectados por las consecuencias que trajo el temporal Filomena, sobre todo en la capital española de Madrid, una de las zonas más golpeadas.

“Nos obligaron a despegar en un aeropuerto congelado. Tienen que pensar que los futbolistas somos seres humanos, no un espectáculo. Hemos venido al estadio con la carretera llena de nieve. Hay que mirar por la seguridad de la gente. También tenemos familias”, denunció el arquero del Real Madrid Tibauth Courtois tras el empate ante el Osasuna 0-0 en Pamplona.

A esas declaraciones ahora se le sumaron las quejas de los futbolistas del Getafe, quienes tenían que viajar de Madrid a Elche para jugar contra el equipo de la ciudad el domingo y que no pudieron hacerlo por las malas condiciones climáticas.

Jugadores como Portillo, Cabaco, Olivera, Cucho Hernández y el capitán Djené Dakoman compartieron unas imágenes en sus redes sociales que dieron de qué hablar en el viejo continente después de mostrarse desatascando automóviles varados en medio de la nieve.

“Intentando llegar a la concentración para jugar”, escribió el defensor español Mathias Olivera en una historia de Instagram en la que se veía cómo empujaban los vehículos que les envió La Liga para facilitar su desplazamiento a un hotel cerca del aeropuerto de Barajas, desde donde emprendieron viaje para jugar el partido reprogramado para este lunes.

“Nosotros nos arreglamos y mañana jugamos”, ironizó Erick Cabaco al mismo tiempo que compartió otro video en el que parecía el capitán Djené Dakoman Ortega quitando la nieve del camino con una pala: “Buena capi”, publicó junto a unos emojis de risa.

Finalmente, esta mañana, el delantero español Jaime Mata compartió con sus seguidores una historia en la que ya estaban dentro del avión, el cual estaba siendo descongelado y poniéndose a punto antes de partir.

Zidane se quejó de las condiciones climáticas tras el empate contra el Osasuna (Efe)

“No tenemos con qué viajar. Si encima hay diez grados bajo cero esta noche, igual hasta mañana no salen vuelos. Llevamos tres días sin entrenar. Hay que tomar una decisión. No se puede obligar. Habrá que suspender lo que haya que suspender. No tengo interés en que se suspenda, pero no podemos jugarnos la vida”, consideraba el presidente del Getafe Ángel Torres en una conversación con Cadena Cope antes de conocer la decisión que tomó la entidad española.

Esta situación también llegó después de las quejas publicas de Zinedine Zidane, quien levantó la voz después del duelo contra el Osasuna: “Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron de jugarlo, pero al final en esta condición hemos visto lo que hemos visto. No ha sido un partido de fútbol. Jugamos y ya está. No sabemos ahora lo que vamos a hacer: si nos quedamos aquí, no sabemos si vamos a viajar mañana o el lunes. Lo que tenemos que pensar es recuperarnos y pensar en el partido del miércoles”.





