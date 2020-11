El gobierno de Chile anunció que negará nuevo retiro de fondos de pensiones aunque el Congreso lo apruebe

13/05/2020 Senado de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LEONARDO RUBILAR / AGENCIA UNO

Los resultados del último sondeo de Pulso Ciudadano, correspondiente a la segunda quincena de octubre, arrojaron que el proyecto de segundo retiro del 10% de la AFP sigue contando con un amplio respaldo de los encuestados. La encuesta arrojó que un 85,7% de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa.

El próximo miércoles 4 de noviembre, el proyecto se discutirá en particular en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, luego de lo cual pasaría a discusión en la Sala para ser votado por los parlamentarios. Será la instancia crucial, debido a las expectativas del Gobierno, que espera que la iniciativa se frene en las primeras instancias de discusión. Sin embargo, desde los partidos oficialistas varios se han mostrado disponibles a aprobar el retiro. De ser aprobado en esa instancia, para lo que son necesarios 93 votos, el proyecto avanzará hasta el Senado, donde primero se revisará en su respectiva comisión de Constitución.

Finalmente, la iniciativa debería llegar a la Sala de la Cámara Alta para ser votada, lo que podría ser su último paso para su aprobación definitiva, a menos que se introduzcan cambios y tenga que volver a la Cámara de Diputados. Lo anterior, también es considerado como medida para dilatar la discusión, pero apremia que se legisle antes de las fiestas de fin de año.

Por su parte el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el gobierno de Sebastián Piñera buscará los mecanismos para bloquear el proyecto del segundo retiro del 10% para que no se convierta en ley. “Hay un tema de fondo que se ha hablado poco: En un régimen presidencial que tiene Chile, aunque a muchos no les guste, hay prerrogativas que son exclusivas, como definición de gastos, materias de seguridad social e impuestos”, prosiguió.

También insistió en el argumento que más de cuatro millones de personas se quedarán sin fondos. Además, si consumimos el dinero de la reforma a las pensiones, ¿Qué le diremos a los adultos mayores que siguen esperándola?

Este miércoles 4 de noviembre, la esperada moción seguirá su camino. Lo sucedido esta semana tiene que ver con una aprobación en general de las tres ideas planteadas, por lo que ahora se procederá a la votación en particular. Como es sabido, esta propuesta contempla un mínimo de retiro de 35 UF, unos US$ 1.300 dólares y un máximo de 150 UF, US$ 5.200 dólares , el que se pagaría en una sola cuota después de 30 días hábiles de la solicitud.

La discusión de este miércoles consistirá en que se analizarán las tres propuestas y se discutirán punto por punto, lo que se llama “en particular”, y donde según los cálculos, se espera que la Comisión de Constitución vuelva a aprobarla, y ese mismo día, el proyecto del segundo retiro del 10% pase a la Cámara Baja.

La discusión será ardua, las argumentaciones de los parlamentarios se tomará su tiempo. Al igual que para el trámite del primer retiro, las posturas a favor y en contra y la introducción de nuevas indicaciones. Tras esto, se pasará a la votación de la Sala. Si la Cámara de Diputadas y Diputados la aprueba, pasa al Senado. Si no, se discutirán en la comisión las distintas indicaciones introducidas, para regresar a la Cámara Baja.

Tras aprobarse, la moción, que es el texto refundido compuesto por las tres propuestas analizadas, pasa al Senado, donde hay dos alternativas. Que se apruebe tal como llegó y se convierta en ley, o que se le hagan cambios, lo cual la hará regresar a revisión por parte de los diputados.

Si la Cámara de Diputados aprueba los cambios, queda lista para convertirse en ley. Si no, pasará a una Comisión Mixta que volverá a discutirla. Tras llegar a acuerdo, el proyecto que resulte, tendrá que ser votado nuevamente por ambas cámaras.

Todo quedaría en manos del Gobierno tras el trámite en el Congreso. Con un apoyo tan amplio, revelado por la encuesta Pulso Ciudadano, habría un riesgo de provocar una controversia, sin embargo el Ejecutivo parece estar en pie firme. Por su parte, poco a poco los senadores están perfilando un criterio frente a este proyecto, cuya tramitación hace un mes se veía lejana. Hoy, tras el respaldo ciudadano, varios miembros del Senado reconocen que no es lo óptimo, que produce un daño a las pensiones futuras, pero igualmente tienen presente la precaria situación de las familias que no han recuperado ingresos o han perdido el empleo.

