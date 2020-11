Protestas en Chile contra la iniciativa de Piñera de buscar la inconstitucionalidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones

Las convocatorias se iniciaron apenas el Gobierno chileno anunció su rechazo al proyecto que busca utorizar un segundo retiro de los fondos de pensiones, así como una estrategia legal para declararlo inconsitucional. Si bien la decisión había sido anunciada, sorprendió por adelantarse a la votación que tendría lugar en el Senado para aprobar la iniciativa.

Pero más allá de la sorpresa, buena parte de la población del país andino se convocó a las 21:00 para llevar a cabo un cacerolazo nacional en rechazo a la postura de la administración de Sebastián Piñera. También se registraron barricadas en distintos puntos del país, y muchas personas incluso salieron a las calles a mostrar su indignación por la falta de apoyo del ejecutivo al proyecto.

Sus impulsores y partidarios aseguran que un nuevo retiro de dinero contribuiría a mitigar el continuado impacto económico de la pandemia.

Las protestas marcaron el comienzo de una semana que estará marcada por el debate sobre la iniciativa y, por ende, cargada de tensión.

El Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, salió al paso de las críticas: “No estamos yendo al Tribunal Constitucional contra el retiro, sino contra el mecanismo escogido, que es una verdadera trampa constitucional. Lamentablemente, es algo que se había dicho que iba a ser ocupado por una única vez, a través de un transitorio, como fue el primer retiro, pero ha empezado a ser usado como un mecanismo permanente”, expresó.

La postura del Gobierno, según advierte el ministro vocero, es precisar un conflicto constitucional con la forma, y no con el retiro del dinero, que puede representar hasta un 10 por ciento de los fondos. Sin embargo, el diputado de la Democracia Cristiana DC y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile, Matías Walker, dijo que el argumento es contradictorio, ya que el Gobierno se está enfrentando al Congreso y a afiliados que necesitan disponer de ayuda que no fue capaz de generar el Estado. “El requerimiento del Gobierno ante el TC nos parece insólito porque de alguna manera se enfrenta el Gobierno a millones de afiliados que lo único que quieren es un segundo retiro del 10 por ciento”, expresó.

“Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender este proyecto, que soberanamente, incluso, ha sido validado por unanimidad en el Congreso Nacional”, agregó Walker.

Ddiversas organizaciones sociales convocaron nuevas manifestaciones para el lunes. Demandarán un cambio de postura desde el Ejecutivo.

Pero la postura oficialista no es monolítica: distintos parlamentarios han manifestado su disposición de votar a favor del retiro. El diputado de Renovación Nacional RN, Andrés Celis, mismo partido de militancia del Presidente Piñera, señaló: “No logro comprender por qué no hizo (el planteo jurídico) con el primer retiro del 10% y sí lo hace con este segundo retiro cuando en ambos retiros deben estar los mismos fundamentos e incluso aquellos elementos de hecho. Hubiese esperado una mayor coordinación con los parlamentarios de Gobierno e incluso mayor diálogo con aquellos diputados y senadores de la oposición. Si es necesario votar los dos a favor (el proyecto del Gobierno y el de la Cámara de Diputados) lo haremos y finalmente el Tribunal Constitucional va a ser el que va a dirimir esta disputa. No podemos engañar a los ciudadanos cuando hemos tomado un compromiso con ellos”, apuntó.

