Chile debate habilitar un segundo retiro adelantado del 10% de los fondos personales de pensiones ante la difícil situación social

En Chile, los programas de televisión de horario matinal, se han transformado en los nuevos estelares. Las más altas sintonías se registran en estos horarios, debido a los consecutivos relatos de historias que más acercan a la realidad de los chilenos y chilenas de la crisis social. La delincuencia, y también el hambre. Así, la mañana de este lunes, la intervención de un hombre desempleado generó reacciones desde diversos ámbitos. En el set del programa estaban de visita dos diputados, Pablo Vidal de Revolución Democrática (RD) y Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Desde un enlace, mostraban la historia de Mauricio, un hombre jefe de familia, que está sin trabajo desde el mes de marzo y que desde entonces no ha recibido ningún beneficio por parte del Gobierno, por lo que solo cuenta con $1.500 pesos, menos de US$ 2 dólares, para llegar a fin de mes.

Se discutía sobre la necesidad real de aprobar la idea de legislar, el retiro de un segundo 10% desde las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, trámite que se desarrolla este martes en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Con posturas a favor y en contra, de pronto, la panelista del programa matinal, Raquel Argandoña, emplazó a los legisladores a responder una pregunta.

“¿Ustedes saben cuánto cuesta un kilo de pan?”, preguntó la presentadora, a lo que el diputado Ramírez respondió erróneamente una cifra alejada de los reales $1.550 (US$ 2 dólares aproximados). Al otro congresista, le preguntó por costo del litro de aceite, algo que el frenteamplista no supo responder. Molesta, Argandoña, les recriminó: “Yo les pregunto, con todo respeto, ¿por qué no se ponen en el lugar de esta gente que necesita plata para vivir? Se están muriendo de hambre, es cosa que ustedes sepan cuánto valen las cosas que se compran diariamente, semanalmente, o mensualmente, los que tenemos alguna posibilidad de juntar mercadería… Esta gente se está muriendo de hambre, Pablo, Guillermo”.

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato, hubo repercusión en los medios de comunicación locales. Un hecho mediático que vuelve a ocurrir en televisión y demuestra la lejanía del mundo político con las reales necesidades de la gente, que se representa en las históricas cifras de desempleo en el país latinoamericano, y que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas INE, alcanza el 9,0%, lo que se traduce en más de ochocientas mil personas desocupadas. La tasa más alta de los últimos diez años.

Las cifras de desempleo se informan en Chile de manera trimestral, por el INE. Respecto a la realidad de la pobreza, los números se hacen más lejanos, pues no tiene el país andino, un flujo periódico de datos que midan a la luz de la ciudadanía la realidad de la pobreza. Hace una semana, fue noticia el informe de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), que dio a conocer que “la pobreza aumentará en cada uno de los países de América Latina este año, de acuerdo a los tres escenarios modelados por la Cepal, que en su reporte dio cuenta del impacto de la crisis por coronavirus en esta materia. El organismo anticipó que, en el peor de los casos, el porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel regional pasará del 30,3% registrado en 2019 a 35,5% en 2020, promedio que incluye el salto desde 9,8% a 13,7% que se experimentaría en Ch

La crisis social chilena, se vio acrecentada con la pandemia, y juntas han revelado la grave situación institucional, que a juicio de expertos, no han estado a la altura de las necesidades reales de la gente. Por esto, tanto el primer retiro como este nuevo proyecto no han nacido desde el Gobierno, sino al contrario, han sido cuestionados permanentemente por el poder Ejecutivo. Así quedó en evidencia luego de las palabras de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que volvió a repetir el discurso de la reforma al sistema y cómo se verán afectadas a futuro. “Es una propuesta que atenta contra el corazón de una mejora de las pensiones, porque yo no puedo usar los mismos recursos para dos cosas, por lo que, si lo uso hoy día para solucionar contingencia, no voy a tener esos recursos el día de mañana cuando vaya a pensionarme por vejez”, dijo, en referencia al proyecto que se encuentra en el Congreso y que discute la mejora de pensiones para los jubilados chilenos.

En resumen, se condiciona la mejora, si es que se da curso a un segundo retiro. Postura que ha generado molestia desde todos los sectores, incluido el oficialismo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Matías Walker, reconoció que en un principio, no consideraba oportuno un segundo retiro, pero su idea cambió a la luz de las necesidades que persisten en la población. “Yo no me imaginaba que iba a ser necesario un segundo retiro. Y no me lo imaginaba porque pensé que el Gobierno iba a adoptar medidas para poder dotar de un ingreso a las familias más vulnerables de clase media. Pero lamentablemente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) termina ahora en octubre, y el Gobierno no ha propuesto una medida alternativa. Frente a la crisis humanitaria y social que están viviendo muchas familias, y no solamente sanitaria, es que miles de ciudadanos nos han planteado la posibilidad de acceder a un segundo retiro”, declara.

La medida se discute hoy en el parlamento. Sería la primera instancia de discusión ampliada, tras ser discutida en la comisión. En esta jornada se definirá si se inicia la discusión que permitiría la entrega de una segunda remesa desde los fondos de pensiones. El diputado Walker, al igual que muchos que en principio estaban distantes a la idea de retirar más fondos desde las AFP, anunció su postura: “yo voy a votar a favor del segundo retiro, porque creemos que, en circunstancias excepcionales y ante las nulas respuestas del Gobierno, tenemos que darle a las personas la posibilidad de poder elegir”, advirtió.

La esperanza de una mayoría de chilenos y chilenas está puesta en la instancia que se define durante estas horas en el Congreso Nacional. Significaría un respiro en lo inmediato, aunque se advierten consecuencias en el proyecto que busca mejorar las pensiones en el futuro. Mientras no exista mejora en la empleabilidad, se advierte, será necesario tomar medidas extremas.

